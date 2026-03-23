Gázolás történt, nem közlekednek a vonatok ezen a vonalon

Gázolás miatt nem közlekednek a vonatok Balatonalmádi és Alsóörs között hétfő este, az utasokat pótlóbuszok szállítják Balatonfüred és Balatonalmádi között - közölte a Mávinform a vasúttársaság honlapján.

Azt írták: egy Tapolcáról a Déli pályaudvar felé haladó sebesvonat Alsóörs után, egy jól működő fénysorompóval felszerelt útátjáróban elütött egy embert, aki a vonat elé lépett.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vonaton utazó 45 embernek a balatonfűzfői tűzoltók segítettek az átszállásban az értük érkező mentesítő vonatra.