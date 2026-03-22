Riasztó a helyzet: több utasszállító repülőgépet ért rakétatámadás a Közel-Keleten
Riasztó a helyzet: több utasszállító repülőgépet ért rakétatámadás a Közel-Keleten

A közel-keleti háborús övezet egyre súlyosabb veszélyt jelent a polgári légiközlekedésre. A Wall Street Journal elemzése szerint csak a dubaji nemzetközi repülőtéren legalább 39 utasszállító gép szállt fel vagy le egy-egy rakéta- vagy drónriadót megelőző, illetve követő öt percen belül. A légitársaságok ennek ellenére folyamatosan bővítik a járataik számát.

Március 16-án hajnalban egy iráni drón csapódott egy üzemanyagtartályba a dubaji repülőtér közelében. Mindez percekkel azután történt, hogy egy Pekingbe tartó Emirates-gép felszállt. A robbanás két közeledő járatot is kitérő repülőtér megközelítésére kényszerített, további tizenkét gép pedig a megelőző fél órában hagyta el a kifutópályát. A repülőtér forgalma délre helyreállt. Ez az eset

az egyik legijesztőbb példája annak, hogy milyen kockázatoknak vannak kitéve a kereskedelmi járatok a térségben.

A Journal több mint 8700 járat és repülésbiztonsági tájékoztató elemzése alapján megállapította, hogy a tízperces időablakokat vizsgálva a dubaji, az abu-dzabi és a sardzsai repülőtereken összesen több mint 130 gép tartózkodott a légtérben a riasztások idején. Ezek a számok ráadásul nem tartalmazzák azokat a támadásokat, amelyekhez nem kapcsolódott hivatalos figyelmeztetés. Márpedig a március 16-i csapást sem kísérte ilyen. A háború kezdete óta legalább öt, a repülőtéren parkoló gép sérült meg iráni támadásokban. Ezek között volt egy Emirates A380-as és egy Saudia A321-es Dubajban, valamint három magángép, amelyeket az izraeli Ben Gurion repülőtér fölött elfogott ballisztikus rakéták törmelékei találtak el.

Az Osprey Flight Solutions repülésbiztonsági tanácsadó cég szerint az Egyesült Arab Emírségek légterét több mint kétszer annyi drón és rakéta érte, mint bármely más országét a térségben. Az Irán felől kilőtt ballisztikus rakéták esetében mindössze két perc a reakcióidő. Az Osprey ennek megfelelően "extrém kockázatú" besorolást adott a Perzsa-öböl térsége nagy részének, beleértve az Emírségeket is. Ez a szint megegyezik Ukrajna és Nyugat-Oroszország besorolásával, ahol 2024 végén véletlenül lelőttek egy azerbajdzsáni utasszállítót.

Az Emírségek légitársaságai ennek ellenére gyorsan állítják helyre a menetrendjüket. Az Emirates napi mintegy 300 járatot üzemeltet, ami a háború előtti kapacitás nagyjából 60 százalékát jelenti. Az Etihaddal, a Flydubaijal és az Air Arabiával együtt a helyi légitársaságok a konfliktus kezdete óta több mint 11 ezer járatot teljesítettek. Ezzel szemben a legtöbb külföldi légitársaság, köztük a Delta, a British Airways és a Cathay Pacific,

felfüggesztette a közel-keleti járatait, némelyikük már hónapokra előre.

A feszültség a légitársaságok és a hajózószemélyzet között is egyre nő. Pilóták és szakszervezeti képviselők szerint egyre nagyobb az aggodalom a térségben való repüléssel kapcsolatban. Egyes európai légitársaságoknál a személyzet tagjai az úgynevezett "félelemklauzulát" alkalmazva megtagadták a repülést, máshol pedig betegszabadságra mentek, hogy elkerüljék a járatok teljesítését. Egy pilóta egy hangfelvételen arról számolt be, hogy a háború első napján több repülőtér is megtagadta tőle a leszállási engedélyt, így végül alig harminc percnyi üzemanyag-tartalékkal tudott csak földet érni.

Bár a légiközlekedésben szigorú biztonsági előírások vonatkoznak a repülőgépek tervezésére és tanúsítására, a mai napig nem létezik nemzetközi megállapodás a háborús övezetekben való repülés biztonságos feltételeiről. A légitársaságok maguk döntik el, mikor biztonságos a közlekedés. Ezt a döntést jellemzően kormányzati hírszerzési adatokra, hatósági ajánlásokra és repülésbiztonsági magántanácsadók információira alapozzák. A 2020-ban véletlenül lelőtt ukrán PS752-es járat áldozatainak hozzátartozói évek óta küzdenek azért, hogy

a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) kötelező normákat dolgozzon ki a konfliktusövezetekben zajló repülés korlátozására. Ilyen szabályozás azonban azóta sem született.

Európa veszélyben lehet, F-15-öst vett célba a rezsim - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Címlapkép forrása: Krafft Angerer/Getty Images

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást!

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

