Huszonöt éve nem láttunk ilyet: óriási a lyuk a költségvetésben - Meg is van, mi okozta a bajt

Miközben az államháztartás központi alrendszerének bevételi oldala idén februárban közel 12%-kal volt magasabb, mint 2025 februárjában, a kiadások is felrobbantak egy év alatt - derül ki a költségvetés részletes második havi pénzforgalmi adataiból. Az adatokból pedig kitűnik: rengeteg egyedi tétel tolta felfelé februárban az államkassza kiadási oldalát, amelyről a kormány határozottan azt üzeni: nem osztogatásról és nem is választási költségvetésről van szó. Szintén aggasztó, hogy fogyasztáshoz kapcsolt adók idén februárban már visszaestek az egy évvel ezelőtti összeghez képest.

Csúnyán indult a 2026-os költségvetés, a februári adatok alapján legalábbis mindenképp. A két héttel ezelőtt megjelent előzetes adatok alapján már kijelenthető volt, hogy szinte példa nélküli volt, ami a második hónapban a büdzsével történt: 2139 milliárd forint volt a deficit, ami az elmúlt 25 év második legnagyobb havi hiánya.

Hétfő délelőtt a Nemzetgazdasági Minisztérium közzétette a részletes februári költségvetési adatokat, amelyekből azonosíthatóak a jelentős elcsúszást okozó tényezők. Ezeket vesszük most sorra a bevételi és kiadási oldalt elemezve.

Április 10.: kritikus időpontban jönnek a következő adatok

A költségvetési teljes első negyedéves állapotáról a jelenlegi tervek szerint április 10-én kaphat képet a széles nyilvánosság. Az államháztartásért is felelős Nemzetgazdasági Minisztérium publikációs naptára szerint ugyanis ekkor jelenik meg a költségvetés márciusi egyenlegéről szóló előzetes tájékoztató. Ezek szerint az április 12-i parlamenti választások előtt két nappal az érdeklődők képet kaphatnak a magyar államkassza aktuális helyzetéről. Ennek apropóján csak véletlenül (intő példaként) jut eszünkbe a 20 évvel ezelőtti, 2006. áprilisi eset, amikor a Veres János vezette pénzügyminisztérium 5 nappal késleltette az első negyedéves adatok megjelentetését, így az akkori választások után jelentek meg ezek a kritikus fontosságú információk.

Részlet az NGM költségvetési publikációs naptárjából.

Kiadások: elszállva

Idén februárban az önkormányzatok nélkül számítva (pénzforgalmi szemléletben)

az állam 5527 milliárd forintot költött céljaira, ez 17,9%-kal haladja meg az egy évvel ezelőtti 4689 milliárd forintos összeget.

Ez nominálisan 838 milliárd forintos kiadásnövekménynek felel meg. Az elszállásért felelős legnagyobb tételt viszonylag könnyedén be lehet azonosítani, ezért már itt lelőjjük a poént: 600 milliárdos kiadáselszaladás két soron jött össze: a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 1671 milliárd forintra nőttek 1071 milliárd forintról (ez év/év alapon 56%-os növekedés). Ezen belül a költségvetési szervek kiadásai 34%-kal 959 milliárd forintra (243 milliárd forinttal), a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai duplázódtak 711 milliárd forintra (355 milliárd forinttal).

Voltak korábban olyan hónapok, amikor ezzel párhuzamosan a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételi oldala is látványosan növekedett, és ezért érdemes volt a nettó kiadási sort tekinteni, 2026 februárjában azonban látványos mértékben robbant fel a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási oldala.

A részletes NGM-tájékoztatóból kiderül az is, hogy mi áll a nagyarányú emelkedés mögött. "A költségvetési szervek kiadásai mérlegsoron 2026 első két hónapjában 1902,2 milliárd forint kiadás teljesült, mely 39,7%-kal magasabb az előző év azonos időszakának kiadásaihoz képest. A kiadásból 1410,9 milliárd forint a személyi juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg. Ez tartalmazza a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek részére kifizetett 2026. évi szolgálati juttatás („fegyverpénz”) összegét is" - olvasható a tájékoztató anyagban, amely a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok első kéthavi alakulása mögött húzódó főbb tényezőket is részletezi:

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása: 213,9 milliárd forint (2025 január-februárjában ez 149,7 milliárd forint volt)

Normatív finanszírozás (köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás, hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás, illetve szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok): 186 milliárd forint (2025 január-februárjában ez 161 milliárd forint volt)

Turisztikai fejlesztési feladatok: 86,3 milliárd forint (2025 január-februárjában ez 63,3 milliárd forint volt)

Közúthálózat fenntartás és működtetés: 71 milliárd forint (ez 2025-ben nem volt felsorolva tételesen)

Egyházi alapintézmény működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése: 31,6 milliárd forint (2025 január-februárjában ez 27,7 milliárd forint volt)

HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat támogatása: 27,8 milliárd forint (ez 2025-ben nem volt felsorolva tételesen)

Víziközmű-fejlesztések: 27,3 milliárd forint (2025 január-februárjában ez 39 milliárd forint volt)

Infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztések: 22,5 milliárd forint (ez 2025-ben nem volt felsorolva tételesen)

További olyan tételeket is lehet azonosítani (a költségvetési szerveken túl), ahol elszálltak a kiadások:

a közösségi közlekedés költségtérítés és támogatás sor közel 7-szeresére robbant fel, 74 milliárd forintra nőtt,

sor közel 7-szeresére robbant fel, 74 milliárd forintra nőtt, a közüzemi szolgáltatások támogatása 42%-kal 64 milliárd forinttal emelkedett,

42%-kal 64 milliárd forinttal emelkedett, a lakástámogatások közel 9-szeresére emelkedtek, 97,5 milliárd forintra.

240 milliárd forintnyi növekedés volt megfigyelhteő a Társadalombiztosítási Alapok kiadási oldalán, ami 16%-os növekedésnek felel meg. Ez úgy jött össze például, hogy

a Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai közel 22%-kal lettek magasabbak,

az Egészségbiztosítási Alap kiadásai 5%-ot emelkedtek év/év alapon februárban.

A nyugellátások látványos növekedése (1208 milliárd forint vs 991 milliárd forint tavaly februárban) az emelt 13. havi nyugdíj kifizetésével, valamint a 14. havi nyugdíj első heti részletének kiutalásával függ össze. Az NGM tájékoztatója ezen a ponton részletesen is kifejti a folyamatokat.

"2026. februárjában mintegy 2 millió öregségi nyugdíjban és hozzátartozói nyugellátásban részesülő személy részere folyósítottak 13. és 14. havi nyugdíjat. A 13. havi nyugdíj Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelő kiadása február végéig 533,2 milliárd forint volt, ami 41,5 milliárd forinttal haladta meg az előző év azonos időszakában ezen a jogcímen teljesített kiadások összegét. A 14. havi nyugdíj bevezetésére vonatkozó szabályok szerint 2026. február hónapban a havi ellátás negyedének megfelelő összegben kaptak az érintettek 14. havi nyugdíjat, összesen 133,3 milliárd forint összegben" - áll a magyarázatban.

Az egy év alatt nagyot emelkedő kiadási tételekkel szemben állnak a kamatkiadások. Itt látványos a zsugorodás tavaly februárhoz képest: 652 milliárd forintról 292 milliárd forintra szorultak vissza.

Bevételek: látványos emelkedés, de még ez sem volt elég

A központi alrendszer bevételei első ránézésre magasnak mondható ütemben bővültek az év második hónapjában: 3034 milliárd forintról 3388 milliárd forintra, ami 11,7%-os emelkedést jelent.

Ami szembetűnő, hogy a gazdálkodó szervezetek befizetései csak 2,7%-kal emelkedtek, ami viszont egyenesen figyelemreméltó, hogy

a fogyasztáshoz kapcsolt adók 5,3%-kal csökkentek, 496 milliárd forint után 469 milliárd forint folyt be ezen az összesítő soron.

Ezen belül az áfabevételek is visszaestek tavaly februárhoz képest, közel 7%-kal: 318 milliárd forintról 296 milliárd forintra. Az áfabevételek februári visszaesése mögött álló tényezőket az NGM nem fejtette ki.

