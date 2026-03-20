Váratlant húzott az Apple: megőrülnek az emberek az új, olcsó készülékekért
Az Apple márciusban két olcsóbb árfekvésű készüléket is bemutatott. Az iPhone 17e mellett a gyártó bemutatatta a MacBook Neo névre keresztelt notebookját is, amely az eddigi legolcsóbb gépe az Apple-nek. A belépő szintű eszközöket nagy figyelem övezte a technológiai sajtóban, ugyanis a MacBook Neo jelentős változást jelez az Apple hozzáállásában és egyértelmű nyitásként értelmezhető a belépő, vagy középkategóriás piac felé is. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogy már Apple termékek debütálásához képest mennyire látványos a két eszköz megjelenése.

Jönnek az Apple olcsó eszközei

Ahogy azt mi is megírtuk, az Apple március 2-án bemutatta az új, belépőszintű okostelefonját, az iPhone 17e-t, majd két nappal később a gyártó leleplezte eddigi legolcsóbb laptopját, a MacBook Neo-t.

Az iPhone 17e a korábban bemutatott iPhone 16e utódjaként érkezik szériába, az Egyesült Államokban 599 dolláros (hazánkban lényegesen drágább, 299 ezer forintos) indulóáron érkezett meg. A telefon megkapta a drágább iPhone 17-es szériában is dolgozó Apple A19 rendszerchipet, igaz, a grafikus gyorsító (GPU) azonban ezen modell esetében csak négy maggal rendelkezik a korábbi öt mag helyett. Fejlődött a mobilhálózati modem is: az eredeti Apple C1 helyett az iPhone 17e már a gyorsabb C1X modult használja, emellett az Apple Intelligence AI funkciók is teljeskörűen elérhetők lesznek rajta a gyártó ígéretei szerint.

Az Apple által az elmúlt években bemutatott Dynamic Island helyett pedig a hagyományos szenzorsziget (notch) található az előlapon.

A hátlapon egyetlen 48 megapixeles kamera kapott helyet. Ez a szenzor közepéből kivágott 24 megapixeles képrészlet segítségével szoftveres úton kétszeres nagyításra is alkalmas. Az új Ceramic Shield 2 előlapi üveg és a háromszor ellenállóbb bevonat ugyanakkor az iPhone 17-tel megegyező védelmet biztosít.

Az új iPhone 17e azonban nem az egyedüli újdonság, amelyet a gyártó piacra dobott az év első felében.

Az Apple két nappal az új telefon után

bemutatta eddigi legolcsóbb notebookját, a MacBook Neo-t, amely a többi számítógéphez képest rendkívül alacsony, 279 990 forintos indulóáron érhető el Magyarországon.

A laptopban nem az M-szériás chipek valamelyike dolgozik, hanem az iPhone 16 Pro és Pro Max csúcstelefonokból ismert A18 Pro rendszerchip. A gép alumíniumházat kapott, alapkiépítésben 8 GB memóriával és 256 GB-os SSD háttértárolóval.

13 hüvelykes Liquid Retina kijelző méretben megegyezik a kisebb MacBook Air paneljével. Az előlapon Full HD kamera és két mikrofon kapott helyet. Csatlakozókból minimális a kínálat: mindössze két USB-C port és egy 3,5 milliméteres jack fejhallgató-csatlakozó áll rendelkezésre. Az akkumulátorról az Apple a szokásos módon csak annyit árult el, hogy a Neo akár 16 órás üzemidőt is elérhet egyetlen töltéssel. A gyártó állítása szerint az új gép akár 50 százalékkal gyorsabb lehet a legújabb Intel Core Ultra 5 processzorral szerelt laptopoknál, ezt azonban egyelőre csak az ő közlésük alapján tudjuk megítélni.

Így mozgatta meg az internetezők fantáziáját a két új Apple eszköz

A Google Trends adatai alapján nemrég megnéztük, hogy a Közel-Keleten kirobbant konfliktus kirobbanását követően hullámvasútra került forintra mennyire figyeltek az internetezők a Google-ben. A legutóbbi cikkünkben azt vizsgáltuk, hogy a Magyarországon szokatlanul korán berobbant allergiaszezon milyen hullámokat vettet az interneten.

A két megjelent eszköz iránti magyarországi érdeklődést nézve jól látszik a március 2-ai és 4-ei bejelentő események idején a megugrás. Összehasonlítva az "iphone 17e" és a "macbook neo" iránti érdeklődést, látható, hogy a notebook jobban foglalkoztatta az internetezőket. Ez nem meglepő, ugyanis alacsonyabb árfekvésű iPhone modellejei eddig is voltak a gyártónak, azonban a MacBook szériába most először így pozícionált eszköz.

Kép forrása: Google Trends

A térképes megoszlás alapján Komárom-Esztergom kivételével minden magyar vármegyében a MacBook Neo-ra kerestek rá nagyobb arányban az iPhone-hoz képest.

Kép forrása: Google Trends

Hosszabb távon nézve az "iPhone" és "MacBook" témakörök (az ezekhez kapcsolódó keresési kifejezések összessége) iránti érdeklődést, az látszik, hogy a mostani megjelenések nem érték el a tavaly őszi, rekordmagas internetes érdeklődést hozó 2025 őszi bemutatóteseményt, amelyen többek között például az iPhone 17 és 17 Pro telefonok is debütáltak. Ennek ellenére azonban a grafikonról leolvasható, hogy

a korábbi évek tavaszához képest jelentősen megugrott a két témakör iránti érdekődlődés idén,

ami azt jelzi, hogy a gyártó most tényleg sokak által izgalmasnak tartott készülékeket jelentett be.

Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

