A háború a legnagyobb amerikai sztorit döntheti be

A Fed hiába emelte a kamatokat, az adatközponti beruházások nem lassultak. Az AI-boom erősebb volt minden monetáris féknél. Most viszont iráni drónok találják el az AWS szervertermeit, a Hormuzi-szoros zárva, az olaj 100 dollár felett, a kötvényhozamok az egekben. Ami a jegybanknak nem sikerült, azt egy geopolitikai sokk talán megteszi.

Az adatközponti beruházásokat évek óta egy közgazdasági anomália övezi. Az amerikai jegybank emelhette a kamatokat, amennyire akarta, az adatközponti építkezések nem reagáltak. Miközben a hagyományos kamatérzékeny szektorok, az irodaépítkezések, a lakáspiac, sorra megtörtek a szigorítás alatt, az adatközpontok zavartalanul szárnyaltak. A befektetők és a nagy tech cégek egyszerűen nem törődtek a magasabb tőkeköltséggel: az AI-ból várt hozamok mindent felülírtak.

Most azonban az iráni háború felboríthatja a széljárást. A Hormuzi-szoros lezárása, a 100 dollár feletti olajár, a szétszakadó ellátási láncok olyan nyomást helyeznek erre a szektorra, amilyet a kamatemelés egyedül sosem tudott kifejteni. Rosszabb esetben megváltozhat a matek, ami az egész boom-ot hajtotta.

Ez nem csupán ágazati kérdés. Az adatközponti beruházások adják az amerikai GDP-növekedés oroszlánrészét, a részvénypiacokon is rengeteg múlik rajtuk, és a technológiai nagyvállalatok jövőbeli bevételei épülnek erre az infrastruktúrára. Érdemes megérteni, mi történik itt.