Ritkán látott felmelegedés: pillanatok alatt 35 fokot nőtt a hőmérséklet Amerikában

Voltak hely az amerikai államok között, ahol a hét elején még fagyott, a hétvégére viszont valósággal tombol a kánikula. Nem ritka, hogy egyes helyeken négy nap alatt ment végbe a 30-35 fokos felmelegedés. A jelenség elsősorban az Egyesült Államok középső államait érintette. A rekordot Iowa államban mérték, ahol kedden még -7, -8 fokokat mértek, az egész államban fagyott. Szombatra viszont már azzal szembesülhettek az ott lakók, hogy nyárias időjárás, +30 fok körüli hőmérséklet alakult ki. Mindez azt jelenti, hogy néhány nap leforgása alatt itt 37 fokot is változhatott a levegő hőmérséklete, a zord télből hirtelen nyár lett.

Az ország déli területein már napok óta tombol a kánikula, Arizonában, Kaliforniában és Új-Mexikóban nem ritka, hogy a hőmérő higanyszála egészen 40 fokig kúszik fel.

A különös jelenség az előrejelzések szerint nem fog sokáig tartani, ugyanis a következő időszakban északnyugat felől markáns hidegfront éri el a középső államokat. Ennek nyomán heves zivatarok várhatóak a lehűlés mellett, valamint fel kel készülni az erős tornádók veszélyére is. A viharos változás következtében nem kizárt, hogy bizonyos részeken újra fagyok alakulhatnak ki.

