Megvan a közel-keleti háború igazi nyertese, elképesztő bevételek érkezhetnek

Az iráni háború nyomán megugró olajárak lehetővé tették az orosz kormány számára, hogy elhalassza a hosszú távú költségvetési tartalékok feltöltését célzó tervét. Ez a lépés rövid távon enyhíti a költségvetésre nehezedő nyomást. A Reuters minderről három, a tárgyalásokra rálátó forrásból értesült.

Bár az orosz gazdaság az ukrajnai háború költségeivel és a nemzetközi szankciókkal is küzd, egyike az iráni háború kevés haszonélvezőinek. A nemzetközi olajárak a konfliktus február végi kitörése előtti, hordónkénti 70 dolláros szintről 100 dollár fölé emelkedtek, ezzel párhuzamosan pedig a gázárak is meredeken nőttek. Mindez nagy mértékben javította az energiaexportból jelentős többletbevételt szerző orosz költségvetés helyzetét. Az előrejelzések szerint az orosz költségvetés olaj- és gázbevételei áprilisban 70 százalékkal haladják majd meg a márciusi szintet.

A bevételek így elérik a 0,9 billió rubelt, ami 2025 októbere óta a legmagasabb havi érték.

Mindez lehetővé teszi Oroszország számára, hogy elhalassza a költségvetési tartalékok nagyobb mértékű felhalmozását, melynek eszköze az úgynevezett küszöbár-módosítás lett volna. Ez az az olajárszint – jelenleg hordónként 59 dollár –, amely felett a többletbevételek az orosz Nemzeti Vagyonalapba, vagyis a költségvetési tartalékalapba áramlanak. A közel-keleti háború kitörése előtt Moszkva azt tervezte, hogy csökkenti ezt a küszöböt, ezáltal több bevételt irányítva a tartalékba. Anton Sziluanov pénzügyminiszter február 25-én, alig három nappal a háború kitörése előtt még azt ígérte, hogy a módosítást két héten belül bejelentik.

A Reuters forrásai szerint a kormány most mégis elhalasztja a változtatást.

Egyikük úgy nyilatkozott, hogy mivel a lépéshez a költségvetési törvény módosítása szükséges, erre valószínűleg csak 2027-ben kerül sor. Vlagyimir Putyin elnök hétfőn kiegyensúlyozott döntést kért a magasabb olajárakból származó többletbevételek felhasználásáról. Két további, magas rangú kormánytisztviselőkre hivatkozó forrás megerősítette, hogy a küszöbár idén változatlan marad. Ennek hatására a korábban tervezett kiadáscsökkentések szükségessége is megkérdőjeleződött.

A kormány áprilisban új makrogazdasági előrejelzést tesz közzé, amely tartalmazza az idei évre várható átlagos olajárat is. Mivel a tartalékalap külföldi devizában – ma már döntően jüanban – denominált, annak változásai jelentős hatást gyakorolnak az orosz devizapiacra. A kormány márciusban felfüggesztette az alapból történő devizaeladásokat az új küszöbár mérlegelésének idejére. Ez a lépés a rubel dollárral szembeni 6 százalékos gyengüléséhez vezetett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Elvira Nabiullina jegybankelnök a múlt heti kamatcsökkentést követően óvatosan fogalmazott: a testület vezetője kijelentette, hogy még korai megítélni a magasabb olajárak pontos hatását az orosz gazdaságra. A jegybank ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is a költségvetési szabály jelenti Oroszország legjobb védelmét a külső sokkokkal szemben. Egy, a tárgyalásokat ismerő forrás szerint az orosz döntéshozók többsége arra számít, hogy a kockázati felár még az iráni válság esetleges gyors lezárulása esetén is tartósan beépül az olajárakba.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images