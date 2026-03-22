  • Megjelenítés
Volkswagen-vezér: sokat tanulhatnánk a kínaiaktól
Gazdaság

Volkswagen-vezér: sokat tanulhatnánk a kínaiaktól

Portfolio
A Volkswagen vezérigazgatója, Oliver Blume szerint a német autóipar sokat tanulhatna Kína fegyelmezett ipartervezéséből. Ezt a Bild am Sonntagnak adott interjújában jelentette ki, miközben a konszern mélyreható átszervezésen megy keresztül a versenyképessége megőrzése érdekében.

A kínaiak nagyon tervszerűen járnak el, világos prioritásokat fogalmaznak meg, az egész rendszer pedig optimálisan van felépítve"

- mondta Blume. Kiemelte, hogy Kínában magas szintű fegyelmet és megvalósítási hajlandóságot tapasztalnak. Hozzátette,

hogy érdemes a saját határainkon túlra is tekinteni, mert rengeteg tanulság rejlik az ázsiai ország fejlődésében.

A vezérigazgató utalt a kínai piac rendkívül éles versenyére is. A Volkswagennek több mint 150 versenytárssal kell megküzdenie egy rendkívül innovatív és dinamikus piaci környezetben.

Még több Gazdaság

Blume az interjúban megerősítette, hogy a folyamatban lévő átalakítás részeként a vállalat 2030-ig 50 ezer munkahelyet szüntet meg Németországban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility