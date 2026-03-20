A globális feszültségek átírhatják a szezont Horvátországban – Sokan kivárnak a nyárra
A globális feszültségek átírhatják a szezont Horvátországban – Sokan kivárnak a nyárra

A globális bizonytalanság ellenére meglepően erős az idei előfoglalási szezon Horvátországban. Mindez azon a Vodicében tartott szakmai találkozón derült ki, ahol több mint kétszáz turisztikai szakember vitatta meg az ágazat kilátásait - közölte a Croatia Week.

Az utazási irodák beszámolói alapján a foglalások a vártnál jobban alakulnak. Enyhe növekedés tapasztalható a belföldi nyaralások iránti keresletben. Ezzel párhuzamosan a rövidebb utak – például a húsvéti és május eleji kirándulások, a hétvégi buszos túrák, valamint a rövid európai repülőutak – iránt is élénk az érdeklődés. A szakemberek ugyanakkor megfigyelték, hogy a hagyományos nyári utazások esetében egyre többen kivárnak az utolsó pillanatig a last minute foglalásokkal.

A szállodaszektor szintén bizakodó. Egyes vodicei szállodák az év első három hónapjában csaknem 20 százalékkal több vendégéjszakát regisztráltak az előző év azonos időszakához képest. A nyári főszezonra, vagyis a júniusra, júliusra és augusztusra vonatkozó foglalások szintén javuló tendenciát mutatnak. Kristijan Staničić, a Horvát Idegenforgalmi Közösség igazgatója megerősítette: a nagy szállodaláncokkal folytatott egyeztetések alapján a foglaltsági mutatók stabilak.

Az óvatos optimizmust némileg árnyalja a geopolitikai helyzet

Az utazási irodák és a turisztikai szereplők szerint a közel-keleti konfliktus továbbra is olyan bizonytalansági tényezőt jelent, amely érdemben befolyásolhatja az utazási szokásokat. Dubrovnik tengerjáró hajós forgalmát ugyanakkor egyelőre nem érintette a válság.

A szakmai találkozó egyik központi témája az volt, miként pozicionálja magát Horvátország a jelenlegi nemzetközi környezetben. Tomislav Fain, a Horvát Utazási Irodák Szövetségének (UHPA) elnöke

óva intette az ágazat szereplőit attól, hogy a geopolitikai feszültségekre hivatkozva indokolatlanul árat emeljenek.

Tonči Glavina turisztikai és sportminiszter közölte: megkezdődtek az egyeztetések arról, hogyan készítsék fel az ágazatot a globális konfliktusok okozta kihívásokra.

Horvátország számára jelentős előnyt jelent, hogy látogatóinak mintegy 80 százaléka az európai piacokról érkezik, így a célzott kontinentális promóció kulcsfontosságú. Az ország emellett a fő küldőpiacok földrajzi közelsége, valamint a biztonságos úti célként kiépített hírneve révén is kedvező helyzetben van a bizonytalan nemzetközi környezetben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

