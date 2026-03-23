  • Megjelenítés
Már Európából áramlik a benzin Ázsiába az iráni háború miatt
Gazdaság

Portfolio
Az iráni konfliktus nyomán kialakuló ellátási bizonytalanság alapjaiban rendezi át a globális üzemanyagpiacot, és egyre több európai és amerikai benzin jut el az ázsiai piacokra. A szűkülő regionális kínálat és a megugró finomítói árrések új kereskedelmi útvonalakat nyitnak meg, miközben tovább emelik az energiaárakat világszerte - írja a Reuters.

Az iráni konfliktus eszkalációja újabb láncreakciót indított el a globális üzemanyagpiacon:

az Európából és az Egyesült Államokból származó benzin egyre nagyobb mennyiségben áramlik az ázsiai piacokra.

A kereskedői és hajózási adatok szerint az ázsiai árak meredeken emelkedtek a kínálat szűkülése miatt, amit az amerikai–izraeli–iráni háború idézett elő. A közel-keleti szállítások akadozása azonnali hatással volt az ellátási láncokra, ami jóval komolyabban érinti Ázsiát, hiszen Kína különösen erősen függ a régióból érkező nyersolajtól és finomított termékektől.

A konfliktus következtében a Közel-Keletről Ázsiába irányuló szállítások többnyire megszakadtak, ami miatt több ázsiai finomító kénytelen volt csökkenteni a termelést. Ez a kiesés arra kényszerítette az üzemanyag-elosztókat, hogy alternatív források után nézzenek: egyesek az Egyesült Államokból importálnak, mások orosz üzemanyagot vásárolnak, de ezekkel párhuzamosan azonban az európai termelők is megindultak.

Még több Gazdaság

Mentális betegségek és a mesterséges intelligencia: mi az az AI-szorongás?

Soha nem látott olajpiaci sokk jöhet – Brutálisan megemelte prognózisát a Goldman Sachs

Óriási felvásárlás jöhet a régiós kiskereskedelemben

A múlt héten legalább három, összesen mintegy 1,6 millió hordó benzint szállító tanker indult Európából Ázsia felé, miközben olyan nagy kereskedőcégek.

A Vitol vagy a TotalEnergies igyekeznek kihasználni az ázsiai piacon kialakult magasabb árréseket. Korábban az ExxonMobil már amerikai benzinszállítmányokat kötött le Ausztrália irányába. Ez jelentős változás a megszokott kereskedelmi mintákhoz képest, hiszen Európa jellemzően csak korlátozott mennyiségben exportál benzint a „Suez-től keletre” fekvő piacokra.

Az ázsiai finomítók eközben meglehetősen jól járnak, hiszen a Brent típusú olajból előállított benzin árrése a háború előtti hordónkénti 8 dollárról mintegy 37 dollárra emelkedett, ami megközelíti a 2022-es csúcsokat. A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt a finomítók óvatosabbá váltak, és csökkentik a termelést vagy az exportvállalásokat, ami tovább szűkíti a kínálatot és felnyomja/fenntartja a magas árakat.

Bár a készletszintek egyelőre viszonylag stabilnak tűnnek – például Szingapúrban a könnyű desztillátumok készlete 17,93 millió hordó, ami 6 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál –, a regionális kínálat gyorsan romlik.

Dél-Korea exportja márciusban várhatóan 5–6 millió hordóra esik vissza a korábbi, körülbelül 10 milliós háromhavi átlagról, miközben Kína teljes exporttilalmat vezetett be a belföldi piac védelmében. Thaiföld és Vietnam szintén korlátozásokat alkalmaz.

A piac így egyre inkább Indiát figyeli, azonban innen sem érkeznek biztató jelek. India benzinkivitele márciusban 5–6 millió hordóra esett vissza a korábbi, mintegy 12 milliós szintről, részben azért, mert

az állami finomítójuk ideiglenesen felfüggesztette a rakodásokat.

Mindez azt jelenti, hogy a globális üzemanyagpiac továbbra is feszült maradhat, és a növekvő szállítási költségek várhatóan tovább emelik az árakat mind a fogyasztók, mind a vállalatok számára.

Kapcsolódó cikkünk

Trump ultimátuma után újabb jelzés érkezett, hogy az USA kész bármit megtenni Irán ellen

Pillangó-hatás: így írja át a világ hétköznapjait az iráni háború

Katasztrofális a helyzet a benzinkutakon: meglépte a kormány, amitől sokan féltek Magyarország szomszédjában

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európa veszélyben lehet, F-15-öst vett célba a rezsim - Híreink az iráni háborúról vasárnap
Barátság vezeték: már a héten helyreállhat Magyarország olajellátása, de van egy óriási csavar az ukrán bejelentésben
Katasztrofális a helyzet a benzinkutakon: meglépte a kormány, amitől sokan féltek Magyarország szomszédjában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility