FONTOS Hatalmas bejelentést tett Donald Trump - Tárgyalt Teheránnal!
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Bár a fogyasztói ár maximálva van a hazai üzemanyagok esetében, a nagykereskedelmi árak azonban tovább emelkednek, derül ki a holtankoljak adataiból. A dízel litere már több, mint 750 forintba kerülne.

Tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. 

keddtől ez a benzin esetében bruttó 6 forintot jelent, a gázolajnál pedig bruttó 18 forint az emelés mértéke.

Amennyiben ez az emelés beépülne a kiskereskedelmi árkba is, úgy az alábbi árakkal találkozhatnánk:

  • A 95-ös benzin literenkénti átlagára már 684 forint lenne, ami 89 forinttal magasabb, mint a védett ár.
  • A gázolaj litere pedig 767 forintba kerülne, ami mintegy 152 forinttal magasabb a védett árhoz képest.

A védett árak továbbra is az alábbiak szerint alakulnak: 

Elindult a változás az IKEA-éttermekben: sorra vezetik be az egyes országokban

Váratlan eredményt hozott a friss kutatás: egy rágcsáló lehet az emberiség titkos fegyvere a klímaharcban

Nem is gondolnánk: így tud segíteni egy csomagolóipari cég az európai autóipar versenyképességének megőrzésében

  • 95-ös benzin védett ára: 595 Ft/liter
  • Gázolaj védett ára: 615 Ft/liter

Járműipar 2026

Barátság vezeték: már a héten helyreállhat Magyarország olajellátása, de van egy óriási csavar az ukrán bejelentésben
Európa veszélyben lehet, F-15-öst vett célba a rezsim - Híreink az iráni háborúról vasárnap
Katasztrofális a helyzet a benzinkutakon: meglépte a kormány, amitől sokan féltek Magyarország szomszédjában
