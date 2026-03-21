Katasztrofális a helyzet a benzinkutakon: meglépte a kormány, amitől sokan féltek Magyarország szomszédjában

A szlovén kormány rendkívüli intézkedéseket jelentett be az üzemanyag-ellátás körül kialakult helyzet kezelése érdekében: vasárnaptól korlátozzák a tankolható mennyiséget, és a hadsereg is bekapcsolódik az üzemanyag benzinkutakhoz történő szállításába. Robert Golob miniszterelnök szerint az országban elegendő készlet áll rendelkezésre, ugyanakkor komoly problémák jelentkeztek az ellátási lánc egyes pontjain - írja a Delo.si hírportál.

A kormány döntése értelmében vasárnaptól magánszemélyek legfeljebb 50 liter, míg jogi személyek napi 200 liter üzemanyagot tankolhatnak egy benzinkúton.

Emellett a Szlovén Hadsereg is részt vesz a logisztikai feladatokban: teherautókkal segítik az üzemanyag szállítását a töltőállomásokhoz.

Golob hangsúlyozta, hogy a raktárak tele vannak, az ország üzemanyagkészlete stabil, ezért a jelenlegi problémák nem ellátási hiányból fakadnak.

A gond inkább az, hogy egyes kereskedők – különösen a Petrol – nehezen tudják eljuttatni az üzemanyagot saját benzinkútjaikhoz.

A kormány ezért egyeztetéseket folytatott miniszterekkel, fuvarozókkal, valamint a legnagyobb piaci szereplőkkel, köztük a Petrol és a Mol Slovenija képviselőivel. Az üzemanyag-kereskedőknek már jelentést kellett készíteniük a benzinkutakon tapasztalható helyzetről, és a kabinet vasárnap újabb jelentést vár, amely alapján eldöntik, szükség van-e további intézkedésekre.

A Mol a magánszemélyek számára 30 literben, a vállalkozások és teherautók számára 200 literben maximálta az egy alkalommal tankolható mennyiséget. Hasonló intézkedést hoztak a Shell benzinkutak is.

A Petrol ezzel szemben csak a kannákba történő dízel- és fűtőolaj-vételezést korlátozta 200 literre vásárlónként, míg a járművek üzemanyagtartályába történő tankolásra nincs korlátozás.

A miniszterelnök jelezte, hogy a kabinet célja különösen a külföldi vásárlók által generált kereslet visszafogása. Ennek érdekében a kormány azt javasolta az üzemanyag-kereskedőknek, hogy dolgozzanak ki speciális intézkedéseket a külföldi állampolgárok számára. Golob szerint ezt a legegyszerűbben differenciált árképzéssel lehetne megvalósítani.

Golob a sajtótájékoztatón rendkívül kritikus volt a Petrol működésével kapcsolatban. Elmondása szerint

a vállalattól kapott jelentés „katasztrofális állapotokat” mutatott.

A miniszterelnök szerint ha a Mol képes stabilan működtetni a saját benzinkút-hálózatát, akkor a Petrolnak is képesnek kellene lennie erre. A kormány ezért kötelező határozatokban írta elő az ellátás biztosításához szükséges lépéseket.

A sajtóban megjelent információkat – miszerint a Petrol egyes alvállalkozói azt az utasítást kapták, hogy keddig ne lássák el a benzinkutakat – Golob nem kívánta kommentálni. A kormányfő ugyanakkor kijelentette:

a kormányt senki sem fogja zsarolni.

A Petrol közben közleményben reagált a kritikákra. A vállalat szerint a benzinkutakon időnként tapasztalható hiány a hirtelen és erősen megnövekedett kereslet következménye, nem pedig ellátási zavar.

A cég hangsúlyozta, hogy maximális erőfeszítéssel dolgozik a hálózat ellátásán, ugyanakkor ismét rámutatott: a piac hosszú távú stabilitásához szükség lenne a kiskereskedelmi árképzési rendszer módosítására.

