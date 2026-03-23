Gigantikus összeget áldoz az Egyesült Államok arra, hogy a szélenergia helyett ismét az olajé legyen a főszerep

Az Egyesült Államok és a TotalEnergies megállapodást kötött arról, hogy
a tengeri szélerőmű-projektekből közel egymilliárd dollárt csoportosítanak át amerikai olaj- és földgázkitermelésre.
A megállapodás értelmében az amerikai kormány visszatéríti a TotalEnergies számára azt a mintegy egymilliárd dollárt, amelyet a vállalat tengeri szélenergia-koncessziók vásárlására fizetett ki. Cserébe a francia cég vállalta, hogy nem indít új tengeri szélerőmű-projekteket az Egyesült Államokban. A TotalEnergies még idén 928 millió dollárt fektet be a texasi Rio Grande LNG-üzem bővítésébe, valamint a Mexikói-öbölben zajló hagyományos olaj- és palagáz-kitermelésbe.
A beruházásokat követően az Egyesült Államok felmondja a Carolina Long Bay és a New York Bight térségében 2022-ben kötött koncessziós szerződéseket. A New York-i koncesszióért a TotalEnergies 795 millió dollárt fizetett egy Joe Biden elnöksége alatt tartott aukción. Ez az árverés összesen több mint négymilliárd dollárnyi ajánlatot vonzott az iparág szereplőitől.
Doug Burgum belügyminiszter közleményében a tengeri szélenergiát "az egyik legdrágább, legmegbízhatatlanabb, környezetileg legkárosabb és leginkább támogatásfüggő rendszernek" nevezte. Patrick Pouyanné, a TotalEnergies vezérigazgatója szintén úgy fogalmazott, hogy a tengeri szélenergia nem a legolcsóbb módja a villamosenergia-termelésnek az Egyesült Államokban. A megállapodást a houstoni CERAWeek energiakonferencián jelentették be.
Az Oceantic Network nevű tengeri szélenergia-ipari szervezet élesen bírálta a lépést. Sam Salustro, a szervezet alelnöke szerint az adófizetők pénzéből akadályozzák a fejlesztéseket. Rámutatott arra is, hogy
az energiaárak az egekben járnak, miközben más tengeri szélerőművek már most is megbízható és megfizethető áramot biztosítanak.
Forrás: Reuters
Kritikus problémára keresi a megoldást Európa egyik legerősebb országa
Fókuszban az üzemanyagellátás.
Kiszivárgott a hangfelvétel: kiderült, mi okozta a New York-i repülőgép-balesetet
Nem ez az első ilyen incidens.
Kulcsfontosságú támadást indított Izrael
Az Iszlám Forradalmi Gárda fő biztonsági parancsnoksága a célpont.
Robbanhat a botrány: nagyon furcsa dolgok történtek Trump bejelentése előtt
Bennfentes kereskedés történt?
Itt a szomorú lista: a forint eddig a háború legnagyobb vesztese
Miért pont a magyar devizát viselte meg a háború?
Sziklaszilárd bizonyítékról beszél Zelenszkij - Oroszország titokban segítheti Iránt!
"Megcáfolhatatlan" bizonyíték.
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Úgy néz ki, Trump félrerántja a kormányt - Mi jön most?
Megmozdultak a piacok.
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?