Orbán Viktor: tartós energiaválságra kell felkészülni, már pénteken összeül a gazdasági főtanács

Pénteken az uniós csúcstalálkozó után Brüsszelben tartott sajtótájékoztatót Orbán Viktor, a miniszterelnök kiemelte, hogy az európai állam- és kormányfők tárgyaltak a közel-keleti háború lehetséges gazdasági hatásairól is, a találkozón részt vett Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke is.
Orbán szerint Lagarde szavaiból is kiderül, hogy jelenleg Európa van a legrosszabb helyzetben, az USA és Oroszország nyer a jelenlegi helyzeten, a kínaiak helyzete ugyan romlik, de nekik van egy együttműködésük az oroszokkal. Szerinte ilyen rossz stratégiai relációban még nem látta Európát az elmúlt 30 évben.
Az elmúlt napok hírei arról szólnak, hogy a katari létesítményeket ért támadások után a károk helyreállítása 4-5 évbe telhet, vagyis tartós energiaválságra kell felkészülni
- mondta a miniszterelnök.
Orbán hangsúlyozta: elkezdenek dolgozni a lehetséges gazdasági intézkedéseken, ennek érdekében
már péntek délutánra összehívta a „gazdasági főtanácsot”, mely többek között a jegybank részvételével tesz majd javaslatokat.
Ezekről a lehetséges intézkedésekről azonban egyelőre részleteket nem árult el.
Meg kell védeni magunkat, saját tervet kell kidolgozni, saját stratégiával kell rendelkezni
- mondta Orbán, aki szerint arra hiába várunk, hogy közös európai tervek lesznek.
Miért beszél megnövekedett kockázatokról Orbán?
A közel három hete kitört közel-keleti háborúban az elmúlt napok eseményei valóban egy tartós szállítási fennakadás irányába mutatnak. Március 18-án Izrael újabb súlyos csapást mért az iráni Dél-Parsz gázmezőre, amely a katari oldalt is számításba véve a világ legnagyobb önmagában álló gázkitermelő helye. Irán egyből jelezte, hogy a támadás nem marad megválaszolatlanul. Még aznap éjjel ballisztikus rakétákkal támadta a környező arab államok energetikai létesítményeit, mint például a globális LNG-ellátásban kulcsfontosságú katari Ras Laffan telephelyet.
A katari bejelentések alapján a csapások hosszú hónapokra ellehetetleníthetik a termelést, a károk teljes helyreállítása pedig 3-5 évig is eltarthat. A szükséges berendezéseket általában nem sorozatgyártásban állítják elő, minden egyes elem egyedi tervezésű, a helyi gázösszetételhez és éghajlati viszonyokhoz igazítva.
Eközben a Hormuzi-szoros már hetek óta tartósan zárva van, illetve a korábbi forgalom töredéke jut csak át a kulcsfontosságú útvonalon. Így most nem csak szállítási, hanem termelési válság is fenyeget egyszerre.
