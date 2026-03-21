Nagyhatalmak írják a játékszabályokat az űriparban: erre építhet pozíciót Magyarország

A globális űrszektort ma egyértelműen az Egyesült Államok és Kína dominálja, de ez nem jelenti azt, hogy a kisebb országoknak ne lenne mozgásterük a területen. Méreténél fogva Magyarország esetén persze közel sem arról van szó, hogy versenyre kelhetne az űrnagyhatalmakkal, egyes kutatási ágazatokban azonban a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat szerint világszinten is versenyképes szakmai hátérrel rendelkeznek a magyar tudósok. Ezen tudást igyekezett a kutatóhálózat nemzetközi közegben is prezentálni a londoni Space-Comm Expo-n nemrég, ahol először vett részt magyar delegáció. Szalay Zsolt, a HUN-REN műszaki és természettudományi területekért felelős alelnöke a Portfolio-nak a rendezvény kapcsán elmondta, hogy nagy változás zajlik le a szektorban jelenleg: az állami szereplőkön túl egyre inkább fontossá válnak a magánvállalatok a területen, amely trendhez a magyar kutatói hálózat is igyekszik igazodni.

Vannak domináns országok, de nem csak az övék az egész űrszektor

Ahhoz, hogy Magyarországot reálisan el tudjuk helyezni az űrkutatás térképén, érdemes egy lépést tenni hátrafelé, hogy átlássuk, hogy is néz ki a globális űripar jelenleg.

Az elmúlt években gyakran hangoztatott tény az űrkutatással kapcsolatban, hogy a két globális nagyhatalom, az Egyesült Államok és Kína szembenállása ezen a területen is egyértelműen tetten érhető. Amerika számára az elmúlt időszakban stratégiailag talán a legfontosabb cél, a Holdra való emberes visszatérés, amelynek terén rendkívül éles a verseny a távol-keleti országgal. Mindezek mellett többek között a hamarosan nyugdíjazásra kerülő Nemzetközi Űrállomás (ISS) jövőbeli pótlása is fontos kérdés napjainkban az űrszektorban, valamint egyre gyakrabban emlegetik stratégiai területként az internetes műholdflottákat. Mindezen területekről elmondható, hogy egyértelműen

a két legnagyobb gazdasági hatalom diktálja a tempót és az ő versengésük határozza meg a fejlődés időtávjait is jelenleg.

Az eddigiek alapján úgy tűnhet, az űrszektorban nem is érdemes más országról beszélni a két nagyon kívül. Vannak ugyan feltörekvő országok (például, Japán, Kína, Izrael) is, akik jelentős mérföldköveket értek el az űrkutatás terén az elmúlt években, ahogy az Európai Űrügynökség (ESA) is egyre inkább a stratégiai autonomitásra törekszik a területen. A tavaly elfogadott ESA stratégiában az ügynökség kiemelte, hogy

a globális űripar 64%-át az Egyesült Államok, 12%-át a gyors ütemben beruházó Kína, 11%-át pedig Európa teszi ki.

Az űrszektorban elfoglalt pozíció megőrzésére pedig 2040-ig határoztak meg stratégiai célokat. A tervezet azt is közölte, hogy egy dinamikusan fejlődő iparágnak számít az űrszektor, amely a 2023-as 630 milliárd dollárról (≈ 220 ezer milliárd forint) 2035-re 1800 milliárdosra (≈ 620 ezer milliárd forint) nőhet a prognózisok szerint.

Felmerül tehát a kérdést, hogy Magyarországon mennyire van értelme egyáltalán az űrkutatással foglalkozni, ha Európa, még kontinensszinten is csak harmadik tud lenni a két nagyhatalom mögött a szektorban?

Ki kell választani, mire helyezi Magyarország a fókuszt

A fentiek alapján valójában nem úgy érdemes közelíteni ehhez, hogy fel tudja-e venni a versenyt az űrnagyhatalmakkal Magyarország, hanem hogy melyek azok a részterületek, ahol egy kis országként is versenyképes tudást tud felmutatni és ezzel bekapcsolódni a globális űrkutatásba.

Lehet, hogy furcsán hangzik, de Magyarország sokkal erősebben pozícionált, mint ahogy azt sokan gondolnák. Ennek az az eredete, az a története, hogy 1980-ban Farkas Bertalan első magyar űrhajós űrmissziója kapcsán a magyar kutatók nagyon komoly előkészületeket végeztek már akkor

– mondta el Szalay Zsolt, a HUN-REN műszaki és természettudományi területekért felelős alelnöke a Portfolio-nak azzal kapcsolatban, hogy mennyire is számít erősnek hazánk az űrkutatás területén.

A tavalyi évben valószínűleg a legtöbb magyar ember, ha csak minimálisan is, de foglalkozott az űrkutatással, ugyanis 45 év után újra magyar űrhajós teljesített szolgálatot a Nemzetközi Űrállomáson, Kapu Tibor személyében. A küldetés során számos fontos kísérletet végzett el kutatóűrhajósként Kapu, a sugárzás élettani hatásainak vizsgálatától kezdve egészen a mikrogravitációban történő növénytermesztésig. Szalay Zsolt elmondta, hogy a magyar fejlesztésű kis méretű sugárzásmérő, a Pille, amelyet az ISS-en egyes kísérletek során Kapu Tibor is használt, már „évtizedek óta standard elemét képezi az űrállomásnak”.

A szakember kiemelte, hogy a kulcs abban áll, hogy a kutatások az első, ’80-as években lezajlott magyar űrmisszió óta nem álltak le az országban, ezért az évtizedek alatt több területen is jelentős mérföldköveket ért el az ország.

Szalay szerint a jelenleg tervezési fázisban lévő magyar űrstratégiában kell kijelölni azt az irányt, amely a legjövedelmezőbb tud lenni Magyarország számára a jövőben.

A stratégia mindig arról szól, hogy mit nem csinálunk. Ez egy nagyon kemény döntés, de amikor limitált erőforrásaink vannak, akkor a stratégia pont arról szól, hogy megtaláljuk, hol, melyik területen tudunk a legnagyobb értéket hozzáadni ahhoz, hogy az általunk megálmodott víziót el tudjuk érni

– mondta az alelnök.

Igyekszik nemzetközi szinten is láthatóvá válni a magyar űrszektor

A stratégiai tervezés mellett Magyarország igyekszik nemzetközi szinten is elhelyezni magát az űrkutatásban. A HUN-REN a területen végbemenő fejlesztéseket igyekezett a nemzetközi közönség elé tárni márciusban a londoni Space-Comm Expo-n, ahol először vett részt Magyarország kiállítóként. Ez a megjelenés, a stratégiai irányvonalak vázolásán túl arról is szólt, hogy a hazai szereplők nemzetközi közegben mennyire tudják eladni saját erősségeiket. Az eseményen Kapu Tibor és Szalay Zsolt mellett Tim Peake, angol űrhajós, az Axiom Space stratégiai tanácsadója egy panelbeszélgetésen is részt vettek.

Az Axiom tanácsadója a Portfolio írásban küldött kérdéseire válaszolva elmondta, hogy a kis országok előtt többféle mód is nyílik, hogy nemzetközi szinten hatékonyan tudjanak bekapcsolódni az űrkutatásba.

Az űrgazdaság exponenciálisan növekszik, és a kisebb országok számára hatalmas lehetőségek nyílnak meg, amelyeket rugalmasságuk, specializációjuk és partnerségeik révén kiaknázhatnak. A fejlett gyártási technikáktól, az energia- és hajtásrendszerektől, a mesterséges intelligenciától és az adatkezeléstől egészen a kommunikációig, a navigációig és a Föld-megfigyelésig

– mondta el Tim Peake.

Fontos tényező ezen felül, amely kis országokra hatványozottan igaz, hogy az elszeparáltan működő kisebb létszámú kutatócsoportok nehezen képesek érvényesülni a nemzetközi színtéren így a koordinált, egységes fellépés különösen fontossá válik a HUN-REN számára is. Az alelnök szerint a HUN-REN, ahol 100-150 szakember foglalkozik dedikáltan űrkutatással, a megfelelő kutatási infrastrúkturával és „a megfelelő iparvállalati partnerekkel felvértezve, igenis tényező tud lenni.”

Szalay Zsolt szerint a londoni rendezvényen a nemzetközi érdeklődésekben egy másik fontos, globális szinten jelentős tendencia is tükröződött:

a korábban döntően államok által vezérelt és finanszírozott űrkutatás fokozatosan a magántőke bevonása felé tolódik el.

Balról: Dr. Szalay Zsolt, a HUN-REN alelnöke, Kapu Tibor, az Axiom-4 misszó kutatóűrhajósa, Tim Peake, brit űrhajós, az Axiom Space stratégiai tanácsadója, Dr. Kumin Ferenc londoni magyar nagykövet. Kép forrása: HUN-REN

A kiállításon kapott visszajelzések alapján a jövőbeli siker elengedhetetlen feltétele, hogy a kutatóintézetek mellett hazai ipari partnerek is bekapcsolódjanak az együttműködésekbe, amely a HUN-REN részéről is kiemelt fókuszt igényel a jövőre nézve.

Nem is lenne szerencsés, ha Magyarország csak kutatóintézetként tudna ezen a palettán megjelenni. Legalább ilyen fontos, ha nem fontosabb, hogy a kutatóintézet mellett Magyarország iparvállalati partnerekkel is részt vegyen ebben az együttműködésben

– mondta Szalay Zsolt, aki azt is hozzátette, a jövőben kifejezetten figyelnek majd a magánvállalatokkal való együttműködésre a HUN-REN-en belül.

Az Axiom stratégiai tanácsadója szerint a magántőke bevonása az űriparba egész Európa számára nagy lehetőséget teremt. Az évtizedeken át tartó, infrastrukturális beruházások helyett, a mikrogravitációban végezhető kutatás-fejlesztési igényekre tudnak összpontosítani az országok.

Persze az űrben elért sikerek a mindennapokban sokszor nehezen értelmezhetőek, ezért az is fontos kérdés, hogy mennyiben tud profitálni az űrben való jelenlétből Magyarország. A februárban Budapesten tartott Space Summit nevű űrkonferencián elhangzott, hogy a globális adatok alapján az űrszektorban a befektetések megtérülése akár ötszörös is lehet, így fejlesztés tekintetében fontos ágazatról van szó. Szalay Zsolt rámutatott, hogy „a kutatás nem ér véget azzal, hogy egy tudományos publikáció születik, illetve új tudományos eredményeket létrehozunk”, hozzátéve, hogy mindig fontos megvizsgálni azt, milyen módon, milyen időtávon és hogyan hasznosíthatók, főként gazdasági innovációk formájában.

A gazdasági lehetőségek mellett az űrkutatásnak társadalmi jelentősége is van. A legkézenfekvőbb ilyen hatás, Szalay szerint Kapu Tibor tavalyi űrmissziójában érhető tetten. Az Axiom-4 küldetés Magyarország számára nem ért véget ott, hogy a kutatóűrhajós landolt a Földön: azóta is rengeteg élménybeszámolót tartanak az ISS-en végzett kísérletekről, amelyekkel elsősorban a fiatal generációt tudják motiválni a tudományos, műszaki pályára.

Ezek között a kísérletek között számos olyan van, amit áttételes módon az emberek is meg tudnak érteni, például ez a csíráztatás kísérlet, hogy növényeket szeretnénk majd termeszteni, amikor lesz űrmisszió, Hold-misszió, Mars-misszió, mert ott is táplálkoznunk kell majd

– mondta el Szalay Zsolt.

