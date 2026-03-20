Bezár az ismert boltlánc webáruháza Magyarországon, lezárul egy korszak

AgroFood 2026 A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker

Kedves Vásárlónk! Sajnálattal értesítünk, hogyhttps://www.hervis.hu/ oldal elérhető webáruházunk 2026. március 31. 23:59-én megszűnik. Fizikai üzleteinkben továbbra is várunk szeretettel benneteket

- olvasható a Hervis által a vásárlóknak küldött levelében. A tájékoztatóban kitérnek arra is, 2026. április 1-jétől kellékszavatossági igényeket a fizikai üzletekben lehet intézni, az ügyfélszolgálat pedig webshop@hervis.hu címen lesz elérhető.

Az elállási nyilatkozatokat webshop@hervis.hu tudják a vásárlók bejelenteni, a fizikai üzletekbe lehet az elállással érintett termékeket visszahozni vagy visszaküldeni a Hervis Budapest Mammut postai címére. A webáruház megszűnését követően a vásárlók személyes adataidat sem kezelik tovább, azok törlésre kerülnek.

Tavaly decemberben tudósítottunk arról, hogy a Hervis eladja magyarországi és romániai üzleteit a brit Frasers Groupnak; 29 hazai és 49 romániai bolt 2026-tól Sports Direct márkanév alatt működik tovább.

Előzmények

A Hervis 2025. november 24-én megállapodott magyarországi és romániai üzlethálózatának értékesítéséről. A vevő a brit székhelyű Frasers Group, amely már most is jelen van a magyar piacon a Sports Direct üzletekkel - írta a Kisalföld.

Dalnoki Balázs, a Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. ügyvezetője a lappal közölte, hogy a tranzakció lezárásához versenyjogi jóváhagyás szükséges. A felek november 24-én írták alá a szerződést, amely a szükséges engedélyek megszerzése után lép hatályba; ez várhatóan 2025 végéig megtörténik.

A SPAR Ausztria tulajdonában lévő Hervis többi piaca – Ausztria, Szlovénia és Horvátország – nem része a megállapodásnak, ezekben az országokban a vállalat változatlanul működik tovább.

