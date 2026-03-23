Már Európából áramlik a benzin Ázsiába az iráni háború miatt

Az iráni konfliktus eszkalációja újabb láncreakciót indított el a globális üzemanyagpiacon:

az Európából és az Egyesült Államokból származó benzin egyre nagyobb mennyiségben áramlik az ázsiai piacokra.

A kereskedői és hajózási adatok szerint az ázsiai árak meredeken emelkedtek a kínálat szűkülése miatt, amit az amerikai–izraeli–iráni háború idézett elő. A közel-keleti szállítások akadozása azonnali hatással volt az ellátási láncokra, ami jóval komolyabban érinti Ázsiát, hiszen Kína különösen erősen függ a régióból érkező nyersolajtól és finomított termékektől.

A konfliktus következtében a Közel-Keletről Ázsiába irányuló szállítások többnyire megszakadtak, ami miatt több ázsiai finomító kénytelen volt csökkenteni a termelést. Ez a kiesés arra kényszerítette az üzemanyag-elosztókat, hogy alternatív források után nézzenek: egyesek az Egyesült Államokból importálnak, mások orosz üzemanyagot vásárolnak, de ezekkel párhuzamosan azonban az európai termelők is megindultak.

A múlt héten legalább három, összesen mintegy 1,6 millió hordó benzint szállító tanker indult Európából Ázsia felé, miközben olyan nagy kereskedőcégek.

A Vitol vagy a TotalEnergies igyekeznek kihasználni az ázsiai piacon kialakult magasabb árréseket. Korábban az ExxonMobil már amerikai benzinszállítmányokat kötött le Ausztrália irányába. Ez jelentős változás a megszokott kereskedelmi mintákhoz képest, hiszen Európa jellemzően csak korlátozott mennyiségben exportál benzint a „Suez-től keletre” fekvő piacokra.

Az ázsiai finomítók eközben meglehetősen jól járnak, hiszen a Brent típusú olajból előállított benzin árrése a háború előtti hordónkénti 8 dollárról mintegy 37 dollárra emelkedett, ami megközelíti a 2022-es csúcsokat. A Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt a finomítók óvatosabbá váltak, és csökkentik a termelést vagy az exportvállalásokat, ami tovább szűkíti a kínálatot és felnyomja/fenntartja a magas árakat.

Bár a készletszintek egyelőre viszonylag stabilnak tűnnek – például Szingapúrban a könnyű desztillátumok készlete 17,93 millió hordó, ami 6 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál –, a regionális kínálat gyorsan romlik.

Dél-Korea exportja márciusban várhatóan 5–6 millió hordóra esik vissza a korábbi, körülbelül 10 milliós háromhavi átlagról, miközben Kína teljes exporttilalmat vezetett be a belföldi piac védelmében. Thaiföld és Vietnam szintén korlátozásokat alkalmaz.

A piac így egyre inkább Indiát figyeli, azonban innen sem érkeznek biztató jelek. India benzinkivitele márciusban 5–6 millió hordóra esett vissza a korábbi, mintegy 12 milliós szintről, részben azért, mert

az állami finomítójuk ideiglenesen felfüggesztette a rakodásokat.

Mindez azt jelenti, hogy a globális üzemanyagpiac továbbra is feszült maradhat, és a növekvő szállítási költségek várhatóan tovább emelik az árakat mind a fogyasztók, mind a vállalatok számára.