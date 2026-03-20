Győzelmet hirdetett az Egyesült Államok és Izrael felett az iráni legfelsőbb vezető
MTI
Győzelmet hirdetett a perzsa újév alkalmából kiadott üzenetében az iszlám köztársaság ellenségei, az Egyesült Államok és Izrael felett Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, aki a nemzeti egység és nemzetbiztonság szellemében az ellenállás évének nevezte pénteken az új évet.

A perzsa újév, a nouruz alkalmából a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közzétett üzenetében Modzstaba Hamenei leszögezte: " közöttünk, honfitársaink között minden vallási, intellektuális, kulturális és politikai nézetkülönbség ellenére e pillanatban kialakult különleges egység révén legyőztük az ellenséget".

Az irániak "szédületes ütést mértek az ellenségre, olyannyira, hogy immár ellentmondásos és abszurd kijelentéseket tesz" - áll Hamenei üzenetében.

A legfőbb vezető üzenetében, amelyet az állami televízióban is felolvastak, kijelentette: az amerikai és izraeli támadások azon a tévedésen alapultak, hogy a legfőbb vezetők meggyilkolásával meg lehet a kormányt dönteni.

Azt hitték, ha Ali Hameneit és más katonai vezetőket megölnek, az félelmet és kiábrándulást kelt Iránban, és így "megvalósíthatják az álmukat: Irán fölé kerekednek, és megosztják". Hamenei "nemzeti védelmi front és állások kiépítését" ajánlotta az irániaknak "a városokban, elővárosokban, mecsetekben", megzavarva és megtévesztve ezzel az ellenséget.

A legfőbb vezető szerint az új évben "Irán egysége minden bizonnyal erősebb és szilárdabb lesz", "az ellenségei pedig alázatosabbak és kevésbé erősek lesznek". Az ajatollah leszögezte, hogy a Törökország és Omán elleni támadásokat nem Irán vagy a szövetségesei hajtották végre. "Kitartok amellett, hogy a Törökország és Omán elleni támadásokat - amelyek mindketten jó kapcsolatot ápolnak az iszlám köztársasággal - egyetlen esetben sem az iszlám köztársaság hajtotta végre, sem pedig az ellenállási front más erői" - hangsúlyozta Hamenei, aki szerint "a cionista ellenség megtévesztő műveleteiről van szó".

Egy másik üzenetben Maszúd Pezeskján iráni elnök az Egyesült Államokkal és Izraellel szembeni egységre szólította fel honfitársait. "Azt gondolták, ha megölik a legfőbb vezetőnket, megadjuk magunkat, de mi lettünk az erősebbek" - fogalmazott.

"Arra kérem a külföldön élő irániakat, tegyék félre a haragjukat, és az új évben mindannyian fogjanak össze Irán egységéért és haladásáért" - olvasható az államfőnek közösségi oldalakon közzétett üzenetében.

Az ifjabb Hamenei, akinek első nyilvános fellépésére az iráni újév alkalmából számítottak az irániak, azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, hogy a háború első napján légitámadásban meghalt apja örökébe választották március 8-án.

A televízióban az üzenete felolvasása alatt is csak a képmását és az iráni zászlót lehetett látni. A nouruz - amely a tavaszi napéjegyenlőség napjára esik -, a tavasz első napjának, a természet megújulásának az ünnepe.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,

