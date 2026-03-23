Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

Tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.

keddtől ez a benzin esetében bruttó 6 forintot jelent, a gázolajnál pedig bruttó 18 forint az emelés mértéke.

Amennyiben ez az emelés beépülne a kiskereskedelmi árkba is, úgy az alábbi árakkal találkozhatnánk:

A 95-ös benzin literenkénti átlagára már 684 forint lenne, ami 89 forinttal magasabb, mint a védett ár.

A gázolaj litere pedig 767 forintba kerülne, ami mintegy 152 forinttal magasabb a védett árhoz képest.

A védett árak továbbra is az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin védett ára: 595 Ft/liter

Gázolaj védett ára: 615 Ft/liter

