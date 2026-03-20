Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

A benzin és a gázolaj piaci ára is tovább drágul holnap.

Előbbi bruttó 9, utóbbi bruttó 19 forinttal emelkedik.

2026.03.20-án a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 670 Ft/liter

Gázolaj: 727 Ft/liter

A magyar kormány március 9-én döntött az üzemanyagpiacba való állami beavatkozásról, miután az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek az árak. A rendeletek alapján

a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthető a jogosultak számára.

