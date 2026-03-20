Megjött a megdöbbentő adat: közel nettó 600 ezret keres forintban egy átlag horvát dolgozó

A januári átlagos nettó bér nominálisan 1,1 százalékkal, reálértéken pedig 0,8 százalékkal haladta meg a 2025. decemberi szintet. Éves összevetésben ennél jóval markánsabb volt a növekedés. A 2025. januári adatokhoz képest

a nominális emelkedés 8,5 százalékot, a reálbér-növekedés pedig 4,9 százalékot tett ki.

A statisztikai hivatal a mediánbéreket is közölte, amelyek az átlagnál pontosabb képet adnak a jellemző kereseti viszonyokról. A nettó mediánbér januárban 1304 euró (514 ezer forint) volt. Ez havi szinten 1,9, éves szinten pedig 8,7 százalékos emelkedést jelent.

Az ágazatok közötti bérkülönbségek továbbra is számottevőek. A legmagasabb átlagos nettó fizetést a légi közlekedésben dolgozók kapták, havi 2352 eurót. A legalacsonyabb keresetet a ruházati iparban mérték. Itt az átlagos nettó bér mindössze 986 euró. Ez azt jelenti, hogy a legjobban és a legrosszabbul fizető ágazatok közötti különbség több mint kétszeres.

Magyarországon a KSH még nem közölte a januári béradatokat, de decemberben a nettó átlagkereset 549 ezer forint volt. A nettó kereset mediánértéke 427 500 forintot ért.

