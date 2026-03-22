Donald Trump Irán haláláról írt, és már meg is nevezte a következő ellenséget

Donald Trump az iráni háború eszkalációja közepette új szintre emelte retorikáját, amikor egy friss bejegyzésében már nemcsak Teheránt, hanem a belpolitikai ellenfeleit is célkeresztbe helyezte. Az elnök szerint Irán háttérbe szorulásával az Egyesült Államok legnagyobb ellensége immár a "radikális baloldal" és a Demokrata Párt, miközben a Hormuzi-szoros körüli feszültség és a 48 órás ultimátum továbbra is komoly geopolitikai és piaci kockázatokat hordoz.

Donald Trump az iráni konfliktus eszkalációjával párhuzamosan nemcsak külpolitikai, hanem belpolitikai fronton is éles retorikára váltott. Egy friss bejegyzésében azt írta, hogy

Irán „halálával” az Egyesült Államok legnagyobb ellensége már nem külső, hanem belső, és a „radikális baloldalt”, illetve a Demokrata Pártot nevezte meg fő fenyegetésként.

A kijelentés jól illeszkedik abba a kommunikációs mintába, amelyben Trump a háborús helyzetet nemcsak geopolitikai, hanem belpolitikai narratívává is formálja, különösen egy választási év közeledtével.

A háttérben egy több hete zajló, egyre intenzívebb konfliktus áll, amely február végén indult amerikai és izraeli légicsapásokkal Irán ellen. A hadműveletek célja hivatalosan az iráni katonai képességek, különösen a rakéta- és nukleáris infrastruktúra felszámolása, valamint a tengeri útvonalak biztonságának helyreállítása. Az elmúlt hetekben több hullámban hajtottak végre csapásokat, köztük a stratégiai jelentőségű Kharg-szigeten is, amely Irán egyik legfontosabb olajexport-központja.

A konfliktus egyik központi eleme a Hormuzi-szoros, ahol a világ olajkereskedelmének mintegy ötöde halad át. Az iráni lépések, beleértve a hajóforgalom korlátozását és a térség militarizálását, komoly nyomást helyeztek a globális energiapiacokra. Trump erre reagálva adott 48 órás ultimátumot Teheránnak a szoros teljes megnyitására, és egyértelművé tette, hogy ennek elmaradása esetén az Egyesült Államok akár az iráni energetikai infrastruktúrát is célba veheti.

A retorika ezzel párhuzamosan egyre keményebb lett. Trump korábban is utalt arra, hogy Irán katonai képességeinek nagy részét már sikerült megsemmisíteni, és többször beszélt arról, hogy a rezsim meggyengült. A kommunikációban megjelent a rezsimváltás lehetősége is, valamint az a gondolat, hogy az iráni társadalomnak magának kellene átvennie az irányítást. Ez a megközelítés egyszerre szolgál katonai nyomásgyakorlásként és politikai üzenetként.

Címlapkép forrása: Nathan Howard/Getty Images

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,

