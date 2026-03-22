Klímaváltozás, mint nemzetbiztonsági fenyegetés? Sok kormány néz félre ez ügyben

Az éghajlati és egyéb környezeti változások megfelelő keretezése elengedhetetlen ahhoz, hogy a politikai válaszok az emberi szenvedések és az erőszakos konfliktusok megelőzésére irányuljanak. A világ kormányai azonban jellemzően nem megfelelően kezelik a klímaváltozás kérdését a nemzetbiztonsági stratégiájukban. Az USA friss fenyegetésértékelésében nem is szerepelnek a klímakockázatok, a tavaly ősszel elfogadott amerikai nemzetbiztonsági stratégia pedig teljesen szakított a korábbi évtizedes hagyományokkal, és a klímaváltozást már nem tekinti globális fenyegetésnek.

AgroFuture 2026 Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.

Egy 2023 augusztusában megjelent tanulmány azt elemezte, hogy 93 ország védelmi minisztériumai és egyéb biztonságpolitikai szereplői hogyan keretezték az éghajlati és egyéb környezeti változásokat a 2000 és 2020 között közzétett nemzetbiztonsági stratégiai dokumentumokban. A 310 dokumentumot felölelő cikk induktív tartalomelemzése három hiányosságot tárt fel a környezetvédelmi és éghajlati változások ezen dokumentumokban történő ábrázolásában:

a közvetlen hatások bemutatása túlzottan a katasztrófákra összpontosít;

a közvetett éghajlati hatásokra való hivatkozások nem tükrözik a kutatások jelenlegi állását ;

; az éghajlati és egyéb környezeti változásokra való hivatkozások egy része problémás módon ábrázolja a változások bolygószintű dimenzióját.

Ezen túlmenően, az elemzés globális hatóköre regionális különbségeket tár fel az éghajlati biztonságpolitika terén: az éghajlati migrációt leginkább azok a potenciális célországok emelték ki, amelyek gyakran magas történelmi emisszióval rendelkeznek, ami az éghajlati igazságtalanság aggályait táplálja. Ezzel szemben, a környezeti és éghajlati konfliktusokra vonatkozó megkérdőjelezhető állítások mind az északi, mind a déli féltekén megjelentek. Összességében ez arra utal, hogy

a környezetvédelmi és éghajlati változások biztonsági kérdésként való kezelése globális jelenség. Ezek azonban nem tükrözik megfelelően az antropocén korszak planetáris bizonytalanságait.

Trump szerint átverés a klímaváltozás

Az amerikai hírszerzés március 25-én tette közzé legfrissebb éves fenyegetésértékelését. A leginkább feltűnő az volt, hogy

a dokumentumból hiányzott minden utalás a klímaváltozásra – ez volt az első alkalom több mint egy évtized alatt, hogy a téma nem szerepelt a listán.

Az amerikai kormány az elmúlt három évtizedben globális biztonsági fenyegetésnek tekintette az éghajlatváltozást. Az Emory Egyetem jogi tanszékének docense, Mark Nevitt szerint a Haditengerészeti Hadiiskola tudományos jelentései már az 1980-as években is foglalkoztak a környezeti stresszfaktorokkal és az éghajlatváltozással. Szövetségi szinten az éghajlatváltozást először George W. Bush elnök ismerte el nemzetbiztonsági fenyegetésként 1991 augusztusában, az amerikai nemzetbiztonsági közösség pedig 2008-ban vette fel először ezt az ügyet a fenyegetések listájára. A kérdés általában szerepelt az éves fenyegetésértékelési listán, mivel destabilizáló hatása van mind belföldön, mind külföldön.

A klímaváltozás „közvetlen kockázatot” jelent a nemzetbiztonságra, és széles körű, költséges hatással lesz az amerikai hadsereg misszióinak végrehajtására – állt a Pentagon 2014-ben közzétett, a klímaváltozás hatásáról szóló jelentésében.

2016 decemberében megválasztott elnökként Donald Trump kínai kommunista átverésnek nevezte az éghajlatváltozást.

Ezzel teljesen ellentétesen nyilatkozott James Mattis védelmi miniszterjelölt 2017. januári szenátusi meghallgatásán, ahol kijelentette, hogy a klímaváltozás valós jelenség, és veszélyt jelent az amerikai külföldi érdekekre és a Pentagon mindenhol a világon található eszközeire. Ez az álláspont ellentétben állt a kinevezőjének, az elnöknek, valamint a kormányzat számos tagjának véleményével. Trump második elnöki ciklusának kezdetén is élesen tagadta a klímaváltozást, sőt mi több a klímaváltozás szót orwelli módon törölték valamennyi kormányszerv honlapjáról a kapcsolódó dokumentumokkal együtt.

Trump makacs klímaváltozás-tagadóként másodszorra is kiléptette az USA-t a párizsi klímaegyezményből, és az ország hivatalosan 2026. január végétől nem vesz részt az egyezmény tevékenységében, azzal az indoklással, hogy „az Egyesült Államok nem fogja tönkre tenni saját iparágait, miközben Kína büntetlenül szennyezi a környezetet.”

2026. február elején Trump elrendelte az Egyesült Államok kilépését 66 nemzetközi szervezetből, egyezményből és szerződésből, köztük fontos éghajlatvédelmi szerződésekből, amelyek szerinte „ellentétesek az ország érdekeivel”. A lista 66 szervezetet tartalmaz – 35 ENSZ-en kívüli szervezetet és 31 ENSZ-szervezetet –, amelyek közül sok kulcsfontosságú munkát végez az éghajlatváltozás területén. Ezek közé tartozik az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC), a világ legtekintélyesebb tudományos szervezete az éghajlatváltozás területén, a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN), amely technikai és szakpolitikai tanácsadást nyújt a természetvédelem és a biodiverzitás előmozdítása érdekében. Ezzel a súlyos és káros lépéssel is tovább gyengítette Trump a multilaterális együttműködést, amely egyértelműen nem szolgálja az Egyesült Államok hosszú távú érdekeit sem.

Trump 2026. februárjában bejelentette az úgynevezett „veszélyeztetettségi megállapítás” visszavonását is, amely az Obama-korszak egyik kulcsfontosságú tudományos döntése volt, és amely az amerikai környezetvédelmi jogszabályok nagy részének alapját képezi. A 2009-es „veszélyeztetettségi megállapítás” az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (US EPA) egyik átfogó jelentésének eredménye volt, amely hat üvegházhatású gázt – köztük a szén-dioxidot és a metánt – azonosította a jelen és a jövő nemzedékeit fenyegető veszélyként. A visszavonás következtében a szakértők különféle környezeti és gazdasági hatásokkal számolnak, bár várhatóan a környezetvédelmi szervezetek bíróság előtt fogják megtámadni a döntést. A jogszabályi változás legnyilvánvalóbb következménye, hogy kevesebb korlátozás vonatkozik majd az üvegházhatású gázokat kibocsátó iparágakra, különösen a járműgyártókra.

2025 novemberében hozták nyilvánosságra az USA nemzetbiztonsági stratégiáját, amely teljesen szakított a korábbi évtizedes hagyományokkal, és

a klímaváltozást már nem tekinti globális fenyegetésnek.

A stratégia egyértelmű prioritása az amerikai energiaipari dominancia helyreállítása (olaj, gáz, szén és atomenergia terén) és a szükséges kulcsfontosságú energiaipari alkatrészek gyártásának visszatelepítése. A Trump-adminisztráció meg van győződve arról, hogy az olcsó és bőséges energia jól fizető munkahelyeket teremt az Egyesült Államokban, csökkenti az amerikai fogyasztók és vállalkozások költségeit, elősegíti az ipar újjáéledését, és hozzájárul ahhoz, hogy az USA megőrizze előnyét olyan csúcstechnológiák terén, mint a mesterséges intelligencia.

A nettó energiaexport bővítése egyúttal mélyíti a szövetségesekkel való kapcsolatokat, miközben csökkenti az ország ellenfeleinek befolyását, lehetővé teszi, hogy hatalmi érdekeiket kiterjesszék. A stratégia elutasítja a „klímaváltozás” és „nettó nulla” ideológiákat, amelyek a dokumentum szerint nagy kárt okoztak Európának, fenyegetik az Egyesült Államokat, és támogatják az USA ellenfeleit. Utóbbiak esetében elsősorban Kínára gondolnak, jóllehet nyíltan nem nevezik meg a fő riválist.

2025 decemberében Trump utasítására a Nemzeti Tudományos Alapítvány lépéseket indított a coloradói Boulderben található Nemzeti Légkörkutató Központ (NCAR) feloszlatására. Átfogó felülvizsgálat indult, és minden létfontosságú tevékenységet, ideértve az időjárás-kutatást, egy másik szervezethez helyezhetnek át megszüntetve a kutatás függetlenségét, kontroll alatt tartva az általuk „klímapániknak” nevezett kutatásokat. A tervek szerint az NCAR Mesa Labját – a globális légkörtudományi kutatások egyik legfontosabb létesítményét – teljesen bezárják.

Mexikói bevándorlók és a klíma

A 2022-es pénzügyi évben több mint kétmillió, Mexikóból vagy más országokból származó, okmányokkal nem rendelkező migráns lépte át a mexikói-amerikai határt, sokan közülük életüket kockáztatva. Egy tanulmány szerzői rámutattak arra, hogy a mexikói időjárási sokkhatások, valamint a jól megalapozott gazdasági és társadalmi körülmények történelmileg összefüggenek ezzel az illegális mobilitással. Konkrétan azok a mexikóiak, akik az esővízzel öntözött mezőgazdaságtól függenek, nagyobb valószínűséggel vándorolnak okmányok nélkül az Egyesült Államokba rendkívül száraz évszakok után.

Az időjárás szintén szerepet játszik a migránsok Mexikóba való visszatérésének döntésében. Az illegálisan USA-ban élő mexikóiak nagyobb valószínűséggel maradnak az Egyesült Államokban, ha közösségeik továbbra is szélsőséges esőzéseknek vannak kitéve. Ezek az eredmények aláhúzzák annak fontosságát, hogy felismerjük az időjárás által vezérelt migrációt, amely az antropogén éghajlatváltozás következtében a jövőben még inkább fokozódhat.

ENSZ-döntések

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának első ülését, amelyen a klímaváltozás és a bizonytalanság közötti összefüggéseket vizsgálta, 2007 áprilisában tartották. Azóta az ENSZ egyre több olyan lépést tett, amely hatékonyan elismeri a két kérdés közötti kapcsolatot:

2011 júliusában újabb nyílt vitát tartottak a témában;

2017 márciusában elfogadták a 2349. számú határozatot, amely kiemelte, hogy a Csád-tó medencéjében dúló konfliktus megoldása érdekében foglalkozni kell az éghajlattal kapcsolatos kockázatokkal;

2018 júliusában pedig vitát tartottak az „éghajlattal kapcsolatos biztonsági kockázatok megértése és kezelése” témáról. A vita fontosságát jelzi, hogy több mint 70 tagállam vett részt rajta.

2021 decemberében a Biztonsági Tanács szavazott az Írország és Niger által javasolt, az éghajlatváltozás biztonsági következményeiről szóló határozattervezetről . A tervezet hangsúlyozta, hogy „átfogó, az ENSZ egészét érintő megközelítésre van szükség az éghajlatváltozás és annak hatásainak kezeléséhez”. Felkérte a főtitkárt, hogy két éven belül nyújtson be a Tanácsnak jelentést „az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásainak biztonsági következményeiről a Tanács napirendjén szereplő releváns országok vagy régiók esetében, valamint ajánlásokat arról, hogyan lehet kezelni az éghajlattal kapcsolatos biztonsági kockázatokat”. Arra ösztönözte az érintett ENSZ-béketeremtő műveleteket és különleges politikai missziókat, hogy szükség szerint alkalmazzanak speciális kapacitásokat az éghajlati biztonság területén. Míg 12 tagállam szavazott a határozattervezet mellett, Oroszország vétót emelt ellene. India szintén ellene szavazott, Kína pedig tartózkodott. De egy ilyen határozat ötlete évek óta érlelődött. Németország 2020 júliusában javasolt egy hasonló, bár ambiciózusabb tervezetet, de végül elvetette a kezdeményezést, mert az Egyesült Államok – Trump első elnökségének utolsó évében – arról tájékoztatta Németországot, hogy meg fog akadályozni bármilyen tematikus eredményt az éghajlatváltozás és a biztonság területén.

Az ENSZ éghajlatügyi vezetője arra figyelmeztetett, hogy azok a nemzetbiztonsági stratégiák, amelyek nem veszik figyelembe az éghajlati válságot, „veszélyesen szűk látókörűek”, és az országokat „új globális zavaroknak” teszik ki, amelyek éhínséggel és konfliktusokkal fenyegetnek.

A figyelmeztetések akkor érkeztek, amikor a COP31 klímakonferencia (amelyet a törökországi Antalyában rendeznek meg november 9-20. között) egyik legfontosabb napirendi pontjának tervezete nem említette a fosszilis tüzelőanyagokat, és helyette a török házigazdák érdekeit, például a hulladékgazdálkodást és az idegenforgalmat helyezte előtérbe.

