Kiderült, hogy meddig nem fog biztosan csökkenni ez az adóteher a benzinnél

A kisebb töltőállomások rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, az ársapka miatt ugyanis a nyereségük minimálisra csökkent, mutat rá a Független Benzinkutak Szövetsége. Bár a nagykereskedő literenként 35 forintos árrést biztosít számukra, ebből még le kell vonniuk a kiskereskedelmi adót, valamint a földrajzi elhelyezkedéstől függő, akár 15 forintos szállítási költséget is. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) ezért

elsősorban az adóterhek mérséklését próbálta elérni a minisztériumi egyeztetésen.

Jelenleg a javaslatok megalapozásához szükséges adatok begyűjtése zajlik, írja a 444.

Egri Gábor, az FBSZ szakértője az egyeztetés kapcsán elmondta, hogy

Ugyan közelgő választásokra való tekintettel a kiskereskedelmi adó csökkentésére nincs lehetőség, mivel az parlamenti hatáskör, a kormányzat nyitott volt, hogy egy támogatási rendszert hozzon létre a kiskutak támogatására.

A szakértő szerint egyébként a hazai ellátás jelenleg stabil: a Mol százhalombattai finomítója 60 százalékos kapacitással működik, a tartalékok kiszállítása elindult, így a logisztikai akadályok elhárultak,

és az elmúlt napok fennakadásai várhatóan hamarosan megszűnnek.

A jövő azonban bizonytalan a nemzetközi piacon tapasztalható üzemanyaghiány, valamint a kőolaj és a gázolaj iránti megnövekedett kereslet miatt.

A szakember úgy véli, előbb-utóbb vissza kell térni a piaci árazáshoz. Ezzel párhuzamosan a kiemelt szereplőknek, például

a rendőrségnek, a mentőknek és a gazdáknak egy célzott visszatérítési rendszert kellene kidolgozni.

Egri Gábor szerint ez jóval célravezetőbb lenne "a jelenlegi helytelen mennyiségi korlátozások és az esetleges kuponrendszer helyett."

Ezt az álláspontot osztja a holtankoljak.hu is, hangsúlyozva, hogy a közel-keleti feszültségek folyamatosan emelik az olajárakat. Kiemelik:

a stratégiai készletek végessége miatt a hatósági ár intézménye csak határozott ideig tartható fenn.

A drágábban vásárolt kőolajból ugyanis nem lehet tartósan olcsó üzemanyagot biztosítani a hazai piacon.

A piaci nyomást jól mutatja a Mol legújabb áremelése is. Keddtől a benzin nagykereskedelmi ára 8, a gázolajé pedig 18 forinttal nő. Ennek eredményeként a kutakon a 95-ös benzin piaci ára 684, a gázolajé pedig 767 forintra emelkedik. Ez 89, illetve 152 forintos különbséget jelent a hatósági árhoz képest.

