Hivatalos: leáll a csepeli és ráckevei HÉV fejlesztése

Milyen pályázatot állítottak most le?
A pályázó feladata a H6-os Ráckevei, valamint H7-es Csepeli HÉV teljeskörű infrastruktúra felújításának megtervezése, valamint a két vonal Közvágóhídnál való összekapcsolásának és Kálvin térig való meghosszabbításának megtervezése lett volna. Tehát még nem a konkrét kivitelezésről lett volna szó, hanem a fejlesztés megtervezéséről.
A projekt célja többek közt az
- átszállásmentes, vagy kevesebb átszállással járó közösségi közlekedési kapcsolatok biztosítása,
- új HÉV járművek közlekedéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása,
- magasabb szolgáltatási színvonalú közösségi közlekedés megteremtése,
- a HÉV-vonalakon az utazási sebesség növelése
lett volna.
A HÉV-ek üzemeltetését és fejlesztését még 2016-ban vette át az állam a BKK-tól, abban a reményben, hogy neki több erőforrása lesz ezen feladatokra mint a budapesti önkormányzatnak.
Miért állítják le?
Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) arra hivatkozik, hogy a fejlesztéseket a Covid után létrehozott nagy uniós alapból, az RRF-ből szerették volna finanszírozni. Az uniós forrásokra való pályázás miatt azonban már a tervpályázat kiírása után, 2022-ben változtatni kellett a tervezett fejlesztéseken (a "műszaki tartalmon"), ami miatt a szóban forgó tervpályázat nem megfelelő terveket eredményezett. Emellett arra hivatkoznak, hogy a tervek új HÉV-járművekre készültek – amelyekről kiderült, hogy szintén nem érkeznek, mert az erre vonatkozó közbeszerzés sikertelen lett–, ennek hiányában nem használható a terv.
Vitézy ezt vitatja, szerinte az új járművek nélkül is lenne haszna a fejlesztési tervnek. A tervpályázat hivatalos leállításának pedig az a következménye, hogy az április után felálló kormánynak folytatás helyett az egész közbeszerzési folyamatot muszáj lesz újraindítania, ha szeretné elkezdeni a csepeli és ráckevei vonalak felújítását.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
