Hosszú betegség után elhunyt a világ egyik legnépszerűbb felnőtt tartalom megosztó oldalának tulajdonosa

Negyvenhárom éves korában, rákbetegségben elhunyt Leonyid Radvinszkij, az OnlyFans felnőtt tartalom megosztó platform tulajdonosa – közölte a vállalat hétfőn.

Az OnlyFans szóvivőjének tájékoztatása szerint Radvinszkij hosszú betegség után, békésen hunyt el. Családja arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket ebben a nehéz időszakban.

Radvinszkij az OnlyFans többségi tulajdonosaként vált széles körben ismertté. A platform az elmúlt években

a tartalomgyártók egyik legjelentősebb bevételi forrásává nőtte ki magát, különös tekintettel a felnőtt szórakoztatóiparra.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: John Phillips/Getty Images for OnlyFans