Kiderült, mekkora pénz forog kockán: hatalmasra hízott a tét a kormány és Budapest háborújában
Gazdaság

Kiderült, mekkora pénz forog kockán: hatalmasra hízott a tét a kormány és Budapest háborújában

Több mint 200 milliárd forint sorsa dőlhet el a bíróságokon a Budapest és az állam között zajló jogvitákban. A szolidaritási hozzájárulás körüli pereskedés immáron a negyedik éve tart, a tétek – és egyben az ügyek kuszasága – egyre nőnek. Noha a fővárosi önkormányzat az egyetlen olyan vitában, amiben már született jogerős döntés, jól áll, pénzt mégis csak sokára láthat az ügyből.

Az elmúlt években a szolidaritási hozzájárulás kérdése a fővárosi önkormányzat és az állam közötti egyik legfontosabb pénzügyi és jogi konfliktussá vált. A különböző években megállapított befizetési kötelezettségek, az ezekkel szemben indított közigazgatási és kártérítési perek, valamint az időközben megjelent jogszabály-módosítások és bírósági döntések együttese mára nehezen áttekinthető helyzetet eredményezett. Miközben egyes ügyekben születtek a főváros számára kedvező ítéletek, más eljárások folyamatban vannak, illetve alkotmányossági vizsgálatok is befolyásolhatják a további fejleményeket. Ebben a káoszban való eligazodást szeretnénk most segíteni.

Mekkora pénz forog kockán az egyes években?
Év Milliárd forint Hol tart az eljárás?
2023 28,3 (+ mintegy 6 kamat) az alapügyet megnyerte a főváros, kártérítési per zajlik
2024 75,5 tárgyalás elsőfokon, részben felfüggesztve
2025 89,1 tárgyalás elsőfokon, várhatóan szintén felfüggesztik
2026 11,7 azonnali jogvédelem elbírálása
Összesen 210,6 -
Forrás: Portfolio    

Mindent összevetve látszik, hogy mára hatalmasra hízott az az összeg, amiről a viták folynak.

A 210 milliárd forint

  • a főváros idei költségvetésének 40 százalékával egyenlő mértékű
  • mintegy 120 ezer forintot jelentene budapesti lakosonként
  • csak némileg kevesebb, mint amennyibe az államnak kerül félhavi nyugdíj.

A táblázatban látható számok úgy jöttek ki, hogy 2024-ben és '25-ben a főváros által fizetendő szolidaritási hozzájárulás teljes összegét vettük, '26-ban az eddig a főváros számlájáról inkasszált pénzt (hiszen jogvita csak a már felmerült fizetési kötelezettségekkel kapcsolatban indult). A '24-es és '25-ös év esetében azért a teljes szolidaritási hozzájárulásról van szó, mert ugyan a fővárosi önkormányzat elviekben nem ellenzi a szolidaritási hozzájárulást elviekben, a bíróságon azonban a beszedés módján keresztül támadja a kötelezettséget – a beszedés pedig mindig ugyanúgy történik.

Mint látható, döntés még kizárólag a 2023-as évvel kapcsolatban született.

Ebben az ügyben a Fővárosi Törvényszék kimondta, hogy az önkormányzatnak joga van a tisztességes eljáráshoz, amit az állam megsértett a pénzek beszedésekor. A döntésen a felsőbb bíróságok sem változtattak, így további fellebbezésre már nincs lehetőség – ez alapján Budapestnek visszajárnának a milliárdok. Ez azonban még mindig nem jelenti azt, hogy az önkormányzat a pénzéhez is jutott: ezt egy külön kártérítési perben próbálja kikényszeríteni, ami még nem ért véget.

Ha kiderül, hogy a szolidaritási hozzájárulás beszedése a többi évben sem jogszerűen történt, akkor a teljes összeg még nagyobbra hízhat a kamatok miatt. Ebben az lenne a logika, hogy ha az állam jogsértően vonta el ezeket a forrásokat, akkor nem csupán a beszedett pénz kapcsán kell kompenzálnia a fővárost, hanem azért is, mert Budapest mindezen időszak alatt nem tudott rendelkezni az összeggel, ami akár hasznot is hozhatott volna számára.

De mikor lát ebből bármit is a főváros?

Mindez legalább hónapok, ha nem évek kérdése.

A kormány februárban hozott egy rendeletet, amely szerint a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos jogvitákat le kell zárni. A Fővárosi Törvényszék ennek ellenére sem szüntette meg a pereket, mivel a rendeletben a hatalmi ágak szétválasztásának megsértését látja. Amíg azonban a jogszabályról kiderül, hogy valóban alaptörvény-ellenes-e, addig nem valószínű, hogy megtörténne a kártérítés.

A 2023-as év után fizetendő hozzájárulásokkal kapcsolatban még nem született elsőfokú döntés sem, így ezekben az ügyekben nyitott kérdés, hogy az államnak vagy az önkormányzatnak ad igazat a bíróság. Az ügyek elbírálása pedig nem túl gyors folyamat: éppen hétfőn érkezett a hír, hogy a tárgyalást felfüggesztik, amíg a kormányrendelet alkotmányossági vizsgálata tart. Mindez több hónapnyi egy helyben állást vetít előre.

Éppen ezért kérdéses, hogy mennyire reális, hogy még az idén befolyik a budapesti kasszába az a mintegy 30 milliárdnyi összeg, amit a kártérítésből várna az önkormányzat.

Sára Botond, a budapesti kormányhivatal vezetője emiatt már a Kúrián támadja a város költségvetését, mivel szerinte abban nem kellően megalapozott tételekkel terveznek.

Ha a kártérítési bevétel nem érkezik meg idén, az végső soron még tovább nehezíti a város pénzügyi helyzetét. Pedig ahogyan azt a Moody's március eleji leminősítése is megmutatta: az önkormányzat már most is a fizetőképtelenség határán egyensúlyozik.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást!

