Kritikus problémára keresi a megoldást Európa egyik legerősebb országa

A francia energiaügyi minisztérium vizsgálja az ország öt kőolajfinomítójának kapacitásbővítési lehetőségeit, írja a Reuters. A lépés célja, hogy mérsékeljék az iráni konfliktus energiaárakra gyakorolt hatását.

A francia energiaügyi minisztérium azt vizsgálja,

milyen lehetőségek vannak az ország öt kőolajfinomítójánakkapacitásának bővítésére.

A lépés célja, hogy mérsékeljék az iráni konfliktus energiaárakra gyakorolt hatását; a tárca elsősorban a benzin- és a gázolajellátásra összpontosít.

A minisztérium közleménye szerint ellátási zavar kockázata nem áll fenn. A piacon ugyanakkor érezhető a feszültség, ami különösen abban mutatkozik meg, hogy a gázolaj ára a benzinénél meredekebben emelkedik. Franciaország a háború kitörése előtt a gázolajfogyasztásának mintegy felét importból fedezte.

A nyersolaj és a finomított kőolajtermékek ára, valamint kínálata erősen ingadozóvá vált, miután Irán az amerikai és izraeli csapásokra válaszul gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. Ezen a stratégiai fontosságú vízi úton halad át a világ kőolaj- és LNG-szállításának nagyjából ötöde.

