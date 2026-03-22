Egy havi csapadék zúdulhat le Magyarországon, havazás is jöhet!

Komoly csapadékos időszak körvonalazódik Magyarországon a jövő hét második felére, és a friss előrejelzések alapján nemcsak eső, hanem akár hó is érkezhet egyes térségekbe. A modellek egyre határozottabban jelzik, hogy a megszokottnál jóval nagyobb mennyiségű csapadék hullhat, különösen a Dunántúl egyes részein, ahol már most egy havi átlagot meghaladó mennyiségről beszélnek a meteorológusok.
A különböző globális modellek szokatlanul nagy egyetértést mutatnak a helyzet alakulását illetően. Az európai és az amerikai előrejelzések egyaránt azt jelzik, hogy a csapadék súlypontja a Kárpát-medence nyugati felén alakulhat ki, ami növeli annak esélyét, hogy a Dunántúl lesz a leginkább érintett térség. Ez azért is figyelemre méltó, mert ilyen mértékű modellkonszenzus általában nagyobb valószínűséget ad az előrejelzés bekövetkezésének.
A háttérben egy kialakuló mediterrán ciklon áll, amelynek pályája kulcsszerepet játszik a várható időjárásban. A jelenlegi számítások szerint ez a ciklon jelentős mennyiségű hideg levegőt szívhat be a térségbe, ami különösen a magasabban fekvő területeken változtathatja át a csapadék halmazállapotát. A Dunántúl hegységeiben így akár számottevő, vizes hó is kialakulhat a hét végére, ami már késő télies jelleget adhat az időjárásnak.
Nemcsak a csapadék mennyisége, hanem a kísérő jelenségek is figyelmet érdemelnek. A nyugati országrészben tartósan erős, helyenként viharos szél is kísérheti a csapadékhullást, ami tovább növelheti a kellemetlenségeket, és akár közlekedési nehézségeket is okozhat. A szél és a nedves hó kombinációja különösen a magasabb területeken hozhat nehezebb helyzeteket.
