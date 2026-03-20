Robert Fico újabb intézkedésekkel fenyegeti Ukrajnát a Barátság-vezeték leállása miatt

Fico elmondta, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező orosz szállítások fennakadása miatt Szlovákiában ellátási vészhelyzetet kellett hirdetni az energiaszektorban. A szlovák kormányfő hangsúlyozta, hogy Szlovákiának és Magyarországnak 2027-ig joga van orosz kőolajat importálni vezetéken és tengeri úton egyaránt. Hozzátette, hogy a közel-keleti instabilitás tovább súlyosbítja az energiaellátási helyzetet.
A vita közvetlen kiváltó oka, hogy a Barátság vezeték Nyugat-Ukrajnában futó szakaszát január végén orosz támadás érte. Pozsony és Budapest most azzal vádolja Kijevet, hogy szándékosan lassítja a helyreállítási munkálatokat. Fico felvetette a gyanút: a késlekedés mögött valójában az a szándék állhat, hogy Szlovákiát és Magyarországot elvágják az orosz kőolajellátástól.
Különös, hogy miután az Európai Unió mindent megtett Ukrajnáért, mi mint egy nagy nemzetközi szervezet nem tudjuk rábírni vagy rákényszeríteni Volodimir Zelenszkij elnököt, hogy engedélyezze az állítólag megrongálódott vezeték azonnali vizsgálatát
– fogalmazott a szlovák miniszterelnök.
Szlovákia és Magyarország a vitát felhasználva blokkolta az EU legújabb, Oroszország elleni szankciós csomagjának elfogadását. Ezt a tervezetet az európai vezetők már az elmúlt hónapban jóvá akarták hagyni. A tengeri kijárattal nem rendelkező, Ukrajnával szomszédos két ország régóta erősen függ az orosz energiahordozóktól. Ráadásul Robert Fico és Orbán Viktor magyar miniszterelnök következetesen ellenzi az Oroszországgal fennálló energetikai kapcsolatok megszakítását.
A mesterséges intelligencia teljesen felforgatja a lakásvásárlást, és ez még csak a kezdet
Gyorsabb és személyre szabottabb szolgáltatást nyújthat, aki AI-t használ.
Az áttörés kapujában: magyarok álltak elő a technológiával, amire évtizedek óta várt a nehézipar
Így lesz a szén-dioxidból érték.
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Elfolynak az EU-támogatások, Magyarországon lesújtóan sokba kerül a pénzek osztása
Egészen sötét képet fest egy most kiadott uniós jelentés a magyar támogatási rendszerről.
Hivatalos: leáll a csepeli és ráckevei HÉV fejlesztése
Még a tervek sem készülnek el.
Meghosszabbították a szerb NIS működési engedélyét
A pancsovai finomító folytatja működését.
Főpróba az országgyűlési választás előtt: teszteli az informatikai rendszereket a Nemzeti Választási Iroda
Április 12-én választ Magyarország.
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Lassan annyi robot dolgozik az Amazonnál, mint élő ember
Az Amazonnál évek óta stagnál a munkavállalói létszám, míg a robotok brutálisan gyarapodnak. Ez nem egyedi sztori, hanem trend. Évek óta hallgatom, hogy a ChatGPT elveszi a 
"Repülő" komppal forradalmasítja közlekedését Stockholm
2024-ben Stockholmban teszteltek először egy hidrofil kompot, ami egy friss jelentés szerint akár 94 százalékkal képes csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, ráadásul
A szakszervezetek megfojtják a gazdaságot?
A munkavállalók jogainak kiterjesztése a 20. század egyik legnagyobb vívmánya. Gondolhatnánk, hogy ez csak a dolgozóknak jó, de véleményem szerint mindenki jobban jár vele, a tulajdonosok
Eljöhet Magyarországon a készpénz újabb aranykora? A statisztikák nem ezt támasztják alá
Egyre több bankautomata van hazánkban, emellett a lakossági készpénzfelvételek összege is érdemben emelkedett 2025. IV. negyedévében az MNB statisztikái alapján. Ettől függetlenül nem jelent
Így kereskednek a hedge fundok - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Kovács Szilárd, a Palomar alap kezelője mondja el, hogyan kereskednek a hedge fundok, és ehhez képest mit csinál a... The post Így kereskednek a hedge fundok –
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?