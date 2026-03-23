Kína zöld szuperhatalom lenne? Ez csak mítosz, másra kell figyelni a pekingi energiapolitika kapcsán

2025-ben a világ 2,3 ezer milliárd dollárt fektetett a zöld energiába. Ennek több mint egyharmada, 800 milliárd dollár Kínából származott, ami majdnem megegyezik az USA és az EU együttes mutatójával. A kiadások összege azonban nem a legjobb mérce a beruházások minőségére vonatkozóan.
A kínai ingatlanszektor válsága után a tőke a napelemiparba áramlott, ami hatalmas túltermelést és többletkapacitást okozott.
A kínai napelemgyártási kapacitás mára több mint kétszerese a globális piacnak – a napenergia-ellátási lánc minden szegmense veszteséges volt 2024-ben, a Nemzetközi Energiaügynökség szerint a profitmarzs gyakran mínusz 20% vagy annál is alacsonyabb szintre esett. Több mint 40 vállalat ment csődbe, és az iparágban a munkaerő harmadát leépítették. Fontos kiemelni, hogy a kínai napelemgyártás a széntől függ: minden egyes szilíciumkohóhoz saját szénerőműre van szükség.
A beruházások most az elektromos autókba áramlanak, mivel az autógyártás az egykor a földeladásokra és az ingatlanadókra támaszkodó helyi önkormányzatok gazdasági pillérévé vált.
Az autóipar és a kapcsolódó szolgáltatások ma már a kínai GDP egytizedét teszik ki. A többletkapacitás elképesztő: előrejelzések szerint 2030-ra Kína jelenlegi 129 e-autó-márkájából csak 15 marad életképes.
Kína minimalizálni akarja az importált olajtól való függőségét, ezért a kínai fogyasztók vásárolják a világszerte eladott elektromos autók közel kétharmadát – amit a pekingi vezetés ösztönöz, és a túltermelés miatt rendkívül alacsony árak tesznek vonzóvá. Az elektromos autók akkumulátorait mégis szénalapú energiával gyártják, és a szén által dominált villamosenergia-hálózaton töltik fel. Egy nemrégiben készült becslés szerint egy kínai elektromos autó élettartama során a benzines autók CO₂-emissziójának 85-90%-át bocsátja ki. Ráadásul a kínai elektromos autókat sokkal kevesebbet használják, mint a hagyományos autókat, így a szén-dioxid-kibocsátás kevesebb megtett kilométerre oszlik el, ami magasabb kilométerenkénti kibocsátást eredményez.
Az elektromos autók a légszennyezésen sem sokat segítenek. Egy tanulmány szerint a nitrogén-oxidok kibocsátását ugyan körülbelül 1%-kal csökkentették, de a jóval veszélyesebb kén-dioxid-emissziót és a szálló por mennyiségét 10, illetve 20%-kal növelték. A kínai elektromosautó-boom tovább fogja növelni ezen szennyezőanyagok kibocsátását. Radikális váltás nélkül még a CO₂-emisszió is növekedni fog.
Miközben Kína 2025-ben korábban nem látott mértékben bővítette nap- és szélerőművi kapacitásait, rekordszámú új szénerőmű építését is tervezte.
Kína továbbra is a világ legnagyobb szénfogyasztója, elsődleges energiaellátásának több mint 87%-át fosszilis energiahordozókból fedezi.
A megújuló energiaforrások részaránya 1971-ben, amikor Kína még szegény országnak számított, 40%-ot tett ki, 2011-re ez a mutató 7,5%-ra esett vissza. Azóta lassan 10% fölé emelkedett a ráta. Egy ilyen ütem mellett a teljes zöld átállás négy évszázadot venne igénybe. Az IEA legfrissebb, 2023-ra vonatkozó adatai szerint Kína ötször annyi szénerőművi kapacitást épített ki, mint nap- és szélenergia-kapacitást együttvéve.
Miközben tehát a Kínát a megújuló energiaforrások szuperhatalmának tituláló elképzelés többnyire ökopropagandát jelent, két tanulságot is le kell vonnunk Peking energiapolitikájából.
Először is, Kína jelentősen megnövelte az energiafelhasználást – és közben gazdagabb országgá vált.
A Nyugatnak, különösen Európának, fel kellene hagynia a saját magára kivetett energiaügyi korlátozásokkal, és követnie kellene a kínai példát.
Gondoljunk például a repesztéses technikára (fracking), az Európában erősen korlátozott vagy betiltott eljárás 2017 óta évente nagyjából 20%-kal növelte a kínai palagáztermelést, aminek köszönhetően Kína a világ harmadik legnagyobb gáztermelőjévé vált – és sok más gazdaságnál ellenállóbbá vált az iráni háború okozta árrobbanásokkal szemben.
Másodsorban,
Kína olyan technológiákban tör előre, amelyek valóban képesek lehetnek a bolygó dekarbonizálására: ezek az atommaghasadás és a -fúzió.
Nyugaton a hagyományos atomenergia rendkívül drágává vált, az Egyesült Államokban az atomerőmű-építési költségek az 1980-as évek közepe óta megháromszorozódtak. Az USA ebben az évszázadban mindössze három új erőművet épített, óriási költségek és 11 éves kivitelezési idő mellett. Ezzel szemben Kínában 5 év alatt készülnek el a reaktorok, és a költségek 2000 óta a felére csökkentek. Kínában 2000-ben még csak három reaktor volt, ma már pedig 60 működik, jelenleg 37 reaktort építenek (ami a világban összesen épülő reaktoroknak csaknem a fele), 42 erőművet terveznek, 146-ra pedig javaslat készült.
A negyedik generációs reaktorokat, amelyek gyakran kicsik és modulárisak, a hatékonyság, a megfizethetőség, a hosszú élettartamú radioaktív hulladék minimalizálására és a beépített biztonság szempontjai szerint tervezik. Számítások szerint Kína 10-15 évvel előzi meg az USA-t e téren. A világ első ilyen reaktora több mint két évvel ezelőtt kezdte meg működését Kínában, és az országban mind a hat negyedik generációs reaktortípust telepítik. A fúziós energia terén Kína dominálja a szabadalmak piacát, és több forrást különített el erre a célra, mint az összes többi ország.
Ez nem a megújuló energiaforrások újrafelfedezéséről, hanem a bőségesen rendelkezésre álló energiáért folytatott versenyről szól. A Nyugat azt kockáztatja, hogy majd egy olyan világ jön el, amelyet a pekingi reaktorok működtetnek, nem pedig a saját találékonysága. A zöld Kína csak látszat – de itt az ideje annak, hogy a Nyugat Peking valódi stratégiáját követve növelje az energiafelhasználást és fokozza a beruházásokat a nukleáris energiával kapcsolatos kutatás-fejlesztésbe.
Bjorn Lomborg
A Copenhagen Consensus Center think tank elnöke, amely több száz közgazdásszal (köztük hét Nobel-díjassal) együttműködve a világ fő kihívásaira (kezdve a betegségek, az éhezés felszámolásától az oktatásig, a klímaváltozásig), lényegében az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítására megoldási javaslatokat dolgozott ki. A Stanford Egyetem Hoover Intézetének vendégkutatója. Elemzései, publicisztikái jellemzően a klímaváltozás elleni küzdelem, valamint a globális fenntartható fejlődési célok elérésének kérdését járják körül.
Mentális betegségek és a mesterséges intelligencia: mi az az AI-szorongás?
A Checklistben Szeberényi Andrással, a Metropolitan Egyetem tanszékvezetőjével beszélgettünk.
Nagy bejelentést tett Orbán Viktor az Otthon Startról: még többen vehetik igénybe a programot
Azoknak is járni fog, akiknek eddig nem.
Soha nem látott olajpiaci sokk jöhet – Brutálisan megemelte prognózisát a Goldman Sachs
Történelmi kínálati sokk is lehet ebből.
Olyat üzent az iráni rezsim Donald Trumpnak, amit ritkán látni: saját szavait fordították az elnök ellen
Élcelődött a katonai szóvivő.
Elbuktak Marine Le Pen tervei, két nagy győzelmet is ünnepelhet a francia baloldal
Ezt hozta a francia önkormányzati választás.
Óriási felvásárlás jöhet a régiós kiskereskedelemben
Érdeklődik a boltóriás.
Már Európából áramlik a benzin Ázsiába az iráni háború miatt
Nem csak az oroszok profitálnak a háborúból.
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
"Azt hittem, okos döntés várni az áresésre" - Így lett a vidéki házam árából egy pénzzabáló pesti albérlet
Egyedülálló anyaként ingázni a vidék és a főváros között embert próbáló feladat. Amikor Anita úgy döntött, hogy eladja a vidéki házukat, és felköltözik kamasz lányával Budapestre,
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.