A halálos közúti baleseteket egyre nagyobb arányban autópályán okozzák Magyarországon

Tavaly 415-en haltak meg közel 14 600 közúti balesetben Magyarországon. Míg 2024-hez képest csak hajszálnyival csökkent a balesetek száma, ezek közül 7%-kal kevesebb volt végzetes valamelyik résztvevő számára. A következőkben úttípus (autópálya, autóút, stb.) és kimenet (halálos, súlyos, illetve könnyű sérülés) szerinti bontásban mutatjuk a legfrissebb baleseti statisztikákat. Következő cikkünkben a balesetek okozóira fókuszálunk. Elöljáróban annyit, hogy az elektromos rollerek immár ezernél is több, személyi sérüléssel járó balesetet okoztak, ami 2,7-szer annyi, mint egy évvel korábban. A kerékpáros balesetek száma megduplázódott, az elektromos kerékpároknál pedig még ennél is nagyobb növekedést látunk.

2025-ben 14 565 közúti baleset történt Magyaroszágon, 0,8 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ezek közül 415 volt halálos, 4 030 járt súlyos, és 10 120 könnyű sérüléssel. A halálos balesetek száma 7%-kal, a súlyos baleseteké 2,7%-kal csökkent éves szinten, míg a könnyű sérülést okozó balesetek száma nagyjából változatlan marad (+0,2%).

Ami a kimenetel szerinti megoszlást illeti,

a halálos balesetek aránya a 2024-es 3%-ról örvendetesen 2,8%-ra csökkent, ami 2011 óta a legalacsonyabb adat.

Abban az évben még a közúti balesetek 3,6 százalékában veszett el legalább egy élet. A súlyos sérüléses balesetek aránya 27,7%-ra csökkent 28,2%-ról – ez is az utóbbi másfél évtized legalacsonyabb rátája! Ezen változások eredőjeként a könnyű sérüléssel járó balesetek arányának természetesen nőnie kellett, és meg is lett az elmúlt 15 év legmagasabb rátája 69,5%-on.

A halálos közúti balesetek helyszín szerinti bontása azt mutatja, hogy a legtöbb (172) főúton történt, bár ez a szám az elmúlt 15 év legalacsonyabbja. Ezt követik a mellékutak, ahol 153 halálos baleset történt tavaly, majd az egyéb utak következnek 42 halált okozó balesettel. Autópályán 41, autóúton 4 személy vesztette életét 2025-ben.

Ugyan a fenti grafikont személélve nem feltétlenül szembetűnőek a 2011 óta bekövetkezett változások, a trend stagnáló az autóutak és az ismeretlen utak (vagy nem utak) esetében, emelkedő az autópályákon és csökkenő a többi kategóriában (főút, mellékút, egyéb út).

Ami pedig a halálos balesetek helyszín szerinti százalékos megoszlását illeti, a helyzet egyértelműen romlott az autópályák tekintetében.

Tavaly az összes halálos közúti baleset közel 10 százaléka autópályákon történt.

Ez nagyjából folyamatos és egyértelmúen jelentős romlást mutat az előző évekhez képest, (zöld oszlopok) és a 2011 óta tartó trend is elkeserítő. 2011-ben a halálos balesetek mindössze 5,2%, 2012-ben csak 4,3%-a történt autópályán.

A számok akkor sem szívderítőek, ha együtt vizsgáljuk a főutakhoz tatozó autópályákat és az autóutakat, bár 2023 óta az abszolút számban és az arányban is javulást látunk.

A következő grafikonok helyszín és kimenetel szerint mutatják a baleseteket.

Autópálya

A csak az autópályán bekövetkezett baleseteket vizsgáva azt látjuk, hogy abszolút számban kevéssel csökkent a balesetek száma, csakúgy, mint a halálos és súlyos esetek száma és aránya.

Érdekes ezt a javulást összevetni azzal, hogy a halálos közúti baleseteken belül az autópályák - jobban mondva az autópályákon közlekedők - mennyivel nagyobb arányban felelősek a drámai kimenetelekért, mint az elmúlt másfél évtizedben bármikor. Ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni az összefüggést, azt mondanánk,

minél gyorsabb a forgalom tempója, annál valószínűbb, hogy egy balesetet nem úszunk meg élve.

Mondjuk erre már rájöttek előttünk páran, és a közlekedési morál sem akar javulni, mégis kormányzati szinten is látunk terveket a sebessséghatárok emelésére. Nem biztos, hogy jó ötlet.

Az összes autópályán bekövetkezett baleset 7,4%-a járt halállal 2025-ben, ami javulást mutat az előző két évhez képest, ám magasabb, mint a 2011 óta eltelt legtöbb évben.

Autóút

Négy éven át tartó örvendetes csökkenést követően a balesetek száma megugrott tavaly, ugyanakkor a kimenetelek szempontjából javulást látunk - 5,5% után már "csak" 2,5% volt halálos, és a súlyos sérüléses balesetek aránya is 18,4%-ra esett 23,3%-ról.

Főút

A főút nagy kategória, ide tartoznak az autópályák, az autóutak, az elsőrangú és másodrangú főutak. Az abszolút számokban kicsiny javulást látunk, a halálos balesetek aránya 3,4% volt tavaly és 2024-ben is, ami szintén alacsonyabb érték, mint korábban.

Mellékút

A mellékutakon bekövetkezett balesetek száma 2020 óta emelkedik, ám szerencsére a halálos balesetek aránya csökkenő tendenciát mutat (2,4% volt tavaly); a súlyos sérülések 28-29% körül alakultak, és a balesetek közel 70%-a csak könnyű sérüléssel járt 2025-ben.

Az egyéb utakon bekövetkező balesetek száma 2011 óta szinte végig 2500 alatt maradt, és tavaly 1,9%-uk volt halálos, míg közel egyharmaduk súlyos sérüléssel járt. Előbbi rátánál csökkenő trendet látunk, utóbbinál stagnálást.

