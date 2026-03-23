Megjött a friss jelentés: alapjaiban változott meg az álláskeresés

- Erős álláskeresői aktivitást jelez, hogy az aktív munkakeresők 40%-a bevallása szerint kiemelten, hetente több órát is foglalkozik munkakereséssel.
- További 35%-uk fordít erre heti szinten egy-egy órát,
- 25%-uk pedig csak akkor néz rá a lehetőségekre, ha épp ideje engedi.
Növekedett viszont azoknak a munkavállalóknak az aránya, akik nem a jobb feltételek reményében kerestek új pozíciót, hanem úgy, hogy ekkor nem álltak alkalmazásban. Míg tavaly az aktív álláskeresők 53%-a, addig idén 61%-uk nyilatkozta, hogy nem volt foglalkoztatott, amikor elkezdett pályázni.
A Profession.hu szintén friss, munkáltatók körében végzett felmérése rámutatott, hogy a vállalatok bár optimisták az idei évi toborzási lehetőségeikkel kapcsolatban, az erre szánt erőforrásokat igyekeznek minél inkább optimalizálni. A visszajelzéseikben a tavalyinál (21%) nagyobb arányban (26%) jelezték, hogy olyan csatornákat preferálnak a munkaerő-felvétel során, amelyek különböző eszközökkel képesek segíteni, hogy a megfelelő jelöltet vegyék fel a folyamat végén.
A munkavállalók válaszai alapján az álláskeresés kezdetétől az új pozíció betöltéséig eltelt átlagos idő jelentősen rövidült az elmúlt évhez képest
– fogalmazott Szigeti Nikoletta, a Profession Services üzletágvezetője.
Az utóbbi hónapokban ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a munkavállalói aktivitás – bár továbbra is magas – mérséklődött, és ezzel párhuzamosan tudatosabbá vált. A jelöltek célzottabban pályáznak, miközben a munkáltatók is egyre inkább pozíció-specifikus elvárások mentén szűkítik a jelölti kört. A magasabb beosztások esetében továbbra is a megtartás dominál, míg a nagy volumenben toborzott, magasabb fluktuációjú pozíciókban élénkebb a mozgás. Ennek a kettősségnek az eredményeként a kereslet és kínálat találkozása hatékonyabbá vált, ami jelentős szerepet játszhat az átlagos álláskeresési idő rövidülésében - tette hozzá.
A munkavállalók 13%-a jelenleg aktívan keres új pozíciót és 21%-uk váltott munkahelyet az elmúlt 1 év során.
A passzív álláskeresők egy jelentős méretű csoportot tesznek ki (33%) – ők nem böngészik rendszeresen a lehetőségeket, de nyitottak a megkeresésekre és egy jó ajánlat miatt hajlandóak lennének váltani.
- A megkérdezettek mérlegelési szempontjai közt leginkább szerepet játszó tényező a jó fizetés és a juttatási csomag (84%),
- majd ezt követi a munkahely megfelelő elhelyezkedése (68%),
- a harmadik leggyakrabban említett elem pedig egy új munkahely megítélésében a preferenciáikhoz passzoló munkarend (58%).
