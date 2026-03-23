Kiderült, hány jelölt indulhat az országgyűlési választáson

Valamennyi, a jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatos jogorvoslat lezárult, az április 12-ei parlamenti választáson 663 egyéni jelölt indulhat - derült ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) hétfői adataiból.

Az országgyűlési képviselők választásán csak azok a jelöltek indulhatnak, akik összegyűjtöttek a választókerületükben élőktől ötszáz érvényes ajánlást. A jelöltek március 6-án 16 óráig gyűjthették az ajánlásokat, a választási bizottságoknak pedig négy napjuk volt arra, hogy az ajánlások ellenőrzése után döntsenek a jelöltek nyilvántartásba vételéről. A választási bizottságok határozatai ellen jogorvoslattal lehetett élni.

Az NVI tájékoztató oldala szerint a jogorvoslati eljárások minden esetben lezárultak, a 106 egyéni választókerületben jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek száma 663. A jelöltek egy része függetlenként indul, nagyobb részük azonban jelölőszervezet színeiben; a választásra 16 jelölőszervezetnek sikerült egyéni jelöltet állítania.

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok a jelöltek által leadott ajánlások ellenőrzés után 192 esetben tagadták meg a nyilvántartásba vételt, 17 jelöltet pedig nyilvántartásba vettek, de a jelölt időközben kiesett. Ennek oka lehet az, hogy a jelölt lemondott, vagy azért esett ki, mert elvesztette a választójogát vagy a választhatóság jogát.

A választáson az egyéni jelöltek mellett öt országos pártlistára voksolhatnak a választópolgárok, azok a nemzetiségi választók pedig, akik névjegyzékbe vételüket az országgyűlési választásra is kiterjedő hatállyal kérték, nemzetiségük listájára voksolhatnak. A szerb nemzetiség nem állított országos listát.

Négy évvel ezelőtt a 106 egyéni választókerületben 664 jelölt indult, az országos pártlistás szavazólapon hat pártlista szerepelt. Nyolc évvel ezelőtt a 106 egyéni választókerületben 1547 egyéni jelölt indult, az országos pártlistás szavazólapon 23 pártlista szerepelt.