Vége a startupok forráshiányának: új, 17 milliárd forintos korai fázisú tőkeprogramot indít a Hiventures

A magyar startupok korai szakaszában továbbra is érezhető a kockázati tőke hiánya, különösen akkor, amikor a prototípusból piacképes terméket kell építeni és eljutni a következő befektetési körig. Hradszki László, a Hiventures vezérigazgatója szerint erre a finanszírozási résre ad választ az új, mintegy 17 milliárd forintos, uniós forrásból létrejövő korai fázisú alap, amely a pre-seed és seed csapatokat célozza. A konstrukció lényege, hogy rugalmas és gyors döntéshozatallal akár három hónap alatt forráshoz juttassa azokat a startupokat, amelyek már prototípussal rendelkeznek, miközben a befektetési megközelítés kifejezetten a későbbi tőkebevonást is támogatja: jellemzően alacsony tulajdoni hányaddal és konvertálható formában, társbefektetőkkel együttműködésben nyitva utat a következő körös befektetőknek. A cég vezérigazgatóját a program részleteiről kérdeztük.

Mi volt az a piaci igény vagy jelzés, ami miatt most indították el ezt az alapot?

Több irányból érdemes megközelíteni a kérdést. Egyrészt maga a piaci igény nem új. Magyarországon – a közép-kelet-európai régió számos országához hasonlóan – GDP-arányosan továbbra is kevesebb kockázati tőke áll rendelkezésre a startupok számára. Ráadásul a befektetési aktivitás attól is függ, hogy mennyi uniós forrás biztosított a helyi alapokban, és különösen igaz ez a korai fázisú befektetésekre.

Ez ugyanis kritikus időszak egy startup életében, amin sok minden áll vagy bukik.

Hradszki László, a Hiventures vezérigazgatója

Ekkor történik a piac validálása vagy ekkor kell finomítani a terméket. Összességében tehát az új alappal egyszerre adunk választ a finanszírozási kérdésekre, és arra az igényre, hogy a jó ötletek ne akadjanak el az első komoly lépcsőfok előtt.

Miben különbözik ez az alap a Hiventures korábbi korai fázisú programjaitól?

A korábbi alapok más struktúra mentén épültek fel, ott az ötlet fázis és a magvető, növekedési szakasz sajátosságainak megfelelően fektettünk be forrásokat 15 milliótól egészen 450 millió forintig.

Most 300 ezer euró, tehát nagyjából 120 millió forint a maximum összeg.

Ezzel azokat a pre-seed, seed fázisú startupokat célozzuk, akik már rendelkeznek prototípussal és a forrást annak tökéletesítésére, termékfejlesztésre vagy validációra fordítanák. Emellett még nagyobb hangsúlyt helyezünk a piackonform működésre. Ezalatt azt értem, hogy például sokkal rugalmasabb és gyorsabb struktúrában dolgozunk, így akár már rendkívül gyorsan, három hónap alatt forráshoz juthatnak a startupok. Tulajdonrész tekintetében pedig, amennyiben egyedüli befektetőként lépünk be a cégbe,

jellemzően 1%-ra törekszünk és a forrás érdemi részét konvertálható tagi kölcsön formájában nyújtjuk, hogy ezzel helyet adjunk a következő körös befektetőknek is.

Szektor-fókuszunk továbbra is meglehetősen széles, de preferáljuk a jó AI megoldásokat, a deeptech és medtech cégeket, továbbá a fintechet és a zöld megoldásokat is. A program középpontjában viszont változatlanul magyar startupok finanszírozása áll.

Mennyire jelentenek konkurenciát más állami- vagy piaci tőkeprogramok, angyalbefektetők? Mivel különböztetik meg magukat?

Sok tőkeprogram most kifejezetten a kkv-kat célozza, míg a startup ökoszisztémában az elmúlt években visszafogottabb befektetői aktivitás volt tapasztalható. Tehát az előbbi kategóriának nem vagyunk konkurenciái, az utóbbi szereplőinek pedig kifejezetten partnerei szeretnénk lenni. Éppen ezért nem a különbözőségre törekszünk, hanem a többi befektetővel azonos működésre helyezzük a hangsúlyt.

Nem konkurálunk, hanem sokkal inkább együtt fektetünk be a többiekkel.

Szeretnénk, ha a szektor szereplői úgy gondolnának ránk, mint rugalmas befektetőre, akinek megvan a kellő tudása és tapasztalata, hogy egyedi befektetéseket tárgyaljon le, de ha kell, akkor csatlakozik a már kitárgyalt feltételekhez is. Kifejezetten ösztönözzük, hogy a startupok társbefektetőkkel együtt érkezzenek, mivel ez a megközelítés hosszú távon az innovációs ökoszisztéma egészének fejlődését szolgálja.

Mely területeken látják most a legnagyobb hazai startup kitörési lehetőséget, és miért?

Véleményem szerint Magyarország, hasonlóan sok környező országhoz, nem egyetlen meghatározó specializációra épít, mint például Litvánia a fintech szektorra, tehát széles skálán mozognak az innovatív megoldásaink.

Az extrém sok tőkét igénylő alapkutatási vagy game changer típusú modellekben Európa nem túl erős, és ezen belül Magyarországon szintén kihívásokkal teli az indulás időszaka.

Ugyanakkor jelenleg az AI-technológiák gyors fejlődésének időszakát éljük, amely lehetővé teszi, hogy számos niche vagy speciális piaci igényre születhessenek hatékony megoldások. Ebben a globális versenyben a magyar startupok is versenyképesek lehetnek, így ezen a területen komoly lehetőségeket látunk. Emellett korábbról jó tapasztalataink vannak a deeptech és medtech startupokkal is, így bízunk benne, hogy a jövőben újabb felfutásokat látunk ezekben a szegmensekben.

Mely három–négy legfontosabb szempont alapján döntenek egy jelentkező startup befektetéséről? Mit várnak a jelentkezőktől ahhoz, hogy a döntés valóban 3 hónapon belül megszülessen?

A 3 hónapos döntési időt tipikusan a nem 8 órás munkarendre berendezkedő, hanem azoknál a startup alapítóknál tudjuk biztosítani, akik szenvedélyesen dolgoznak egy probléma megoldásán, és akiknél a válaszidő órákban, vagy esetleg 1-2 napban mérhető. Ezzel azt akarom hangsúlyozni, hogy egy megállapodásban mi csak az egyik fél vagyunk, hogy a kihelyezésig a lehető leggyorsabban eljussunk, nem csak rajtunk múlik. Ezzel rögtön érintettem is az egyik döntési szempontot:

ez az alapító csapat.

Mennyire értik a problémát, amire megoldást nyújtanak, mennyire ismerik a megcélzott ügyfelek igényeit, mennyire vannak jelen a szükséges technikai és üzleti kompetenciák, és természetesen fontos szempont a cégépítéshez való hozzáállásuk. Szintén lényeges a megcélzott piac mérete, és hogy azt milyen erőforrásokkal lehet meghódítani. Korábban már említettem, hogy ideálisan prototípus, vagy ahhoz közelálló fázisban lévő cégeket keresünk, de fontos a már beletett alapítói munka és elkötelezettség is.

Pre-seed és seed szinten milyen konkrét piaci validációs jeleket tartanak meggyőzőnek?

Ebben a korai szakaszban természetesen még korlátozott a piaci validáció, ugyanakkor már pre-seed szinten is sokat elárul az alapítók felkészültségéről és elkötelezettségéről, hogy milyen mértékben tesztelték a megoldásukat potenciális ügyfelekkel. Fontos jelzés például, ha az alapítók már felvették a kapcsolatot a célpiac szereplőivel, és tőlük kértek visszajelzést a megoldásukra vonatkozóan.

Különösen értékes, ha ezek a visszajelzések a megcélzott piacok releváns szereplőitől származnak.

A tőkén túl milyen gyakorlati támogatást kapnak a csapatok?

Ez nagymértékben függ a startupok igényeitől. A kollégáink nagyon sok startuppal dolgoztak és dolgoznak jelenleg is együtt, ezáltal jól ismerik a korai fázisú cégek tipikus problémáit. Ugyanakkor arra is van lehetőség, hogy egy befektetői konzorcium tagjaként passzívabb befektetőként vegyünk részt az életükben, ha az adott helyzetben ez szolgálja leginkább a startup érdekeit.

Hogyan segítik a következő körös befektetők bevonását a gyakorlatban?

A program keretében rendelkezésre álló forrás a hazai korai fázisú startup-ökoszisztéma szempontjából is jelentős, éppen ezért szeretnénk, ha a legjobban tudna hasznosulni. Ezt pedig úgy tudjuk elérni, ha a többi befektetővel együttműködésben, közösen dolgozunk. Ha rajtunk múlik, minden finanszírozást társként teszünk meg. Amennyiben egy startup már meglévő befektetőkkel érkezik, a már kialakított feltételek mentén – úgynevezett pari passu alapon – tudunk csatlakozni a befektetési körhöz.

A technológiai és deeptech cégeknél egyébként kézenfekvő okai is vannak a társbefektetésnek, itt ugyanis a költségek már a korai szakaszban is jelentősek lehetnek, például orvostechnikai eszközök fejlesztésénél. Egy ilyen projektet ritkán lehet egyetlen befektetői forrásából optimálisan felépíteni, és nem is feltétlen hatékony módszer, ha egy startupnak csupán egy befektetője van, mivel az együttműködés a hatékonyságot is növeli, hiszen több tudás és kapcsolat tud koncentrálódni a cégen belül. Jelenleg is több mint tíz olyan potenciális befektetési lehetőséget vizsgálunk, amelyek várhatóan társbefektetésben valósulhatnak meg.

Milyen eredményekkel lenne elégedett?

Az első mérföldkő az első folyósítás lesz, ezt nagyjából májusra datáljuk. Négyéves távlatban pedig abban bízom, hogy lesz elég vállalkozókedv és tudunk elég nagy merítésből dolgozni, hogy a rendelkezésre álló források oda kerülhessenek, ahol a helyük van.

Ebben egyébként nem kételkedem, már önmagában is fontos eredmény lesz az ökoszisztéma szempontjából, ha az évek során akár 120 startup fejlődéséhez hozzá tudunk járulni.

De az is fontos, hogy az együttműködő innovációs ökoszisztéma további építőköveit letegyük, ezzel aktív és erős kooperációt alakítsunk ki a szereplők között.

Címlapkép és fotók: Hiventures

A cikk megjelenését a Nemzeti Tőkeholding támogatta.