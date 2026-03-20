Fájdalmas döntést hozott az IKEA-áruházakat működtető cég

Juvencio Maeztu, az Ingka Group vezérigazgatója elmondta, hogy a cég működése túlságosan bonyolulttá vált. A jelenlegi piaci környezet ugyanis egyre nagyobb gyorsaságot és rugalmasságot követel meg. Hangsúlyozta, hogy a döntést nem a profitmaximalizálás, hanem a vállalat alapvető célkitűzései vezérelték. Az átszervezéssel a döntéshozatalt közelebb szeretnék hozni a vásárlókhoz, valamint a velük napi szinten foglalkozó munkatársakhoz.

A vállalat közleménye szerint a folyamatot kellő körültekintéssel kezelik. Ennek során szigorúan betartják a helyi jogszabályokat, és szorosan együttműködnek a munkavállalói érdekképviseletekkel.

A cég már megkezdte annak felmérését, hogy a leépítés milyen hatással lesz a különböző országokban működő egységekre.

Az elbocsátások mellett az Ingka Group jelentős hangsúlyt fektet a meglévő munkatársak átképzésére és továbbképzésére is. A mostani lépés egy tágabb, még decemberben elindított szervezetegyszerűsítési folyamat része, amelynek során a vezetőség is átalakult.

A jelenleg több mint 166 ezer embert foglalkoztató cégcsoport legfrissebb éves jelentése szerint az árbevétel 2025-ben enyhén, 0,9 százalékkal 41,5 milliárd euróra csökkent. Ezzel párhuzamosan azonban a jövedelmezőség jelentősen javult. Az üzemi eredmény közel 17 százalékkal emelkedett, a nettó nyereség pedig 75 százalékkal, 1,4 milliárd euróra ugrott.

A leépítésekre egy olyan időszakban kerül sor, amikor a lakberendezési és kiskereskedelmi piacot komoly kihívások sújtják. Ilyen például a gyengélkedő ingatlanpiac és az alacsony fogyasztói bizalom. Bár a vásárlók a kisebb otthonszépítési projekteket még elvégzik,

a nagyobb volumenű és költségesebb beruházásokat, például a fürdőszoba- vagy konyhafelújításokat most inkább elhalasztják.

Ugyanakkor az Ikea megfizethetőségre épülő stratégiája éppen a gazdaságilag nehezebb időszakokban jelenthet versenyelőnyt. Ilyenkor ugyanis a fogyasztók fókuszába a jó ár-érték arányú megoldások kerülnek.

