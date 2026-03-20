Egyszerű marketingüzenetek segítenek eladni a magyar bort
A magyar borok nemzetközi sikerének kulcsa az egyediség. Különösen a vulkanikus talajadottságok és a kiemelt szőlőfajták – a furmint, az olaszrizling és a kékfrankos – tudatos, célzott kommunikációja hozhat eredményt. Rókusfalvy Pál bormarketingért felelős kormánybiztos szerint a korábbi évek sokszínűséget hirdető megközelítése helyett ma már tiszta, fókuszált üzenetekre van szükség. Ezeket a Magyar Bormarketing Ügynökség (MBÜ) sikeresen alkalmazza a legfontosabb exportpiacokon, köztük Németországban, az Egyesült Államokban és Ázsiában - írta az Agrárszektor.

A hazai borászat sokszínűségének hangsúlyozása sokáig bevett gyakorlat volt, de marketing szempontból ez nehezen célba juttatható üzenet. Érdemes az osztrák példát vizsgálni. Ők egy évtizedekkel ezelőtti borhamisítási botrány után szigorú bortörvényt alkottak, és azóta is következetesen csupán két szőlőfajtára építik a külpiaci kommunikációjukat. A 2023-ban elkészült hazai bormarketing-stratégia is felismerte az egyértelmű üzenetek fontosságát. Ennek fényében az ezeréves magyar borkultúra népszerűsítése ma már a Kárpát-medence egyediségén, a történelmi borvidékeken és a koncentrált vulkanikus talajon alapul - mondta el az Agrárszektornak Rókusfalvy Pál bormarketingért felelős kormánybiztos. A nemzetközi piacon a kitörési pontot éppen ez a vulkanikus jelleg jelenti, különösen az újvilági bordömpinggel szemben.

Míg globálisan a termőterületek alig egy százaléka vulkanikus, Magyarországon ez az arány húsz százalék feletti.

Ez az adottság a külföldi szakértők által is elismert, egyedi mélységet ad a hazai boroknak. Ezt a vonalat erősíti John Szabo kanadai Master Sommelier, a világ egyik legismertebb vulkanikusbor-szakértője is, aki bornagykövetként folyamatosan népszerűsíti Tokajt és Somlót.

Az országos márkaépítés három fő fajtája a furmint, a kékfrankos és az olaszrizling lett.

Különösen nagy hangsúlyt kapnak a nemzetközi trendeknek megfelelő illatos, könnyed fehérborok. Emellett a Balaton régió egyedülálló, sajátos fröccskultúrája is komoly turisztikai és marketingértékkel bír.

Az új, fókuszált stratégia és az egységes kommunikáció már kézzelfogható eredményeket hozott a világpiacon. Németország hagyományosan erős exportcélpontnak számít, itt az elmúlt évben a palackos borexport mennyiségben tizenegy, értékben pedig huszonkét százalékos növekedést ért el.

Komoly lehetőségeket rejt az importra szoruló, hatalmas amerikai piac is.

Ezen a területen tizenkét év kihagyás után indult újra a célzott, folyamatos jelenlétet biztosító építkezés, amelyet mesterkurzusokkal és intenzív kampányokkal támogatnak. Az ázsiai térségben, különösen Kínában és Dél-Koreában szintén kiválóak a kilátások. Míg Európában csökken a vörösborfogyasztás, az ázsiai piacon töretlen a kereslet a vörösborok iránt. Emellett a tokaji édes borok és a helyi fűszeres konyha kiváló párosíthatósága is komoly lehetőséget jelent, ezért ebben a régióban az éttermi promóciók kerültek a fókuszba. A jövőben a magyar borok minőségi gasztronómián keresztüli pozicionálása marad a fő irány. Ehhez a meglévő célországok – az Egyesült Királyság, Németország és az USA – mellett idén Lengyelország is kiemelt célpontként csatlakozott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

