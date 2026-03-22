Volkswagen-vezér: sokat tanulhatnánk a kínaiaktól

A Volkswagen vezérigazgatója, Oliver Blume szerint a német autóipar sokat tanulhatna Kína fegyelmezett ipartervezéséből. Ezt a Bild am Sonntagnak adott interjújában jelentette ki, miközben a konszern mélyreható átszervezésen megy keresztül a versenyképessége megőrzése érdekében.

A kínaiak nagyon tervszerűen járnak el, világos prioritásokat fogalmaznak meg, az egész rendszer pedig optimálisan van felépítve"

- mondta Blume. Kiemelte, hogy Kínában magas szintű fegyelmet és megvalósítási hajlandóságot tapasztalnak. Hozzátette,

hogy érdemes a saját határainkon túlra is tekinteni, mert rengeteg tanulság rejlik az ázsiai ország fejlődésében.

A vezérigazgató utalt a kínai piac rendkívül éles versenyére is. A Volkswagennek több mint 150 versenytárssal kell megküzdenie egy rendkívül innovatív és dinamikus piaci környezetben.

Blume az interjúban megerősítette, hogy a folyamatban lévő átalakítás részeként a vállalat 2030-ig 50 ezer munkahelyet szüntet meg Németországban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images