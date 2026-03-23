Kimondták a legrosszabbat a jövőnkről: átlépjük a kritikus küszöböt, és a neheze még csak most érkezik

Az ENSZ szakosított szervezete megerősítette, hogy a 2015 és 2025 közötti időszak volt a valaha mért legmelegebb tizenegy év. A jelentés azonban ennél is riasztóbb üzenetet hordoz.

A felszínen tapasztalható hőmérséklet-emelkedés ugyanis a Föld egész rendszerében felhalmozódó többlethőnek mindössze egy százalékát tükrözi.

A felesleges hőenergia több mint kilencven százalékát az óceánok nyelik el, amelyek hőtartalma tavaly történelmi csúcsot ért el. Az óceánok felmelegedésének üteme ráadásul az elmúlt húsz évben megduplázódott az azt megelőző negyvenöt év átlagához képest.

A WMO éghajlatjelentése első alkalommal követi nyomon a Föld energiamérlegének alakulását. Az adatok szerint a bolygó energiamérleg-hiánya 2005 és 2025 között évente mintegy 11 zettajoule-lal nőtt. Ez nagyjából tizennyolcszorosa az emberiség teljes éves energiafelhasználásának. Tavaly ez az érték ráadásul az említett átlag több mint kétszeresére ugrott. Egy jól működő rendszerben a Földre érkező és az onnan távozó sugárzás nagyjából egyensúlyban van. A hőtöbblet azonban legalább 1960 óta halmozódik, az utóbbi években pedig feltűnően felgyorsult ez a folyamat.

A felszíni élőlények egyelőre ennek a többletenergiának csak a töredékét érzékelik közvetlenül. Ennek oka, hogy a hő kilencvenegy százalékát az óceánok, öt százalékát pedig a szárazföld nyeli el. További három százalék a sarki és magashegyi jég olvasztására fordítódik, és csupán egy százalék melegíti a légkört. Ennek ellenére a felszíni hőmérsékletek - amelyek a globális felmelegedés leggyakrabban használt mérőszámai - riasztó szintre emelkednek. A tavalyi év az alkalmazott adatbázistól függően a második vagy harmadik legmelegebb volt a mérések történetében. A világ vezetői szerint

mára elkerülhetetlenné vált, hogy a bolygó legalább átmenetileg átlépje a párizsi klímaegyezményben rögzített 1,5 Celsius-fokos felmelegedési küszöböt.

Az óceánokra gyakorolt hatás még nem teljesen ismert, de a következmények várhatóan mélyrehatóak és hosszú távúak lesznek. A tengerszint gyorsuló ütemben emelkedik, a tengeri jég kiterjedése pedig a valaha mért harmadik legalacsonyabb szinten áll. A jelentés szerzői szerint a hő egyre mélyebb víztömegekbe hatol, ami megváltoztatja az óceáni áramlási rendszereket, és évezredekre konzerválja a negatív folyamatokat. A felszín közelében a tengeri hőhullámok és az óceánok savasodása súlyosbodó problémát jelent a korallzátonyok és más tengeri élőlények számára. A jég olvadása a tengerszint emelkedése mellett gyengíti a bolygó fényvisszaverő képességét is, ami tovább rontja az energiamérleget.

A Csendes-óceánon éppen véget ér a La Niña fázis, amely jellemzően hűvösebb felszíni hőmérséklettel jár a világ nagy részén. Az előrejelzések szerint az év végére az El Niño válthatja fel, ami újabb hőmérséklet-emelkedést hoz.

Ha átlépünk az El Niño időszakába, a globális hőmérséklet ismét emelkedni fog, és akár újabb rekordszintet is elérhet

- mondta dr. John Kennedy, a WMO-jelentés vezető szerzője.

