Kína zöld szuperhatalom lenne? Ez csak mítosz, másra kell figyelni a pekingi energiapolitika kapcsán

Járműipar 2026 2026. március 26-27-én Debrecenben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!

2025-ben a világ 2,3 ezer milliárd dollárt fektetett a zöld energiába. Ennek több mint egyharmada, 800 milliárd dollár Kínából származott, ami majdnem megegyezik az USA és az EU együttes mutatójával. A kiadások összege azonban nem a legjobb mérce a beruházások minőségére vonatkozóan.

A kínai ingatlanszektor válsága után a tőke a napelemiparba áramlott, ami hatalmas túltermelést és többletkapacitást okozott.

A kínai napelemgyártási kapacitás mára több mint kétszerese a globális piacnak – a napenergia-ellátási lánc minden szegmense veszteséges volt 2024-ben, a Nemzetközi Energiaügynökség szerint a profitmarzs gyakran mínusz 20% vagy annál is alacsonyabb szintre esett. Több mint 40 vállalat ment csődbe, és az iparágban a munkaerő harmadát leépítették. Fontos kiemelni, hogy a kínai napelemgyártás a széntől függ: minden egyes szilíciumkohóhoz saját szénerőműre van szükség.

A beruházások most az elektromos autókba áramlanak, mivel az autógyártás az egykor a földeladásokra és az ingatlanadókra támaszkodó helyi önkormányzatok gazdasági pillérévé vált.

Az autóipar és a kapcsolódó szolgáltatások ma már a kínai GDP egytizedét teszik ki. A többletkapacitás elképesztő: előrejelzések szerint 2030-ra Kína jelenlegi 129 e-autó-márkájából csak 15 marad életképes.

Kína minimalizálni akarja az importált olajtól való függőségét, ezért a kínai fogyasztók vásárolják a világszerte eladott elektromos autók közel kétharmadát – amit a pekingi vezetés ösztönöz, és a túltermelés miatt rendkívül alacsony árak tesznek vonzóvá. Az elektromos autók akkumulátorait mégis szénalapú energiával gyártják, és a szén által dominált villamosenergia-hálózaton töltik fel. Egy nemrégiben készült becslés szerint egy kínai elektromos autó élettartama során a benzines autók CO₂-emissziójának 85-90%-át bocsátja ki. Ráadásul a kínai elektromos autókat sokkal kevesebbet használják, mint a hagyományos autókat, így a szén-dioxid-kibocsátás kevesebb megtett kilométerre oszlik el, ami magasabb kilométerenkénti kibocsátást eredményez.

Az elektromos autók a légszennyezésen sem sokat segítenek. Egy tanulmány szerint a nitrogén-oxidok kibocsátását ugyan körülbelül 1%-kal csökkentették, de a jóval veszélyesebb kén-dioxid-emissziót és a szálló por mennyiségét 10, illetve 20%-kal növelték. A kínai elektromosautó-boom tovább fogja növelni ezen szennyezőanyagok kibocsátását. Radikális váltás nélkül még a CO₂-emisszió is növekedni fog.

Miközben Kína 2025-ben korábban nem látott mértékben bővítette nap- és szélerőművi kapacitásait, rekordszámú új szénerőmű építését is tervezte.

Kína továbbra is a világ legnagyobb szénfogyasztója, elsődleges energiaellátásának több mint 87%-át fosszilis energiahordozókból fedezi.

A megújuló energiaforrások részaránya 1971-ben, amikor Kína még szegény országnak számított, 40%-ot tett ki, 2011-re ez a mutató 7,5%-ra esett vissza. Azóta lassan 10% fölé emelkedett a ráta. Egy ilyen ütem mellett a teljes zöld átállás négy évszázadot venne igénybe. Az IEA legfrissebb, 2023-ra vonatkozó adatai szerint Kína ötször annyi szénerőművi kapacitást épített ki, mint nap- és szélenergia-kapacitást együttvéve.

Miközben tehát a Kínát a megújuló energiaforrások szuperhatalmának tituláló elképzelés többnyire ökopropagandát jelent, két tanulságot is le kell vonnunk Peking energiapolitikájából.

Először is, Kína jelentősen megnövelte az energiafelhasználást – és közben gazdagabb országgá vált.

A Nyugatnak, különösen Európának, fel kellene hagynia a saját magára kivetett energiaügyi korlátozásokkal, és követnie kellene a kínai példát.

Gondoljunk például a repesztéses technikára (fracking), az Európában erősen korlátozott vagy betiltott eljárás 2017 óta évente nagyjából 20%-kal növelte a kínai palagáztermelést, aminek köszönhetően Kína a világ harmadik legnagyobb gáztermelőjévé vált – és sok más gazdaságnál ellenállóbbá vált az iráni háború okozta árrobbanásokkal szemben.

Másodsorban,

Kína olyan technológiákban tör előre, amelyek valóban képesek lehetnek a bolygó dekarbonizálására: ezek az atommaghasadás és a -fúzió.

Nyugaton a hagyományos atomenergia rendkívül drágává vált, az Egyesült Államokban az atomerőmű-építési költségek az 1980-as évek közepe óta megháromszorozódtak. Az USA ebben az évszázadban mindössze három új erőművet épített, óriási költségek és 11 éves kivitelezési idő mellett. Ezzel szemben Kínában 5 év alatt készülnek el a reaktorok, és a költségek 2000 óta a felére csökkentek. Kínában 2000-ben még csak három reaktor volt, ma már pedig 60 működik, jelenleg 37 reaktort építenek (ami a világban összesen épülő reaktoroknak csaknem a fele), 42 erőművet terveznek, 146-ra pedig javaslat készült.

A negyedik generációs reaktorokat, amelyek gyakran kicsik és modulárisak, a hatékonyság, a megfizethetőség, a hosszú élettartamú radioaktív hulladék minimalizálására és a beépített biztonság szempontjai szerint tervezik. Számítások szerint Kína 10-15 évvel előzi meg az USA-t e téren. A világ első ilyen reaktora több mint két évvel ezelőtt kezdte meg működését Kínában, és az országban mind a hat negyedik generációs reaktortípust telepítik. A fúziós energia terén Kína dominálja a szabadalmak piacát, és több forrást különített el erre a célra, mint az összes többi ország.

Ez nem a megújuló energiaforrások újrafelfedezéséről, hanem a bőségesen rendelkezésre álló energiáért folytatott versenyről szól. A Nyugat azt kockáztatja, hogy majd egy olyan világ jön el, amelyet a pekingi reaktorok működtetnek, nem pedig a saját találékonysága. A zöld Kína csak látszat – de itt az ideje annak, hogy a Nyugat Peking valódi stratégiáját követve növelje az energiafelhasználást és fokozza a beruházásokat a nukleáris energiával kapcsolatos kutatás-fejlesztésbe.

Bjorn Lomborg

A Copenhagen Consensus Center think tank elnöke, amely több száz közgazdásszal (köztük hét Nobel-díjassal) együttműködve a világ fő kihívásaira (kezdve a betegségek, az éhezés felszámolásától az oktatásig, a klímaváltozásig), lényegében az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítására megoldási javaslatokat dolgozott ki. A Stanford Egyetem Hoover Intézetének vendégkutatója. Elemzései, publicisztikái jellemzően a klímaváltozás elleni küzdelem, valamint a globális fenntartható fejlődési célok elérésének kérdését járják körül.

