Megerősítették: többen meghaltak egy utasszállító repülőgép szerencsétlensége miatt New Yorkban

A jelentések szerint március 22-én a késő esti órákban, körülbelül 23:40 magasságában a New York-i LaGuardia reptéren az Air Canada nevében közlekedő Jazz Aviation járata ütközött egy kikötői hatóság repülőgép-mentő és tűzoltó járművének. A hatóságok éppen egy másik incidenshez vonultak ki. A lapnak nyilatkozó rendvédelmi tisztviselő szerint az incidensben a pilóta és a másodpilóta életét vesztette, valamint többen megsérültek.
Azonnal aktiválták a vészhelyzeti reagálási protokollokat. Arepülőtér jelenleg zárva van a reagálás megkönnyítése és az alapos vizsgálat lehetővé tétele érdekében
– mondta el a szóvivő.
A teherautóban is megsérült két ember az ütközés következtében. A hatóságok épp egy másik repülőgéphez vonultak ki, mivel ismeretlen eredetű szagot érzékeltek a pilótafülkében. A sérültekről további információkat egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozott felvételeken az Air Canada járatának súlyos sérülése látható. A CRJ-900-as repülőgépen az előzetes lista szerint 72 utas és 4 fős személyzet tartózkodott, ám az eddigi ismeretek alapján közülük senki sem sérült meg.
Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images
Durva változás éri el a Kárpát-medencét: gyakorlatilag ketté fog szakadni Magyarország
Szerdától jön a front.
Ursula von der Leyen: Ausztrália hozhatja el az EU stratégiai függetlenedését
Komoly reményeket fűznek az újabb nagy alkuhoz.
Hotel-szolgáltatások egy irodaházban? Ez lehet a jövő Közép-Európa egyik vezető ingatlanfejlesztője szerint
Fabrizio Mazzát, a HB Reavis magyarországi vezetőjét és kereskedelmi igazgatóját kérdeztük.
Otthon Start: egyelőre híre-hamva sincs a tervasztalos lakáshiteleknek
Vizsgálják a lehetőséget a bankok.
Dübörög a lakásbiztosítási kampány, egy hetük maradt a váltóknak
Az Allianz, a Colonnade és a Groupama kötötte eddig a legtöbb új szerződést a Netrisknél.
Barátság vezeték: már a héten helyreállhat Magyarország olajellátása, de van egy óriási csavar az ukrán bejelentésben
Kijevből egy meglepő üzenet érkezett a sérült kőolajvezetékről, kérdés, mit szól ehhez a magyar kormány.
Egyetlen dolog elárulja, miért esett kétségbe az iráni rezsim – Minden az amerikai terv szerint halad Trump admirálisa szerint
De óva intette az iráni civileket, akik az utcára vonulnának.
Kimondták a legrosszabbat a jövőnkről: átlépjük a kritikus küszöböt, és a neheze még csak most érkezik
Minden adat ezt bizonyítja.
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Magyar cég eladása külföldi befektetőnek: FDI-bejelentés, határidők, kockázatok
Jelentős változás következett be 2025. második félévében a Magyarországon befektetni kívánó külföldi vállalkozások - és így a nekik eladni kívánó, magyarországi cégek magyar vagy kü
"Azt hittem, okos döntés várni az áresésre" - Így lett a vidéki házam árából egy pénzzabáló pesti albérlet
Egyedülálló anyaként ingázni a vidék és a főváros között embert próbáló feladat. Amikor Anita úgy döntött, hogy eladja a vidéki házukat, és felköltözik kamasz lányával Budapestre,
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.