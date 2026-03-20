Robert Fico újabb intézkedésekkel fenyegeti Ukrajnát a Barátság-vezeték leállása miatt
Robert Fico újabb intézkedésekkel fenyegeti Ukrajnát a Barátság-vezeték leállása miatt

Robert Fico szlovák miniszterelnök az Európai Tanács ülése után újabb intézkedéseket helyezett kilátásba Ukrajnával szemben az orosz kőolajszállítások akadozása miatt. Eközben Szlovákia és Magyarország továbbra is blokkolja az Európai Unió legújabb, Oroszország elleni szankciós csomagját - tudósított a Kyiv Independent.
AI in Energy 2026
Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!
Fico elmondta, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező orosz szállítások fennakadása miatt Szlovákiában ellátási vészhelyzetet kellett hirdetni az energiaszektorban. A szlovák kormányfő hangsúlyozta, hogy Szlovákiának és Magyarországnak 2027-ig joga van orosz kőolajat importálni vezetéken és tengeri úton egyaránt. Hozzátette, hogy a közel-keleti instabilitás tovább súlyosbítja az energiaellátási helyzetet.

A vita közvetlen kiváltó oka, hogy a Barátság vezeték Nyugat-Ukrajnában futó szakaszát január végén orosz támadás érte. Pozsony és Budapest most azzal vádolja Kijevet, hogy szándékosan lassítja a helyreállítási munkálatokat. Fico felvetette a gyanút: a késlekedés mögött valójában az a szándék állhat, hogy Szlovákiát és Magyarországot elvágják az orosz kőolajellátástól.

Különös, hogy miután az Európai Unió mindent megtett Ukrajnáért, mi mint egy nagy nemzetközi szervezet nem tudjuk rábírni vagy rákényszeríteni Volodimir Zelenszkij elnököt, hogy engedélyezze az állítólag megrongálódott vezeték azonnali vizsgálatát

– fogalmazott a szlovák miniszterelnök.

Orbán Viktor: tartós energiaválságra kell felkészülni, már pénteken összeül a gazdasági főtanács

Fontos hidakat és utakat zárnak le Budapesten: mutatjuk, hol lesz közlekedési korlátozás

Szokatlan útvonalon jutott át több hajó a Hormuzi-szoroson, dollármilliókat fizettek Iránnak

Szlovákia és Magyarország a vitát felhasználva blokkolta az EU legújabb, Oroszország elleni szankciós csomagjának elfogadását. Ezt a tervezetet az európai vezetők már az elmúlt hónapban jóvá akarták hagyni. A tengeri kijárattal nem rendelkező, Ukrajnával szomszédos két ország régóta erősen függ az orosz energiahordozóktól. Ráadásul Robert Fico és Orbán Viktor magyar miniszterelnök következetesen ellenzi az Oroszországgal fennálló energetikai kapcsolatok megszakítását.

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Járműipar 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

Hitelezés 2026

Az amerikai hegemónia a szemünk láttára omlik össze
Váratlan fordulat jöhet: egészen máshogy csaphat le az iráni konfliktus, mint az orosz-ukrán háború
Forró a helyzet: nagyon fájdalmas lépésre készül Ukrajna
