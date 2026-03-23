Gigantikus összeget áldoz az Egyesült Államok arra, hogy a szélenergia helyett ismét az olajé legyen a főszerep
Gigantikus összeget áldoz az Egyesült Államok arra, hogy a szélenergia helyett ismét az olajé legyen a főszerep

Az Egyesült Államok és a TotalEnergies francia energiaipari óriásvállalat megállapodást kötött, aminek értelmében közel egymilliárd dollárt irányítanak át a tengeri szélerőmű-projektekből az amerikai olaj- és földgázkitermelésbe, írja a Reuters. Az egyezség a Trump-kormányzat tengeri szélenergiát ellenző politikájának újabb mérföldköve.

Az Egyesült Államok és a TotalEnergies megállapodást kötött arról, hogy

a tengeri szélerőmű-projektekből közel egymilliárd dollárt csoportosítanak át amerikai olaj- és földgázkitermelésre.

A megállapodás értelmében az amerikai kormány visszatéríti a TotalEnergies számára azt a mintegy egymilliárd dollárt, amelyet a vállalat tengeri szélenergia-koncessziók vásárlására fizetett ki. Cserébe a francia cég vállalta, hogy nem indít új tengeri szélerőmű-projekteket az Egyesült Államokban. A TotalEnergies még idén 928 millió dollárt fektet be a texasi Rio Grande LNG-üzem bővítésébe, valamint a Mexikói-öbölben zajló hagyományos olaj- és palagáz-kitermelésbe.

A beruházásokat követően az Egyesült Államok felmondja a Carolina Long Bay és a New York Bight térségében 2022-ben kötött koncessziós szerződéseket. A New York-i koncesszióért a TotalEnergies 795 millió dollárt fizetett egy Joe Biden elnöksége alatt tartott aukción. Ez az árverés összesen több mint négymilliárd dollárnyi ajánlatot vonzott az iparág szereplőitől.

Váratlan fordulat a lefoglalt ukrán pénzek ügyében: állást foglalt az EKB elnöke is

Benzinár-ugrást jelentettek be: kígyózó sorok a benzinkutakon, pánik söpör végig - Rögtön lépett a hatóság Kínában

Kritikus problémára keresi a megoldást Európa egyik legerősebb országa

Doug Burgum belügyminiszter közleményében a tengeri szélenergiát "az egyik legdrágább, legmegbízhatatlanabb, környezetileg legkárosabb és leginkább támogatásfüggő rendszernek" nevezte. Patrick Pouyanné, a TotalEnergies vezérigazgatója szintén úgy fogalmazott, hogy a tengeri szélenergia nem a legolcsóbb módja a villamosenergia-termelésnek az Egyesült Államokban. A megállapodást a houstoni CERAWeek energiakonferencián jelentették be.

Sam Salustro, a szervezet alelnöke szerint az adófizetők pénzéből akadályozzák a fejlesztéseket. Rámutatott arra is, hogy

az energiaárak az egekben járnak, miközben más tengeri szélerőművek már most is megbízható és megfizethető áramot biztosítanak.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Barátság vezeték: már a héten helyreállhat Magyarország olajellátása, de van egy óriási csavar az ukrán bejelentésben
Rossz hírt kaptak a magyar előfizetők: jócskán megemeli az árait a népszerű streamingóriás
