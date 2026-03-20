Váratlant húzott az Apple: megőrülnek az emberek az új, olcsó készülékekért

Jönnek az Apple olcsó eszközei
Ahogy azt mi is megírtuk, az Apple március 2-án bemutatta az új, belépőszintű okostelefonját, az iPhone 17e-t, majd két nappal később a gyártó leleplezte eddigi legolcsóbb laptopját, a MacBook Neo-t.
Az iPhone 17e a korábban bemutatott iPhone 16e utódjaként érkezik szériába, az Egyesült Államokban 599 dolláros (hazánkban lényegesen drágább, 299 ezer forintos) indulóáron érkezett meg. A telefon megkapta a drágább iPhone 17-es szériában is dolgozó Apple A19 rendszerchipet, igaz, a grafikus gyorsító (GPU) azonban ezen modell esetében csak négy maggal rendelkezik a korábbi öt mag helyett. Fejlődött a mobilhálózati modem is: az eredeti Apple C1 helyett az iPhone 17e már a gyorsabb C1X modult használja, emellett az Apple Intelligence AI funkciók is teljeskörűen elérhetők lesznek rajta a gyártó ígéretei szerint.
Az Apple által az elmúlt években bemutatott Dynamic Island helyett pedig a hagyományos szenzorsziget (notch) található az előlapon.
A hátlapon egyetlen 48 megapixeles kamera kapott helyet. Ez a szenzor közepéből kivágott 24 megapixeles képrészlet segítségével szoftveres úton kétszeres nagyításra is alkalmas. Az új Ceramic Shield 2 előlapi üveg és a háromszor ellenállóbb bevonat ugyanakkor az iPhone 17-tel megegyező védelmet biztosít.
Az új iPhone 17e azonban nem az egyedüli újdonság, amelyet a gyártó piacra dobott az év első felében.
Az Apple két nappal az új telefon után
bemutatta eddigi legolcsóbb notebookját, a MacBook Neo-t, amely a többi számítógéphez képest rendkívül alacsony, 279 990 forintos indulóáron érhető el Magyarországon.
A laptopban nem az M-szériás chipek valamelyike dolgozik, hanem az iPhone 16 Pro és Pro Max csúcstelefonokból ismert A18 Pro rendszerchip. A gép alumíniumházat kapott, alapkiépítésben 8 GB memóriával és 256 GB-os SSD háttértárolóval.
A 13 hüvelykes Liquid Retina kijelző méretben megegyezik a kisebb MacBook Air paneljével. Az előlapon Full HD kamera és két mikrofon kapott helyet. Csatlakozókból minimális a kínálat: mindössze két USB-C port és egy 3,5 milliméteres jack fejhallgató-csatlakozó áll rendelkezésre. Az akkumulátorról az Apple a szokásos módon csak annyit árult el, hogy a Neo akár 16 órás üzemidőt is elérhet egyetlen töltéssel. A gyártó állítása szerint az új gép akár 50 százalékkal gyorsabb lehet a legújabb Intel Core Ultra 5 processzorral szerelt laptopoknál, ezt azonban egyelőre csak az ő közlésük alapján tudjuk megítélni.
Így mozgatta meg az internetezők fantáziáját a két új Apple eszköz
A Google Trends adatai alapján nemrég megnéztük, hogy a Közel-Keleten kirobbant konfliktus kirobbanását követően hullámvasútra került forintra mennyire figyeltek az internetezők a Google-ben. A legutóbbi cikkünkben azt vizsgáltuk, hogy a Magyarországon szokatlanul korán berobbant allergiaszezon milyen hullámokat vettet az interneten.
A két megjelent eszköz iránti magyarországi érdeklődést nézve jól látszik a március 2-ai és 4-ei bejelentő események idején a megugrás. Összehasonlítva az "iphone 17e" és a "macbook neo" iránti érdeklődést, látható, hogy a notebook jobban foglalkoztatta az internetezőket. Ez nem meglepő, ugyanis alacsonyabb árfekvésű iPhone modellejei eddig is voltak a gyártónak, azonban a MacBook szériába most először így pozícionált eszköz.
A térképes megoszlás alapján Komárom-Esztergom kivételével minden magyar vármegyében a MacBook Neo-ra kerestek rá nagyobb arányban az iPhone-hoz képest.
Hosszabb távon nézve az "iPhone" és "MacBook" témakörök (az ezekhez kapcsolódó keresési kifejezések összessége) iránti érdeklődést, az látszik, hogy a mostani megjelenések nem érték el a tavaly őszi, rekordmagas internetes érdeklődést hozó 2025 őszi bemutatóteseményt, amelyen többek között például az iPhone 17 és 17 Pro telefonok is debütáltak. Ennek ellenére azonban a grafikonról leolvasható, hogy
a korábbi évek tavaszához képest jelentősen megugrott a két témakör iránti érdekődlődés idén,
ami azt jelzi, hogy a gyártó most tényleg sokak által izgalmasnak tartott készülékeket jelentett be.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
Címlapkép forrása: Adam Gray/Bloomberg via Getty Images
Donald Trump arcképével vernek érmét az amerikai függetlenség 250. évfordulójára – Mutatjuk a terveket
Mondani sem kell, megosztó a dizájn.
Egyszerű marketingüzenetek segítenek eladni a magyar bort
A kiemelt fajták vannak középpontban.
Hiába vannak már virtuális baristák, emberi hozzáértés nélkül nem lesz ugyanolyan a kávé
Szabó Zsoltot, a Dallmayr magyarországi HoReCa üzletágának vezetőjét kérdeztük.
Kiderült, mekkora pénz forog kockán: hatalmasra hízott a tét a kormány és Budapest háborújában
Már több, mint 200 milliárd sorsa múlik a bíróságokon.
Olyan lépésre készül Brüsszel, ami egy darázsfészekbe belenyúlással érne fel
Sok az ellentmondás az EU forradalmi rendszerében.
Összeomlott az egykor felkapott amerikai tech cég árfolyama, AI-chipek csempészésével vádolják az alapítót
Értékének negyedét elvesztette a cég.
Megvette a szegedi Árkádot a Home Ingatlanfejlesztő Alap, amelynek legnagyobb befektetője a Csányi család vagyonkezelője
Az ügylet az elmúlt három év legnagyobb hazai kereskedelmiingatlan-tranzakciója.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Magyar cég eladása külföldi befektetőnek: FDI-bejelentés, határidők, kockázatok
Jelentős változás következett be 2025. második félévében a Magyarországon befektetni kívánó külföldi vállalkozások - és így a nekik eladni kívánó, magyarországi cégek magyar vagy kü
Lassan annyi robot dolgozik az Amazonnál, mint élő ember
Az Amazonnál évek óta stagnál a munkavállalói létszám, míg a robotok brutálisan gyarapodnak. Ez nem egyedi sztori, hanem trend. Évek óta hallgatom, hogy a ChatGPT elveszi a 
"Repülő" komppal forradalmasítja közlekedését Stockholm
2024-ben Stockholmban teszteltek először egy hidrofil kompot, ami egy friss jelentés szerint akár 94 százalékkal képes csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, ráadásul
A szakszervezetek megfojtják a gazdaságot?
A munkavállalók jogainak kiterjesztése a 20. század egyik legnagyobb vívmánya. Gondolhatnánk, hogy ez csak a dolgozóknak jó, de véleményem szerint mindenki jobban jár vele, a tulajdonosok
Eljöhet Magyarországon a készpénz újabb aranykora? A statisztikák nem ezt támasztják alá
Egyre több bankautomata van hazánkban, emellett a lakossági készpénzfelvételek összege is érdemben emelkedett 2025. IV. negyedévében az MNB statisztikái alapján. Ettől függetlenül nem jelent
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?