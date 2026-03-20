Hivatalos: leáll a csepeli és ráckevei HÉV fejlesztése

Milyen pályázatot állítottak most le?

A pályázó feladata a H6-os Ráckevei, valamint H7-es Csepeli HÉV teljeskörű infrastruktúra felújításának megtervezése, valamint a két vonal Közvágóhídnál való összekapcsolásának és Kálvin térig való meghosszabbításának megtervezése lett volna. Tehát még nem a konkrét kivitelezésről lett volna szó, hanem a fejlesztés megtervezéséről.

A projekt célja többek közt az

átszállásmentes, vagy kevesebb átszállással járó közösségi közlekedési kapcsolatok biztosítása,

új HÉV járművek közlekedéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása,

magasabb szolgáltatási színvonalú közösségi közlekedés megteremtése,

a HÉV-vonalakon az utazási sebesség növelése

lett volna.

A HÉV-ek üzemeltetését és fejlesztését még 2016-ban vette át az állam a BKK-tól, abban a reményben, hogy neki több erőforrása lesz ezen feladatokra mint a budapesti önkormányzatnak.

Miért állítják le?

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) arra hivatkozik, hogy a fejlesztéseket a Covid után létrehozott nagy uniós alapból, az RRF-ből szerették volna finanszírozni. Az uniós forrásokra való pályázás miatt azonban már a tervpályázat kiírása után, 2022-ben változtatni kellett a tervezett fejlesztéseken (a "műszaki tartalmon"), ami miatt a szóban forgó tervpályázat nem megfelelő terveket eredményezett. Emellett arra hivatkoznak, hogy a tervek új HÉV-járművekre készültek – amelyekről kiderült, hogy szintén nem érkeznek, mert az erre vonatkozó közbeszerzés sikertelen lett–, ennek hiányában nem használható a terv.

Vitézy ezt vitatja, szerinte az új járművek nélkül is lenne haszna a fejlesztési tervnek. A tervpályázat hivatalos leállításának pedig az a következménye, hogy az április után felálló kormánynak folytatás helyett az egész közbeszerzési folyamatot muszáj lesz újraindítania, ha szeretné elkezdeni a csepeli és ráckevei vonalak felújítását.

