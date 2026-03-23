Megvan a közel-keleti háború igazi nyertese, elképesztő bevételek érkezhetnek

Bár az orosz gazdaság az ukrajnai háború költségeivel és a nemzetközi szankciókkal is küzd, egyike az iráni háború kevés haszonélvezőinek. A nemzetközi olajárak a konfliktus február végi kitörése előtti, hordónkénti 70 dolláros szintről 100 dollár fölé emelkedtek, ezzel párhuzamosan pedig a gázárak is meredeken nőttek. Mindez nagy mértékben javította az energiaexportból jelentős többletbevételt szerző orosz költségvetés helyzetét. Az előrejelzések szerint az orosz költségvetés olaj- és gázbevételei áprilisban 70 százalékkal haladják majd meg a márciusi szintet.
A bevételek így elérik a 0,9 billió rubelt, ami 2025 októbere óta a legmagasabb havi érték.
Mindez lehetővé teszi Oroszország számára, hogy elhalassza a költségvetési tartalékok nagyobb mértékű felhalmozását, melynek eszköze az úgynevezett küszöbár-módosítás lett volna. Ez az az olajárszint – jelenleg hordónként 59 dollár –, amely felett a többletbevételek az orosz Nemzeti Vagyonalapba, vagyis a költségvetési tartalékalapba áramlanak. A közel-keleti háború kitörése előtt Moszkva azt tervezte, hogy csökkenti ezt a küszöböt, ezáltal több bevételt irányítva a tartalékba. Anton Sziluanov pénzügyminiszter február 25-én, alig három nappal a háború kitörése előtt még azt ígérte, hogy a módosítást két héten belül bejelentik.
A Reuters forrásai szerint a kormány most mégis elhalasztja a változtatást.
Egyikük úgy nyilatkozott, hogy mivel a lépéshez a költségvetési törvény módosítása szükséges, erre valószínűleg csak 2027-ben kerül sor. Vlagyimir Putyin elnök hétfőn kiegyensúlyozott döntést kért a magasabb olajárakból származó többletbevételek felhasználásáról. Két további, magas rangú kormánytisztviselőkre hivatkozó forrás megerősítette, hogy a küszöbár idén változatlan marad. Ennek hatására a korábban tervezett kiadáscsökkentések szükségessége is megkérdőjeleződött.
A kormány áprilisban új makrogazdasági előrejelzést tesz közzé, amely tartalmazza az idei évre várható átlagos olajárat is. Mivel a tartalékalap külföldi devizában – ma már döntően jüanban – denominált, annak változásai jelentős hatást gyakorolnak az orosz devizapiacra. A kormány márciusban felfüggesztette az alapból történő devizaeladásokat az új küszöbár mérlegelésének idejére. Ez a lépés a rubel dollárral szembeni 6 százalékos gyengüléséhez vezetett.
Elvira Nabiullina jegybankelnök a múlt heti kamatcsökkentést követően óvatosan fogalmazott: a testület vezetője kijelentette, hogy még korai megítélni a magasabb olajárak pontos hatását az orosz gazdaságra. A jegybank ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is a költségvetési szabály jelenti Oroszország legjobb védelmét a külső sokkokkal szemben. Egy, a tárgyalásokat ismerő forrás szerint az orosz döntéshozók többsége arra számít, hogy a kockázati felár még az iráni válság esetleges gyors lezárulása esetén is tartósan beépül az olajárakba.
