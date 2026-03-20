Keszte Róbert: "A versenyképesség és a hatékonyság javítása növekedési kilátások hiányában elbocsátásokkal jár"

A magyar gazdaság gyengélkedéséért a közvélekedéssel ellentétben nem elsősorban a német recesszió, hanem a magyar gazdaság szerkezete, az innovatív hazai vállaltok hiánya, a drága ipari energia és a folyamatosan dráguló munkaerő, valamint a sokszor kiszámíthatatlan és restriktív szabályozói környezet is felelős - mondta el a Portfolionak adott interjújában Keszte Róbert, a 900 tagvállalatot képviselő Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) elnöke. A Kamara elnöke szerint a tagvállalatok elsődleges szempontja most a hatékonyságnövelés és a költségmegtakarítás, ami a legtöbb szektorban belső reformokkal, átszervezésekkel és akár leépítésekkel is jár. Keszte Róbert szerint ugyanakkor a hazai gazdaságban van még tartalék, ennek kihasználásához azonban jó minőségű képzési rendszerre és vállalkozóbarátabb szabályozásokra van szükség. A DUIHK elnöke az interjúban a német-magyar gazdasági kapcsolatok jelentőségéről, Európa és Magyarország gazdasági átalakulásáról, valamint az autóipar aktuális kihívásairól is beszélt.

Németország hazánk legfontosabb gazdasági partnere

A hazai sajtóban gyakran esik szó a német és a magyar gazdaság teljesítményéről, a kettő közti összefüggésekről azonban főként csak elméletek, találgatások hangzanak el. A leggyakrabban hallható narratíva szerint Magyarország elmúlt években látott gazdasági stagnálása főként a német recessziónak volt köszönhető. Ön is osztja ezt a véleményt?

Sajnos a német-magyar gazdasági kapcsolatok valós helyzetéről kevés szó esik a magyar gazdasági médiában, ezért könnyen elterjedhetnek hasonló narratívák. Az egyértelmű, hogy a két ország gazdasága szorosan összefonódott,

az azonban már egy teljesen más kérdés, hogy Magyarország elmúlt években látott teljesítményéért mennyire csak a német recesszió a felelős.

Ha megnézzük Lengyelország, Csehország vagy a többi régiós ország gazdaságát, akkor látjuk, hogy a német recesszió ellenére is relatíve jó teljesítményt tudtak felmutatni. Míg nálunk a GDP tavaly mindössze 0,3 százalékkal nőtt, a lengyel gazdaság 3,6 százalékkal, a cseh pedig 2,5 százalékkal.

Milyennek látja a német-magyar gazdasági kapcsolatok elmúlt tíz évét? Az adatok alapján Németország egyértelműen hazánk legfontosabb külföldi gazdasági partnere.

Így van, a Magyarországon működő német kötődésű vállalatok száma, árbevétele, hozzáadott értéke, munkaerő-állománya és beruházásai egyaránt hazánk legfontosabb gazdasági partnerévé teszik Németországot. Foglalkoztatást és tényleges gazdasági teljesítményt nézve körülbelül 30 százalékos Németország súlya a külföldi érdekeltségekből, míg a gyakran emlegetett tőkebefektetésekben (Foreign Direct Investment, FDI) mintegy 20-25 százalékos. Ezek az arányok időben viszonylag stabilak, az elmúlt 5 évben pedig nem is változtak lényegében semmit sem.

Az egyes üzleti szektorokat tekintve azonban már nagyobb eltéréseket láthatunk. Melyek azok az ágazatok, ahol inkább erősödik, illetve esetleg ha van, akkor ahol inkább gyengül a német vállalatok jelenléte Magyarországon?

Én úgy látom, hogy az járműipar, a szoftverfejlesztés vagy a szolgáltató központok olyan ágazatok, ahol erősödik a német vállalatok jelenléte, de szintén előretörés látszik a védelmi ipar területén. Visszaszorulást mi az olyan szektorokban látunk, ahol a hatékonyságot a munkaerő költsége határozza meg. Magyarország költségszínvonala az elmúlt 5 évben jelentősen megemelkedett, ez pedig nehezíti a német ‒ és a magyar ‒ vállalkozások helyzetét, különösen a munkaintenzív szektorokban.

Forrás: DUIHK (Pelsőczy Csaba).

Az elmúlt 5 év külgazdasági sokkjai és kormányzati szabályváltozásai több szektorban is aláásták a vállalatok nyereségességét. Hogy értékelik a vállalati tulajdonosok, befektetők ezeket a kockázatokat? Ez sem hozott érdemi változást a két ország gazdasági kapcsolataiban?

Nyilván vannak olyan szegmensek, ahol a különadók, az adózási rendszer, vagy az árkorlátozások és árszabályozás szemmel láthatóan negatívan hat a tagvállalataink gazdasági eredményességére. Ilyen szektorok például a kiskereskedelem vagy az energiagazdaság. De azért azt gondolom, hogy lekopoghatjuk, hogy eddig jelentős cég nem döntött a „bezárásos” kivonulás mellett, ami szerintem siker a jelenlegi piaci környezetben. Mindez azt jelenti, hogy a cégek kitartanak az itteni beruházásaik mellett. Azt szeretnénk, hogy ez továbbra is így maradjon.

A rendkívül erős vállalati jelenlétből is látszik, hogy Németország gazdasági kilátásai meghatározóak Magyarország számára is. Európa legerősebb gazdasága az elmúlt évek stagnálása, recessziója után 2025-ben végre növekedést tudott felmutatni, amely azonban nagyrészt a kormány gazdaságélénkítő programjának köszönhető. Hogy látja, ezen intézkedéseknek milyen hatása lehet a külföldi országok, többek között Magyarország gazdaságára?

A rövid válaszom az, hogy mindez csak áttételesen fog hatni a magyar gazdaságra. A tavalyi választások után az új német kormány lehetőséget kapott 500 milliárd euró fejlesztési forrás elköltésére, ez azonban még csak most kezdődött meg, így egyelőre csak mérsékelt hatások látszanak. A tervek szerint az idei évben a központi költségvetés mintegy 40 milliárd eurót költene a különalapból, főként a közlekedési infrastruktúra, az egészségügy, a digitalizálás és az oktatás fejlesztésére. Ehhez még hozzá kell adni tartományok által kezelt források, a klíma-különalap valamint a katonai büdzsé idei plusz-költéseit.

Innen már látszik, hogy az intézkedések leginkább a belföldi keresletet élénkítik majd, magyar vállalatok ezen projektekben közvetlenül kevésbé fognak tudni szerepet vállalni.

A keresletélénkülés közvetett hatásai azonban várhatóan hazánkat is el fogják érni majd, a német gazdasági aktivitás dinamizálódásából az ellátási láncokba való mély betagozódás miatt a magyar cégek is tudnak majd profitálni.

Szintén fontos látni, hogy a 4 500 milliárd eurós GDP-vel rendelkező német gazdaságban az a tíz évre elosztott 500 milliárd eurónyi keresletélénkítés nagyon kevés. Nagy Márton, a magyar nemzetgazdasági miniszter egyszer úgy nyilatkozott, hogy az igazán érezhető fiskális keresletélénkítéshez a GDP 2 százalékát el kellene költeni, a német csomag mérete pedig alig haladja meg az évi 1 százalékot.

A német kormány gazdasági programja tehát némi élénkülést hozhat majd a gazdaságba, csodát azonban nem szabad várni tőle. Ezt a vállalatok is pontosan látják.



Forrás: DUIHK (Pelsőczy Csaba).

"Hard fact-ek" terén jól áll Magyarország, de a "soft tényezőkben" a régiós versenytársak előrébb járnak

Látszik, hogy Németország gazdasága jelenleg egy jelentős szerkezeti átalakuláson megy keresztül, melynek fő eleme az úgynevezett nearshoring, azaz a termelőkapacitások költségszempontok miatti szomszédos országokba költöztetése. Ennek fő célpontja Közép-Kelet-Európa, az elmúlt évek beruházási adatai alapján azonban Magyarország mintha nem tudna annyira vonzó lenni, mint a régiós versenytársak. Mi ennek az oka?

Szeretném leszögezni, hogy ez a folyamat nem most kezdődött, a német vállalatok rendkívül erős magyarországi jelenléte pedig azt mutatja, hogy Magyarország kifejezetten magas integrációs szintről várta a verseny most élesedő szakaszát. Azon cégek számára, akik már itt vannak Magyarországon és elégedettek, egy logikus lépés a kapacitások bővítése. Ezt mi az éves felmérésünkben látjuk is, a vállalatok újrabefektetési hajlandósága ugyanis jelenleg körülbelül 80 százalék. Ez egy jó kiindulási állapot. Ugyanakkor látni kell, hogy azon szereplők, akik Csehországban vagy Lengyelországban fektetettek be, hasonló elégedettséget mutatnak.

Ha arról beszélünk, hogy a magyar piacra újonnan belépők milyen szempontokat mérlegelnek, akkor iparágtól függően meg kell említeni, hogy bizonyos tényezők rontják az ország nemzetközi vonzerejét. Ezek közül az egyik legfontosabb az ipari energia ára, amely itthon régiós összevetésben kifejezetten magas.

Egy másik példa a magyar munkaerőköltség alakulása, amely meghatározó faktor a munkaerőintenzív iparágak számára, pl. a fémfeldolgozásban, a kiskereskedelemben vagy a gépgyártásban. E tekintetben nem is elsősorban a nominális költségszint a gond, hanem annak nagyon gyors emelkedése, amennyiben az hosszabb ideig meghaladja a termelékenység növekedésének ütemét.

Természetesen vannak olyan cégek is, mondjuk a tudásintenzív, magas műszaki innovációs tartalmú vállalkozók (fejlesztőközpontok, szolgálóközpontok), azoknak Magyarország továbbra is egy vonzó ország, azért, mert a szellemi munkaerőköltség továbbra is relatíve kedvező, tehát jó az ár-teljesítmény arány.

Milyen területeken van érezhető versenyképességi előnye Csehországnak és Lengyelországnak hazánkhoz képest?



Az átfogó régiós felmérések alapján az látszik, hogy a "hard factek" terén Csehország, Lengyelország és Magyarország lényegében egy szinten van, a befektetési döntéseket azonban sokszor a "soft tényezők" határozzák meg, amiben Magyarország jelenleg kissé rosszabbul áll versenytársainál.

Ilyen tényezők például a munkaerőpiaci kilátások, a szabályozói környezet, valamint a profitkilátások.

A munkaerőpiaci kérdések közül említeni lehetne pl. a külföldi munkaerő hazai piacra történő integrációját, amelyre pl. a gyorsan bővülő szolgáltatóközpontok (Shared Service Center-ek, SSC-k) szegmensben lenne szükség.

A külföldi munkavállalók engedélyeztetése Magyarországon nehezebb, mint a környező országokban, ami versenyhátrány.

Forrás: DUIHK (Pelsőczy Csaba).

Fókuszban a hatékonyságnövelés

A versenyképességi helyzettel kapcsolatban többször említette már a munkaerőpiaci és bérkilátásokat. Hogy látja, milyenek a hazai német vállalatok kilátásai e téren?

Az egyértelműen látszik, hogy a gyorsan emelkedő munkaerőköltségek és a jól képzett munkaerő hiánya miatt a vállalatok legfontosabb célja a hatékonyság növelése és az automatizáció. Ez egy beruházási kényszert eredményez, a tagvállalatok pedig igyekeznek ennek minél gyorsabban és minél jobban megfelelni. Ennek a folyamatnak természetesen vannak és lesznek munkaerőpiaci hatásai is.

Ezzel párhuzamosan pedig a középtávú növekedési és piaci kilátások is gyengék Európában. A koronavírus-járvány és a félvezető hiány időszakában a vállalatok nagy része az azonnali leépítések helyett kivárásra állt át, abban bízva, hogy a kereslet előbb-utóbb újra visszatér a korábbi szintekre.

Most már látjuk, hogy több területen (például járműgyártás) ez nincs így, ezért a vállalatok is egyre kevésbé hajlandók megtartani egy belső munkaerőtartalékot.

Ön is említette, hogy a hatékonyságnöveléshez beruházásokra van szükség, a DUIHK tagvállalatainak beruházási tervei azonban jelenleg negatívak. Hogyan magyarázná ezt a látszólagos ellentmondást?

A beruházások visszafogottságáért egyrészt a lassú európai konjunktúra, a gyenge kereslet és a gyenge vállalati bizalom, másrészt pedig a saját finanszírozási képesség gyengülése felelős.

A kapacitásbővítésekhez a cégeknek saját forrásokra is szüksége van, az elmúlt évek csökkenő eredményei azonban ezeket a forrásokat nem termelték ki. A vállalatok jelenleg az egyértelműen szükséges, hatékonyságnövelő beruházásokat hajtják csak végre, amelyektől rövid távú költségmegtakarítást remélnek.

Végül mindenképpen meg kell említeni azt is, hogy a Kamara konjunktúrafelméréseiben szereplő beruházási tervek a megelőző időszakhoz képest tervezett változásra vonatkoznak, az összesített csökkenés pedig az emelkedő hatékonyságnövelő és a jelentősen zsugorodó kapacitásbővítő beruházási tervek eredőjeként adódik.

Az autóipar végérvényesen átalakul, teljesen új szerepet kaphat Európa és Magyarország is

Beszéljünk egy kicsit külön is az autóiparról, mivel a szektort érintő események az elmúlt pár évben Európa és Magyarország egyik legfordulatosabb és legnagyobb hatású gazdasági történetét írták. Az autóipar kapcsán napjaink maghatározó hírei a kínai és amerikai vállalatok előretöréséről, valamint technológiai fölényéről szólnak. Ön szerint behozhatják még az európai vállalatok ezt a lemaradást?

Az egyértelmű, hogy az európai autóipari dominancia az elmúlt években kezd megkopni. Ennek egyik fő oka az elektromos járművekre történő átállás, amelyben az európai gyártók amerikai és kínai versenytársaiknál kevésbé specializáltabbak és kisebb kapacitással is rendelkeznek. Én úgy gondolom, hogy az elektromos autók a tömeggyártásban idővel túlsúlyba kerülnek a belső égésű motorral működő járművekkel szemben, az iparág domináns szereplői pedig azon vállalatok lesznek, amelyek ezen szegmensben a legnagyobb piaccal és kapacitással rendelkeznek. A vezető szerep eléréséhez azonban sok minden kell: technológia, tudás, erőforrás és tapasztalat a járműgyártási és akkumulátorgyártási folyamatban. Ez utóbbi területen a szakértelme a kínai és koreai vállalatoknak van meg.

Hogy állnak jelenleg az európai vállalatok ebben a versenyben?

Fontos leszögezni, hogy a verseny még nem lefutott. Technikai paraméterek szempontjából a német és európai autók egyértelműen képesek felvenni a versenyt az ázsiai és amerikai járművekkel, problémák leginkább költségoldalon adódnak.

A jelenlegi versenyképességi krízisből a kiutat a német autóipari vállalatok számára a szorosabb együttműködés, az alaprendszerek egységesítése és szabványosítása, a szoftverfejlesztésben meglévő hátrányok ledolgozása és további költséghatékony gyártókapacitások létesítése jelentheti. Az európai autóipar jövője az, hogy minden vállalat megtalálja a saját innovációs területét és azt kihasználja márkaépítésre, míg a többi, a márka egyediségét nem befolyásoló területeken szoros partnerségekkel olcsó és versenyképes alkatrészeket biztosít magának. Csak így lehet a kínai gyártók által diktált árversenyben helytállni.

Milyen lesz az európai autógyártás jövője?

Az európai járműgyártás jelenlegi legfontosabb trendje a kínai gyártók európai terjeszkedése. Első lépésként importált járművekkel kezdték a piac meghódítását, hiszen hatalmas költségelőnyük miatt még így is jobb profitot tudnak elérni Európában, mint az öldöklő versennyel jellemzett hazai piacon. Ezt a számukra kedvező helyzetet javítják tovább az európai gyártási kapacitások kiépítésével vagy átvételével, mellyel majd el tudják kerülni az import vámokat és meg tudnak felelni a jövőbeni helyi hozzáadott érték elvárásoknak. Azaz rövidtávon egy jelentős átrendeződést várok, a hagyományos európai járműgyártók piaci részesedése csökken, miközben a kínai gyártók (BEV és PHEV) technológiai és költségelőnyüket kihasználva piaci részesedést növelnek, elsősorban az alsóbb piaci szegmensben.

Azt, hogy a járműgyártás mekkora része marad Európában a versenyképességet növelő döntésektől és a piacvédelmi intézkedésektől függ.

Helyi hozzáadott érték szabályozás nélkül az európai járműgyártás jelenleg még nem tudja költségben felvenni a versenyt a kínai konkurenciával.

Ennek oka a méretgazdaságosság, valamint az Ázsiában továbbra is olcsóbb és bőségesen rendelkezésre álló nyersanyagok, energia és munkaerő. Tehát továbbra is lesz Európában autógyártás, de a kínai tulajdonú cégek szerepe folyamatosan nő. A saját gyártást végző autómárkáknak (Original Equipment Manufacturer-öknek, OEM-eknek) ez egy versenyhelyzet, a beszállítóknak pedig egy feladat: be kell jutni a kínai gyártók ellátási láncába. Ami szintén nem egyszerű kihívás, hiszen az OEM-ek után hamarosan a kínai beszállítók is meg fognak érkezni Európába, felvásárlások vagy organikus piacra lépés formájában.

Középtávon még nagyobb átrendeződésekre számítok.

A gazdaság többi területéhez hasonlóan az autógyártók is előbb-utóbb felhasználói élményt kezdenek értékesíteni majd műszaki eszközök helyett. Az emberek nem elsősorban a technikai paramétereket fogják keresni a járművekben, hanem az esztétikai és digitális élményt, valamint a fáradságmentes és biztonságos közlekedés lehetőségét. Ennek érdekében a járműveknek olyan elektronikai rendszerekkel és szoftverekkel kell rendelkeznie, melyek folyamatosan frissíthetőek. Ehhez az autók elektronikai architektúráját is átalakítjuk, internetre csatlakoztatott központi számítógépek és ezeken futó applikációk segítenek a kommunikációban, navigációban, önvezetésben és a jármű irányításához szükséges számítási feladatokban, valamint zónavezérlő számítógépek gyűjtik az adatokat és vezérlik a végrehajtási műveleteket.

Jelenleg a legtöbb OEM azon dolgozik, hogy ezeket a felhasználói élményt meghatározó szoftvereket maga fejlessze ki vagy technológiai cégekkel partnerségre lépve férjenek hozzá a technológiához.

A járművek értékében a mechanikai hardver egyre kisebb értéket fog képviselni, ennek gyártását az OEM-ek majd akár bérgyártókra is bízhatják, akik ezt a legjobb gyártási költséggel rendelkező helyeken fogják gyártani.

Ha Európa hosszútávon továbbra is részesülni akar a járműgyártás piaci lehetőségeiből, akkor nagyon gyorsan előre kell lépnünk a digitális technológiákban.

A felhőszolgáltatásokban, adatgyűjtésben, a mesterséges intelligencia fejlesztésében és alkalmazásában be kell hoznunk a lemaradásunkat. Ha erre képesek leszünk, akkor van hossztávon is esélyünk a mobilitásiparban fontos szerepet betölteni.

Magyarország milyen szerepet kaphat ebben a munkamegosztásban?

Magyarország jó kiindulási pozícióból várja a következő nagy átalakulási hullámot. Van jelentős, és technológiailag nagyon modern járműösszeszerelési kapacitásunk az ide települt nyugati és keleti OEM-ek révén, vannak belsőégésű motorokat gyártó üzemeink, ugyanakkor már az elektromos hajtásláncok és akkumulátorok gyártásához is kellő kapacitásokkal rendelkezünk. Ugyancsak jól állunk elektronikai vezérlőegységek gyártásában, számos Tier-1-es beszállító látja el vevőit Magyarországon gyártott elektronikákkal.

Ebből a kiinduló állapotból kell majd oda eljutnunk, hogy ne csak a járművek hardvere, hanem az elektronikai architektúra minél nagyobb része, de leginkább a járműveket irányító és a felhasználói élményt meghatározó szoftverek is nálunk készüljenek.

Ennek érdekében támogató ökoszisztémát kell felépíteni, ahol a mesterséges intelligencia használata és fejlesztése napi rutin, ahol innovatív vállalkozások hoznak újabb és újabb megoldásokat a nagy integrátoroknak, és ahol a nemzetközi fejlesztői közösség magas életminőséget tud elérni.

Ehhez kell egy tudatos, hosszútávú gazdaságfejlesztés, oktatáspolitika és támogató szabályozási környezet. Valamint nyitottság a nemzetközi együttműködésekre, hiszen az autóipari és a mobiltásipari ellátási láncok országhatárokon keresztül működnek, itt egyetlen ország sem tud önmagában sikeres lenni.

A foglalkoztatási és beruházási folyamatokban látszik már a magyarországi üzemek változó stratégiája és a fejlesztési fókusz erősödése?

Igen, szinte minden nagyobb autóipari vállalat hozott már érdemi fejlesztőkapacitást Magyarországra. De ez a folyamat nem magától értetődik és nem is egyirányú. Ahogy mondtam, itt minden nemzetközi együttműködésben történik, és a fejlesztési megbízások oda mennek, ahol a legjobb feltételek vannak.

Tehát nem szabad az eddig elért eredményeken megpihenni, hanem folyamatosan keresni kell az újabb és újabb belépési pontokat.

A mesterséges intelligencia pedig számos feladatot átvesz a fejlesztésben is, így a döntési mátrixban előtérbe kerül az AI szakemberek elérhetősége, az AI szabályozás fejlettsége és az infrastruktúra. A jelenlegi gazdasági helyzetben a német vállalatok ismét újragondolják ellátási láncaikat, ideértve a fejlesztési kapacitásokat is. Ha a magyar leányvállaltok jól pozícionálják magukat és demonstráljuk hatékonyságunkat a mesterséges intelligenciával támogatott kreatív- és üzleti folyamatokban, akkor tudunk értékes megbízásokat kapni.

Forrás: DUIHK (Pelsőczy Csaba).

Új stratégiával és programokkal támogatja a Kamara a tagvállalatok működését

Ahogy azt az iparban, a kereskedelemben és a szolgáltatószektorban is láttuk, jelenleg egy mélyreható átalakulás zajlik a magyarországi német vállalatoknál, ami miatt a két ország gazdasági kapcsolatai is folyamatos változásban vannak. Hogy tudja segíteni tagvállalatait a Kamara ebben a bizonytalan környezetben?

Elnöki mandátumom kezdetekor három célt tűztünk ki magunk elé:

az első a Magyarországon működő német hátterű vállalatok versenyképességének, profitabilitásának segítése hatékony érdekérvényesítéssel,

a második a magyar-német gazdasági kapcsolatok pozitív megjelenítése a hazai köztudatban,

míg a harmadik a kamarai munkában minél több vállalat bevonása az együttműködésbe.

A célok közül talán a német kötődésű vállalatok hatékony érdekképviselete az egyik legsürgetőbb, az elmúlt években ugyanis a kormányzati intézkedések gyakran kész tények elé állították a vállalatokat.

A német-magyar gazdasági kapcsolatok jelentőségének és pozitív hatásainak hangsúlyozásában már jóval több eredményről tudok beszámolni, de a közvélemény formálása egy hosszú folyamat. Szerintem a legtöbb sikert a kamarai munkában értük el, a telt házas rendezvények, valamint az azokról kapott pozitív visszajelzések azt mutatják, hogy a tagvállalatok tényleges igényeihez igazodnak a Kamara programjai.

A következő hónapokban is tervezünk konkrét vállalati kihívásokról szóló rendezvényeket, pl. egy újabb AI konferenciát, egy Business Transformation workshopot, és a tavalyi debreceni Magyar-Német Üzleti Fórum folytatását. Mindemellett azonban ne felejtsük el Kamaránk egyik legalapvetőbb feladatát, a két ország vállalatainak támogatása külpiaci terjeszkedésükben és erősítésében. E téren évente ezernél is több esetben nyújtunk tájékoztatást, tanácsadást, üzleti szolgáltatást és képzést.

Milyen kérdésekben fordulnak Önökhöz leggyakrabban a vállalatok konzultációért?

Tagjaink számára a három legfontosabb terület továbbra is a munkaerőpiac, az energiaár és a szabályozói környezet. Ezen témákban az összes tagvállalat érdekeit figyelembe véve dolgoz ki a Kamara egy egységes álláspontot, illetve javaslatokat, amit aztán kommunikál a döntéshozók felé.

Ezek a kérdések egyébként újonnan Magyarország iránt érdeklődő cégek számára is rendkívül fontosak. Nekik pl. üzleti partnerek vagy beszerzési forrásokkal keresésével segítünk, a már itt lévőknek pedig Tudásközpontunk pl. az energiahatékonyság, a mesterséges intelligencia, az ESG témák, vagy üzemvezetői kérdésekben szervez képzéseket.

A Kamara programkínálatában kifejezetten nagy szerepet kapnak a németországi tanulmányutak. Milyen célt szolgálnak ezek az események és milyen iparágakban van a leginkább igény rá?

Ezeket az utakat a vállalatok versenyképességének és hatékonyságának fejlesztése miatt szervezzük, melynek szerves része a tudástranszfer is.

A Kamara ezt igyekszik támogatni országhatáron belül és túl is, a német vállalatoknál tett látogatások pedig nemcsak a szakmai eszmecserét és tapasztalatszerzést szolgálják, hanem a kapcsolatépítést és a szorosabb üzleti együttműködést is.

2025-ben összesen 8, idén pedig legalább 6 ilyen tanulmányút került megszervezésre. Ami pedig a területeket illeti, védelmi ipari, egészségipari és újrahasznosítási témában egyaránt szervezett tavaly utazást a Kamara, idén pl. a logisztika és a kutatás-fejlesztés témában is szervezünk ilyen utakat.

