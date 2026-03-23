Kiderült, hogy meddig nem fog biztosan csökkenni ez az adóteher a benzinnél

A kisebb töltőállomások rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, az ársapka miatt ugyanis a nyereségük minimálisra csökkent, mutat rá a Független Benzinkutak Szövetsége. Bár a nagykereskedő literenként 35 forintos árrést biztosít számukra, ebből még le kell vonniuk a kiskereskedelmi adót, valamint a földrajzi elhelyezkedéstől függő, akár 15 forintos szállítási költséget is. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) ezért
elsősorban az adóterhek mérséklését próbálta elérni a minisztériumi egyeztetésen.
Jelenleg a javaslatok megalapozásához szükséges adatok begyűjtése zajlik, írja a 444.
Egri Gábor, az FBSZ szakértője az egyeztetés kapcsán elmondta, hogy
Ugyan közelgő választásokra való tekintettel a kiskereskedelmi adó csökkentésére nincs lehetőség, mivel az parlamenti hatáskör, a kormányzat nyitott volt, hogy egy támogatási rendszert hozzon létre a kiskutak támogatására.
A szakértő szerint egyébként a hazai ellátás jelenleg stabil: a Mol százhalombattai finomítója 60 százalékos kapacitással működik, a tartalékok kiszállítása elindult, így a logisztikai akadályok elhárultak,
és az elmúlt napok fennakadásai várhatóan hamarosan megszűnnek.
A jövő azonban bizonytalan a nemzetközi piacon tapasztalható üzemanyaghiány, valamint a kőolaj és a gázolaj iránti megnövekedett kereslet miatt.
A szakember úgy véli, előbb-utóbb vissza kell térni a piaci árazáshoz. Ezzel párhuzamosan a kiemelt szereplőknek, például
a rendőrségnek, a mentőknek és a gazdáknak egy célzott visszatérítési rendszert kellene kidolgozni.
Egri Gábor szerint ez jóval célravezetőbb lenne "a jelenlegi helytelen mennyiségi korlátozások és az esetleges kuponrendszer helyett."
Ezt az álláspontot osztja a holtankoljak.hu is, hangsúlyozva, hogy a közel-keleti feszültségek folyamatosan emelik az olajárakat. Kiemelik:
a stratégiai készletek végessége miatt a hatósági ár intézménye csak határozott ideig tartható fenn.
A drágábban vásárolt kőolajból ugyanis nem lehet tartósan olcsó üzemanyagot biztosítani a hazai piacon.
A piaci nyomást jól mutatja a Mol legújabb áremelése is. Keddtől a benzin nagykereskedelmi ára 8, a gázolajé pedig 18 forinttal nő. Ennek eredményeként a kutakon a 95-ös benzin piaci ára 684, a gázolajé pedig 767 forintra emelkedik. Ez 89, illetve 152 forintos különbséget jelent a hatósági árhoz képest.
Huszonöt éve nem láttunk ilyet: óriási a lyuk a költségvetésben - Meg is van, mi okozta a bajt
Az NGM tette közzé a részletes számokat, mi pedig a táblázatok mélyére ástunk.
Életbe lép Ursula von der Leyen legnagyobb geopolitikai paktuma
Új időszámítás kezdődik az európai kereskedelemben.
Tárgyalni kezdett Irán és Amerika? – Egyértelmű választ adott az iszlamista rezsim
Trump szerint "nagyon jó" párbeszéd zajlik, de Teherán mást mond.
Kacsa lenne Trump nagy bejelentése? – Jönnek Iránból a reakciók, furcsa helyzet állt elő
Teheránból folyamatosan jönnek az infók.
Brüsszel hivatalos magyarázatot követel Magyarországtól az oroszok felé történt, Szijjártó Pétert érintő szivárogtatási ügyben
Egyre feszültebb a helyzet a magyar kormány és az Európai Bizottság között.
így reagált a magyar tőzsde Donald Trump szavaira
Vannak nagy mozgások.
Megtették tétjeiket a profi befektetők – mutatjuk, mi mindenből menekítik a pénzüket
Akinek ilyen befektetése van, nagy mínuszokat láthat.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Drasztikus átrendeződés a bankkártyáinkon: 10 év alatt a feje tetejére állt a magyarok vásárlási szokása
Egyre népszerűbb a netes vásárlás, illetve a rendelés a magyarok körében. Ezen belül is a külföldi netes rendelések aránya növekedett meg jelentősen. Miért alakultak át a magyarok vásárl
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.