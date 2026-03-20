Robert Fico újabb intézkedésekkel fenyegeti Ukrajnát a Barátság-vezeték leállása miatt

Fico elmondta, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező orosz szállítások fennakadása miatt Szlovákiában ellátási vészhelyzetet kellett hirdetni az energiaszektorban. A szlovák kormányfő hangsúlyozta, hogy Szlovákiának és Magyarországnak 2027-ig joga van orosz kőolajat importálni vezetéken és tengeri úton egyaránt. Hozzátette, hogy a közel-keleti instabilitás tovább súlyosbítja az energiaellátási helyzetet.

A vita közvetlen kiváltó oka, hogy a Barátság vezeték Nyugat-Ukrajnában futó szakaszát január végén orosz támadás érte. Pozsony és Budapest most azzal vádolja Kijevet, hogy szándékosan lassítja a helyreállítási munkálatokat. Fico felvetette a gyanút: a késlekedés mögött valójában az a szándék állhat, hogy Szlovákiát és Magyarországot elvágják az orosz kőolajellátástól.

Különös, hogy miután az Európai Unió mindent megtett Ukrajnáért, mi mint egy nagy nemzetközi szervezet nem tudjuk rábírni vagy rákényszeríteni Volodimir Zelenszkij elnököt, hogy engedélyezze az állítólag megrongálódott vezeték azonnali vizsgálatát

– fogalmazott a szlovák miniszterelnök.

Szlovákia és Magyarország a vitát felhasználva blokkolta az EU legújabb, Oroszország elleni szankciós csomagjának elfogadását. Ezt a tervezetet az európai vezetők már az elmúlt hónapban jóvá akarták hagyni. A tengeri kijárattal nem rendelkező, Ukrajnával szomszédos két ország régóta erősen függ az orosz energiahordozóktól. Ráadásul Robert Fico és Orbán Viktor magyar miniszterelnök következetesen ellenzi az Oroszországgal fennálló energetikai kapcsolatok megszakítását.

