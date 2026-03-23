Háborús viharba került a forint – Örüljünk, ha nem lesz ebből kamatemelés

Februárban közel másfél év után csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, azóta viszont sok víz átfolyt a Hormuzi-szoroson. A közel-keleti háború a forint intenzív gyengülését, illetve az elszálló energiaárak miatt az inflációs kockázatok fokozódását hozta a világra, így most még jobban felértékelődik, hogy a jegybank nem kötelezte el magát lazítási ciklus mellett. Az elemzők szerint ugyanis a mostani helyzetben életveszélyes lenne tovább csökkenteni a kamatot, sőt már megjelentek az első kamatemelésről szóló várakozások is.

Minden forgatókönyvet átírt a háború

Február végén néhány nappal a közel-keleti háború kitörése előtt döntött az alapkamat 25 bázispontos csökkentéséről az MNB, így majdnem másfél év után változott az irányadó ráta, mely most 6,25%-on áll. Akkor indokolható is volt a lépés, hiszen az infláció a jegybanki célsáv alá lassult, a forint pedig hónapok óta masszívan erősödött.

Az elmúlt három hét azonban minden forgatókönyvet átírt, hiszen az Irán elleni háború kirobbanása óta az olaj és a földgáz világpiaci ára jelentősen emelkedett, a forint pedig erőteljesen gyengült az euróval és a dollárral szemben. A piaci feszültségek csúcsán hajszálra volt a 400-as euróárfolyam, de még a mostani 390 feletti szint is érezhetően magasabb a háború előtti 380 alatti árfolyamnál.

Közben a legtöbb jegybank az inflációs kockázatok fokozódására hívja fel a figyelmet, az energiaárak tartós emelkedése ugyanis akár komoly gondot is okozhat. A legfontosabb kérdés egyelőre az, meddig tart a mostani energiaár-sokk, illetve eszkalálódik-e tovább a háború.

Ugyanakkor az utóbbi néhány hét a globális és a régiós kamatpályákat is átrajzolta, így hiába csökkent februárban már 1,4%-ra a magyar infláció, a korábbi várakozásokkal ellentétben most

a Portfolio által megkérdezett elemzők közül senki sem számít a kamatszint további csökkentésére.

Portfolio elemzői felmérés az alapkamat alakulásáról név intézmény 2026. márc. 2026. dec. 2027. dec. Árokszállási Z. – Balog-Béki M. MBH Bank 6,25 6,00 5,00 Becsey Zsolt Unicredit Bank 6,25 6,75 6,00 Jobbágy Sándor Concorde 6,25 6,00 - Isépy Tamás - Biró Domonkos Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 6,25 6,25 5,50 Nyeste Orsolya Erste Bank 6,25 6,25 5,50 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 6,25 6,25 6,00 Török Zoltán Raiffeisen Bank 6,25 - - Aradványi Péter - Varga Zoltán Equilor 6,50 6,00 5,00 Virovácz Péter ING Bank 6,25 6,00 4,50 konszenzus (medián) 6,25 6,13 5,50 Forrás: Portfolio

Nem megijedt az MNB, csak látja a kockázatokat

Az utóbbi hetek piaci fejleményeit látva még jobban felértékelődik Varga Mihály MNB-elnöknek az a februári kijelentése, hogy a jegybank nem kötelezte el magát egy kamatcsökkentési ciklus mellett, továbbra is hónapról hónapra a beérkező adatok fényében hozza meg a döntéseit. Így most minden gond nélkül tudják tartani a kamatszintet, nem kell magyarázkodniuk a piac felé, hogy mennyire nem lehetett számítani egy ilyen háborúra.

Ugyanakkor a kamatdöntéssel egyidőben a negyedévente aktuális Inflációs jelentést is publikálják (az első számokat várhatóan kedd délután, a teljes elemzést pedig csütörtökön), vagyis rögtön azzal kapcsolatban is képet kapunk, mennyire írhatja át a magyar gazdaság kilátásait a háború. A jelentős bizonytalanság miatt nem lenne meglepő, ha a szokásosnál szélesebb sávban szóródnának az előrejelzések, illetve több kockázati forgatókönyvet vizsgálna az MNB.

A februári kommunikáció alapvetően szigorú hangvételű volt, és Varga Mihály akkor erőteljesen hangsúlyozta, hogy a februári vágás nem jelenti egy kamatcsökkentési ciklus kezdetét, hanem marad az óvatosság és az adatvezérelt üzemmód. Az akkori árazásokat nézve azonban, a piac nem igazán hitte el ezt a narratívát – hívta fel a figyelmet Nyeste Orsolya. Az Erste Bank elemzője szerint a közelmúlt fejleményei mindazonáltal igazolták a jegybank óvatos megközelítését. Szerinte kommunikációjában a jegybank akár szigorúbb fordulatot is vehet márciusban, a háború kitörése óta látott forintmozgásokat nézve ismét előtérbe kerülhet a devizapiac stabilizálásának erőteljes szándéka.

Különösen fontosak lesznek a frissített jegybanki előrejelzések, a legfontosabb kérdés az lesz, hogy a jegybank a háború által kiváltott változásokat – elsősorban az energiaárak esetében - mennyire ítéli tartósnak, illetve, hogy ezek a változások milyen mértékben jelennek meg az alappályában, akár a növekedési, akár az inflációs előrejelzéseket nézzük – hívta fel a figyelmet Nyeste Orsolya.

Sajnos rendkívül jól „öregedett“ az MNB elnökének februári kommentárja

- emelte ki Virovácz Péter, aki szerint „egy hónapja még csak mosolyogni lehetett Varga Mihály szavain”, melyek szerint nem köteleződik el a jegybank a további vágások mellett. Az elmúlt hetek geopolitikai, energia- és devizapiaci eseményei azonban az ING Bank elemzője szerint bebizonyították, hogy teljesen felesleges bármiféle elköteleződést mutatni bármilyen irányban egy jegybanknak. Hozzátette: a mostani helyzetben nincs miről beszélni, a kamatvágás előtti ajtók bezáródtak, és egyelőre kérdés, mikor nyílnak ki újra.

Az MNB fő üzenete az lehet, hogy szorosan figyelik a külső folyamatokat, és a beérkező adatok, illetve a geopolitikai helyzet alakulásának függvényében fognak döntéseket hozni a következő időszakban – tette hozzá a fentiekhez Varga Zoltán, az Equilor elemzője.

Az MNB akár egy kamatcsökkentési ciklust is magabiztosan megkezdhetett volna a februári, mérsékeltebb inflációs adat ismeretében, ám az iráni konfliktus miatt gyökeresen megváltoztak a feltételek – fogalmazott Becsey Zsolt. Az Unicredit Bank elemzője szerint nem önmagában a geopolitikai esemény okozza a problémát – a jegybank akár át is nézhetne egy rövid távú inflációs sokkon, amíg az inflációs várakozások nem emelkednek számottevően. Azonban az iráni helyzet éppen egy már eleve magas inflációs várakozási környezetet erősít tovább.

A benzin védett ára átmenetileg mérsékelheti ugyan a másodkörös inflációs hatásokat, de mivel az intézkedés csak néhány hétig fenntartható, kérdéses, mennyire tudja ténylegesen fékezni az inflációs várakozások további emelkedését.

Ez az egyik fő oka annak, hogy jelenleg indokoltnak látjuk a kamatemeléseket

- hangsúlyozta Becsey, aki szerint még nem most jön el a szigorítás ideje. A másik ok szerinte, hogy jelentősen nőtt annak az esélye, hogy az Európai Központi Banknak is kamatot kell emelnie még az idei évben. Ez pedig lépéskényszerbe hozhatja a régió jegybankjait, köztük az MNB-t is. Éppen a fentiek miatt az Unicredit szakembere

az elemzők közül egyedüliként kamatemeléssel számol az év végéig.

Csak a forint utóbbi hetekben látott gyengülése önmagában több, mint 1 százalékponttal húzná felfelé az inflációt - az más kérdés, hogy az erősödés hatása nem jelent meg teljes mértékben az árakban, azaz itt azért van némi mozgástér – véli Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő közgazdásza. Ezt fokozza a gáz- és olajárak emelkedésének hatása, mely az olajnál gyorsabban, a gáznál lassabban jelenik meg az árakban.

A Concorde már a legutóbbi CPI adat, illetve a februári kamatvágás után is több hónapos kamattartást jelzett előre, ezt megerősítették az elmúlt hetek fejleményei, illetve a Fed és az EKB márciusi döntésében megmutatkozó kivárás is – teszi hozzá Jobbágy Sándor, a cég makrogazdasági elemzője.

Egyelőre nem látszik újabb vágás, sőt akár emelés is lehet belőle

A háború nem csak a márciusi kamatcsökkentést torpedózhatja meg, hanem alapjaiban átírhatja a következő hónapok kamatpályáját is. Egyelőre mindenki azt találgatja, mennyire lesznek tartósak az energiapiaci hatások, meddig száguldanak az árak, illetve hogyan alakul majd a forint árfolyama. Az elemzők ugyanakkor egyértelmű véleményt mondtak:

legfeljebb egy 25 bázispontos vágás férhet bele az év végéig, de lehet, hogy még annyi sem, sőt, az sem kizárt, hogy hamarosan a kamatemelés lesz terítéken.

Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Központjának vezetője szerint már most is az lehet a kérdés a jegybank előtt, hogy kell-e a jelenlegi helyzetben kamatot emelni. Szerinte, ha keddig nem romlanak érdemben a piaci viszonyok, akkor egyelőre maradhat a 6,25%-os kamatszint.

A friss előrejelzésekkel kapcsolatban Árokszállási úgy fogalmazott, hogy a jegybank valószínűleg legalább néhány tizeddel le fogja venni a GDP-növekedést erre az évre, és legalább néhány tizeddel megemelik az inflációs várakozást is. Ha ennél jóval erősebben rontanák az előrejelzéseket, akkor nehezen tudnának érvelni a kamattartás mellett.

Elképzelhető, hogy az EKB-hoz hasonlóan az MNB is kockázati forgatókönyvekről fog beszélni, így még az is lehet, hogy nem csak egyetlen pályát fognak bemutatni

- hangsúlyozta az elemző.

Ha bejön az alapforgatókönyv és az infláció is a toleranciasávon belül marad, akkor látok esélyt arra, hogy az év második felében valamikor nyíljon tér a kamatvágásra – tette hozzá Virovácz Péter. Az ING különböző forgatókönyvei mentén nagyjából 40 százalék esélye van annak, hogy még lesz idén kamatvágás Magyarországon, 30 százalék esélyt ad Virovácz a kamatok változatlanul maradására és 30 százalékot a kamatemelésre.

Tehát lényegében bármire fel kell készülnünk.

A háborús konfliktus, valamint az ellátásiláncok helyreállításának elhúzódása jelentős stagflációs kockázatot hordoz magában – véli Isépy Tamás. A Századvég Konjunktúrakutató szakembere szerint a régióbeli jegybankokhoz viszonyítva jelentős kamattöbblettel rendelkezik az MNB, ami stabilitást adhat, és ennek a mozgástérnek köszönhetően akár „kiülheti”, amíg a konfliktus okozta sokk csillapodik, így rövid távon nincs szükség a kamatemelésre. Amennyiben a konfliktus rövid időn belül lezárul, akkor sem lesz 2026-ban újabb kamatcsökkentés, mivel ehhez az energiaárak stabilizálódására, az inflációs nyomás mérséklődésére, illetve az ellátásiláncok helyreállítására van szükség – tette hozzá Isépy.

Mi lesz így a forinttal?

Említettük, hogy a jegybank szemében ismét felértékelődhet a devizapiaci stabilitás fontossága a forint árfolyamát látva. A magasabb kamatpálya elvileg támogatná a magyar devizát, jelenleg azonban inkább arról van szó, hogy

erre van szükség ahhoz, hogy ne gyengüljön tovább a forint.

Árokszállási Zoltán szerint a piaci kamatvárakozásokat a következő hónapokban is közelről kell majd figyelnie az MNB-nek. Jelenleg év végéig már kamatemelést áraznak a befektetők, vagyis a piaci szereplők ebben a pillanatban arra fogadnak, hogy az év második felében 6,5% fölött lesznek a hazai rövid kamatok. Nyilván, ha az MNB a piacon látható, tartósan jelen lévő és érdemi kamatemelési várakozások mellett nem emelné a kamatot, az a forintra nagyon nem lenne jó hatással, tovább drágítva az energiaimportot, emelve az inflációt, ezt pedig vélhetően szeretné elkerülni a jegybank.

