  • Megjelenítés
Ritkán látott felmelegedés: pillanatok alatt 35 fokot nőtt a hőmérséklet Amerikában
Gazdaság

Ritkán látott felmelegedés: pillanatok alatt 35 fokot nőtt a hőmérséklet Amerikában

Portfolio
Az Időkép jelentése szerint az Egyesült Államok középső részén néhány nap alatt ment végbe az erőteljes felmelegedés.

Voltak hely az amerikai államok között, ahol a hét elején még fagyott, a hétvégére viszont valósággal tombol a kánikula. Nem ritka, hogy egyes helyeken négy nap alatt ment végbe a 30-35 fokos felmelegedés. A jelenség elsősorban az Egyesült Államok középső államait érintette. A rekordot Iowa államban mérték, ahol kedden még -7, -8 fokokat mértek, az egész államban fagyott. Szombatra viszont már azzal szembesülhettek az ott lakók, hogy nyárias időjárás, +30 fok körüli hőmérséklet alakult ki. Mindez azt jelenti, hogy néhány nap leforgása alatt itt 37 fokot is változhatott a levegő hőmérséklete, a zord télből hirtelen nyár lett.

Az ország déli területein már napok óta tombol a kánikula, Arizonában, Kaliforniában és Új-Mexikóban nem ritka, hogy a hőmérő higanyszála egészen 40 fokig kúszik fel.

A különös jelenség az előrejelzések szerint nem fog sokáig tartani, ugyanis a következő időszakban északnyugat felől markáns hidegfront éri el a középső államokat. Ennek nyomán heves zivatarok várhatóak a lehűlés mellett, valamint fel kel készülni az erős tornádók veszélyére is. A viharos változás következtében nem kizárt, hogy bizonyos részeken újra fagyok alakulhatnak ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility