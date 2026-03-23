Megerősítették: többen meghaltak egy utasszállító repülőgép szerencsétlensége miatt New Yorkban

A jelentések szerint március 22-én a késő esti órákban, körülbelül 23:40 magasságában a New York-i LaGuardia reptéren az Air Canada nevében közlekedő Jazz Aviation járata ütközött egy kikötői hatóság repülőgép-mentő és tűzoltó járművének. A hatóságok éppen egy másik incidenshez vonultak ki. A lapnak nyilatkozó rendvédelmi tisztviselő szerint az incidensben a pilóta és a másodpilóta életét vesztette, valamint többen megsérültek.

Azonnal aktiválták a vészhelyzeti reagálási protokollokat. Arepülőtér jelenleg zárva van a reagálás megkönnyítése és az alapos vizsgálat lehetővé tétele érdekében

– mondta el a szóvivő.

A teherautóban is megsérült két ember az ütközés következtében. A hatóságok épp egy másik repülőgéphez vonultak ki, mivel ismeretlen eredetű szagot érzékeltek a pilótafülkében. A sérültekről további információkat egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozott felvételeken az Air Canada járatának súlyos sérülése látható. A CRJ-900-as repülőgépen az előzetes lista szerint 72 utas és 4 fős személyzet tartózkodott, ám az eddigi ismeretek alapján közülük senki sem sérült meg.

