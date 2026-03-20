Bejelentést tett az amerikai pénzügyminiszter, esik az olajár

Pénteken a globális referenciának számító Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 0,3 százalékkal, 108,4 dollárra esett vissza. Ezzel párhuzamosan az amerikai WTI jegyzése 1 százalékkal, 94,6 dollárra csökkent.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter elmondta,

hogy a következő napokban mintegy 140 millió hordónyi, jelenleg is a tengeren úszó tárolókban veszteglő iráni kőolajat mentesíthetnek a korlátozások alól.

A tárcavezető szerint a szankcionált nyersolaj visszavezetése a világpiacra segíthet kordában tartani az árakat a következő egy-két hétben.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök közben arról számolt be, hogy Izrael szintén támogatja az Egyesült Államok erőfeszítéseit a Hormuzi-szoros újranyitására. A kormányfő kiemelte továbbá, hogy Irán már nem képes uránt dúsítani és ballisztikus rakétákat gyártani. Ennek köszönhetően a fegyveres konfliktus a vártnál hamarabb véget érhet.

Az iráni konfliktus okozta jelentős áremelkedés miatt a Citi bankcsoport is módosította az előrejelzéseit. A pénzintézet rövid távon, a következő egy-három hónapban 120 dolláros hordónkénti árra számít. Ez a szint a helyzet súlyosbodása esetén akár a 150 dollárt is elérheti. Ha azonban a feszültség a következő hetekben enyhül, az év végére 70-80 dollár körüli értékre eshet vissza a kőolaj jegyzése.

A szaúdi olajipari illetékesek ugyanakkor borúlátóbbak. Figyelmeztetésük szerint, ha a háborús konfliktus miatti ellátási fennakadások egészen április végéig kitartanak, a kőolaj hordónkénti ára akár a 180 dollárt is meghaladhatja.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 03. 20. A szaúdiak szerint heteken belül jöhet a 180 dolláros olajár

