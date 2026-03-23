Kritikus problémára keresi a megoldást Európa egyik legerősebb országa

A francia energiaügyi minisztérium azt vizsgálja,
milyen lehetőségek vannak az ország öt kőolajfinomítójánakkapacitásának bővítésére.
A lépés célja, hogy mérsékeljék az iráni konfliktus energiaárakra gyakorolt hatását; a tárca elsősorban a benzin- és a gázolajellátásra összpontosít.
A minisztérium közleménye szerint ellátási zavar kockázata nem áll fenn. A piacon ugyanakkor érezhető a feszültség, ami különösen abban mutatkozik meg, hogy a gázolaj ára a benzinénél meredekebben emelkedik. Franciaország a háború kitörése előtt a gázolajfogyasztásának mintegy felét importból fedezte.
A nyersolaj és a finomított kőolajtermékek ára, valamint kínálata erősen ingadozóvá vált, miután Irán az amerikai és izraeli csapásokra válaszul gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. Ezen a stratégiai fontosságú vízi úton halad át a világ kőolaj- és LNG-szállításának nagyjából ötöde.
Forrás: Reuters
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Így kaphatsz személyi kölcsönt 100% online, akár 24 órán belül
Elromlott az autó, azonnali orvosi költség ütötte fel a fejét, vagy szembejött egy kihagyhatatlan ár/értékű nyaraló? Ilyenkor nincs idő hetekig tartó folyamatra, mappányi papírmunkára és
