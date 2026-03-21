FONTOS Ukrajna sikeres receptjével bénítaná meg a világot Irán? - Íme az igazság Teherán rettegett fegyveréről
Orbán Viktor a cseh terrortámadás után: megerősítjük a katonai védelmet Magyarországon
Orbán Viktor a cseh terrortámadás után: megerősítjük a katonai védelmet Magyarországon

A pénteki cseh terrorcselekményre reagálva a támadásért felelős csoportot terrorszervezetté nyilvánítottuk, egyúttal a védelmi ipari gyáraknál is megerősítjük a katonai védelmet  - jelentette be Orbán Viktor szombaton Facebok videójában.

Az bejelentés előzménye, hogy Csehországban terrorcselekmény gyanújával vizsgálják azt a tüzet, amely pénteken tört ki egy hadiipari létesítményben a kelet-csehországi Pardubice városában - számolt be az Euractiv. A hatóságok megerősítették, hogy a tüzet szándékosan okozták, miközben egy eddig ismeretlen csoport már magára is vállalta az akciót.

Az esetre reagálva Orbán Viktor videójában azt mondta: "még az éjszaka folyamán egyeztettem a nemzetbiztonságért felelős vezetőinkkel, és

a csehországi terrortámadásért felelős csoportot terrorszervezetté nyilvánítottuk.

Hozzátette: "ha bármely tagjuk Magyarország területére lép, azonnal elfogjuk".

Arról is beszámolt, hogy

az energetikai létesítmények után a védelmi ipari gyáraknál is meg kell erősíteni a katonai védelmet.

Végül a videót úgy zárta, hogy "a terror készültség szintjét már a közel-keleti háború megemeltük, ezt a magasabb készültségei szintet fenntartjuk".

A cseh fejleményre visszatérve a belügyminiszter, Lubomír Metnar rendkívüli válságtanácskozást hívott össze, ugyanakkor közölte, hogy jelenleg nincs információ közvetlen további fenyegetésről. A tűzben személyi sérülés nem történt, de jelentős anyagi károk keletkeztek. Az ügy súlyosságát hangsúlyozta Andrej Babiš miniszterelnök is, aki „nagyon komoly incidensnek” nevezte a történteket.

A felelősséget egy „The Earthquake Faction” nevű, korábban ismeretlen csoport vállalta e-mailekben, amelyeket cseh médiumoknak küldtek. Állításuk szerint a létesítmény az „izraeli fegyveripar európai epicentruma”, és

a támadás célja az volt, hogy megzavarják Izrael gázai hadműveleteit.

A csoport egy videót is közzétett, amely állítólag a gyújtogatást mutatja, azonban ezt a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.

A vállalat emellett más európai országokban – például Romániában, Németországban és Hollandiában – is együttműködik helyi cégekkel, ami tovább növeli az ügy nemzetközi jelentőségét.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg?

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

