Orbán Viktor a cseh terrortámadás után: megerősítjük a katonai védelmet Magyarországon

Az bejelentés előzménye, hogy Csehországban terrorcselekmény gyanújával vizsgálják azt a tüzet, amely pénteken tört ki egy hadiipari létesítményben a kelet-csehországi Pardubice városában - számolt be az Euractiv. A hatóságok megerősítették, hogy a tüzet szándékosan okozták, miközben egy eddig ismeretlen csoport már magára is vállalta az akciót.
Az esetre reagálva Orbán Viktor videójában azt mondta: "még az éjszaka folyamán egyeztettem a nemzetbiztonságért felelős vezetőinkkel, és
a csehországi terrortámadásért felelős csoportot terrorszervezetté nyilvánítottuk.
Hozzátette: "ha bármely tagjuk Magyarország területére lép, azonnal elfogjuk".
Arról is beszámolt, hogy
az energetikai létesítmények után a védelmi ipari gyáraknál is meg kell erősíteni a katonai védelmet.
Végül a videót úgy zárta, hogy "a terror készültség szintjét már a közel-keleti háború megemeltük, ezt a magasabb készültségei szintet fenntartjuk".
A cseh fejleményre visszatérve a belügyminiszter, Lubomír Metnar rendkívüli válságtanácskozást hívott össze, ugyanakkor közölte, hogy jelenleg nincs információ közvetlen további fenyegetésről. A tűzben személyi sérülés nem történt, de jelentős anyagi károk keletkeztek. Az ügy súlyosságát hangsúlyozta Andrej Babiš miniszterelnök is, aki „nagyon komoly incidensnek” nevezte a történteket.
A felelősséget egy „The Earthquake Faction” nevű, korábban ismeretlen csoport vállalta e-mailekben, amelyeket cseh médiumoknak küldtek. Állításuk szerint a létesítmény az „izraeli fegyveripar európai epicentruma”, és
a támadás célja az volt, hogy megzavarják Izrael gázai hadműveleteit.
A csoport egy videót is közzétett, amely állítólag a gyújtogatást mutatja, azonban ezt a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.
A vállalat emellett más európai országokban – például Romániában, Németországban és Hollandiában – is együttműködik helyi cégekkel, ami tovább növeli az ügy nemzetközi jelentőségét.
Váratlan fordulat: Irán olyan távolságból mért csapást egy amerikai bázisra, amit eddig lehetetlennek hittek
Hatalmas a hallgatás Washingtonban.
Megjött a vészjelzés Brüsszelből: az iráni háború miatt drasztikus lépésre kérik a tagállamokat a tél előtt
Átírják a gáztárolási szabályokat.
Átléphető vörösvonalat húztak Brüsszelben – engednek a Trump-alkunak, de közel sem ingyen
Jóvá is hagyták az elodázódó paktumot, meg nem is.
Fájdalmas bejelentést tett az amerikai légitársaság: sorra ritkítják a járatokat a megugró olajár miatt
Visszavágják a veszteséges járatokat.
Váratlan fordulat: Irán kész átengedni a japán hajókat a Hormuzi-szoroson
Japánnak is kulcsfontosságú az útvonal.
Elszakadás a valóságtól: meddig lehet bírni, ami a benzinkutakon történik?
Durván kinyílt az olló.
Donald Trump a háború végéről beszélt
Szerinte az USA közel áll a célok eléréséhez.
Magyar cég eladása külföldi befektetőnek: FDI-bejelentés, határidők, kockázatok
Jelentős változás következett be 2025. második félévében a Magyarországon befektetni kívánó külföldi vállalkozások - és így a nekik eladni kívánó, magyarországi cégek magyar vagy kü
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Kiterjeszthetik az Otthon Startot a külföldön dolgozókra?
Orbán Viktor és Panyi Miklós Facebook oldalán is olyan üzenet jelent meg, ami alapján kiterjeszthetik az Otthon Start programot a külföldön dolgozókra is. Ez olyan érdeklődők számára jelent
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Lassan annyi robot dolgozik az Amazonnál, mint élő ember
Az Amazonnál évek óta stagnál a munkavállalói létszám, míg a robotok brutálisan gyarapodnak. Ez nem egyedi sztori, hanem trend. Évek óta hallgatom, hogy a ChatGPT elveszi a 
"Repülő" komppal forradalmasítja közlekedését Stockholm
2024-ben Stockholmban teszteltek először egy hidrofil kompot, ami egy friss jelentés szerint akár 94 százalékkal képes csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, ráadásul
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.