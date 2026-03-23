Barátság vezeték: már a héten helyreállhat Magyarország olajellátása, de van egy óriási csavar az ukrán bejelentésben

Az orosz támadások nyomán kieső Barátság-vezetéken érkező olajszállítmányok volumenének pótlására Ukrajna egy alternatív olajszállítási útvonalat kínál az Európai Uniónak, főleg Magyarországnak és Szlovákiának. Ám a megoldás nem technikai, hanem politikai akadályokba ütközik: Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnökök új feltételeket akar a tranzit helyreállításakor, hogy cserébe a két ország elengedje a vétóját az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurónyi hitel esetében.

Ukrajna új tranzitútvonalat ajánlott fel az Európai Uniónak a megsérült Barátság kőolajvezeték kiváltására: az Odessza–Brodi vezetéken keresztül juttatnák el az olajat Közép-Európába, elsősorban Szlovákiába és Magyarországra – számolt be a 111.ua ukrán hírportál.

A portál beszámolója szerint a javaslat már az Európai Bizottság energiaügyi főigazgatóságához is eljutott, és az ukrán diplomácia jelenleg annak megvalósíthatóságát vizsgálja.

A vezeték stratégiai jelentőségű infrastruktúra, amelyet korábban ellenkező irányban használtak, most azonban potenciálisan alternatív ellátási útvonalként szolgálhatna a régió energiabiztonságának erősítésére.

A kezdeményezést ugyanakkor jelentős politikai akadályok nehezítik, mivel Magyarország továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt mintegy 90 milliárd eurós uniós pénzügyi támogatást, és Szijjártó Péter külügyminiszter egyértelművé tette, hogy Budapest csak akkor támogatja a források folyósítását, ha a Barátság vezeték helyreáll és újraindul az eredeti szállítási útvonal. Ez a feltétel közvetlenül akadályozza az alternatív megoldások gyors előrehaladását, és az energetikai kérdést egyértelműen politikai alkupozícióvá emeli – állítja az ukrán fél.

A helyzetet tovább bonyolítja a szlovák álláspont is: Robert Fico miniszterelnök ultimátumszerű fellépése fokozza a diplomáciai nyomást Ukrajnán. Kijev az Európai Unió mellett működő állandó képviseletén keresztül jelezte, hogy folyamatosan dolgoznak a sérült infrastruktúra felmérésén, stabilizálásán és helyreállításán, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a rendszer tartós működése csak akkor biztosítható, ha megszűnnek az orosz rakéta- és dróntámadások, amelyek célzottan az ukrán energiahálózatot rombolják. Ez a biztonsági dimenzió az alternatív útvonalak esetében is kulcskérdés.

Más megoldáson is dolgoznak Kijevben: múlt hét csütörtökön az ukrán Naftogaz részletes tervet mutatott be az Európai Uniónak, amely pénzügyi és műszaki támogatást is felajánlott.

A javítás célja nemcsak a szállítás mielőbbi újraindítása, hanem egy ellenállóbb, az európai biztonsági és mérnöki sztenderdeknek megfelelő rendszer kialakítása.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint ideális esetben hat héten belül újraindulhatna az olajszállítás, sőt uniós részvétellel akár ennél gyorsabb helyreállítás is elképzelhető.

A folyamat azonban már egy mély politikai konfliktussá éleződött, A január végi orosz dróntámadás óta leállt szállítások miatt Magyarország és Szlovákia egyre élesebben bírálta Ukrajnát és az Európai Bizottságot, a lassú reakciót és az átláthatóság hiányát kifogásolva.

Brüsszel egy uniós tényfeltáró misszió megszervezésébe kezdett a múlt héten, de ez jogi és intézményi akadályokba ütközött, miközben a két ország saját szakértőinek kizárását is sérelmezte. A vita végül odáig fajult, hogy Magyarország uniós szinten is blokkoló lépéseket tett a decemberben elfogadott, 90 milliárd eurós ukrán hitel esetében. Orbán Viktor ráadásul a csütörtöki uniós csúcs utáni éjjeli sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy nem elég a vétója feloldásához a Barátság vezeték újraindítása, hanem garanciákat vár Kijevtől, hogy a jövőben ne állhasson le többet a vezeték.

