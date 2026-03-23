Durva változás éri el a Kárpát-medencét: gyakorlatilag ketté fog szakadni Magyarország
Az Időkép előrejelzése szerint erőteljes változás következik be a héten Magyarország időjárásában, ami egy szeszélyes ciklus eredménye lesz.
Csütörtökön gyakorlatilag kettészakad az ország az északnyugat felől érkező front hatására. Ebből az irányból sarkvidéki hideg zúdul dél felé, az Alpokon hullámot vet, ami mediterránt ciklont alakít ki az országtól délnyugatra. Az erőteljes változás miatt egy időre véget ér a tavaszias idő az országban, néhány napra hűvös, esős idő várható. A mediterrán ciklonok a jellegüknél fogva kihívás elé állítják a meteorológusokat, éppen ezért a pontos elhaladási irányáról egyelőre kevés előrejelzés ismert.

Ami bizonyos, hogy csütörtökön nyugat felől jelentős lehűlés várható, nem ritkán a 10 fokos lehűlés sem kizárt.

A keleti országrészekben még marad a kellemes napos időjárás. Magyarország keleti és nyugati területei között akár 15 fokos hőmérséklet-különbség is kialakulhat. A Tiszántúlon akár 18-19 fok is lehetséges, addig néhány nyugati területen az sem kizárt, hogy 3-4 fokig hűl a levegő.

A hidegfront péntekre az ország egyre nagyobb területét fogja elérni, akkor már többségében jelentős lehűlés várható. Mindössze néhány olyan országrész lesz aznap, ahol a hőmérő higanyszála 10 fok fölé kúszhat. A ciklon jelentős mennyiségű csapadékot hoz magával, ennek eloszlása egyelőre bizonytalan.

A legnagyobb eséllyel a Dunántúl kapja majd a legtöbb esőt, de a magasabb helyeken szintén kiadós csapadékra van kilátás.

