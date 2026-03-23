Óriási hozamemelkedés a magyar állampapírpiacon

Az Államadósság Kezelő Központ közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. A pénteken megállapított értékekhez képest a hosszabb lejáratokon jelentősen emelkedtek a hozamok.

A hozamgörbe minden pontján érdemi hozamemelkedés történt, már a legrövidebb lejáraton is: egy kereskedési nap alatt 11 bázisponttal került feljebb a 3 hónapos lejáratú papír referenciahozama. A legnagyobb elmozdulást a 3 éves lejáratú állampapírnál látunk: a hozam 48 (!) bázisponttal nőtt.

Az elvárt hozamok érdemi emelkedése feltehetően hazai okokra vezethető vissza. A geopolitikai feszültségek hatása kicsi lehet, hiszen a lengyel hozamok ma nem mozdultak el érdemben. A pénzpiac mindenesetre nem különösebben nyugodt. Úgy halljuk, mindenféle pletykák keringenek, többek között váratlan jegybanki kamatemelésről (akár valamilyen új eszköz bevezetésével), illetve a devizatartalék terhére történő intervenciókról. Ezek elég meredek spekulációnak tűnnek, kérdés, hogy ekkora ereje lenne-e a piacon, mint amit látunk. Mindenesetre a nem mindennapi helyzetre jellemző, hogy a nagyon jelentős hozamemelkedéssel párhuzamosan a forint látványosan erősödik.

Dátum Futamidő Értékpapír Hozam (%) Egynapos változás Egy hónapos változás 2026-03-23 3M D260624 6.29 0.11 0.27 2026-03-23 6M D261028 6.34 0.15 0.35 2026-03-23 12M D270217 6.38 0.21 0.45 2026-03-23 3Y 2029/C 7.54 0.48 1.48 2026-03-23 5Y 2031/B 7.52 0.38 1.37 2026-03-23 10Y 2035/A 7.46 0.17 0.97 2026-03-23 15Y 2041/A 7.43 0.15 0.71 2026-03-23 20Y 2051/G 7.43 0.15 0.54 Adatok forrása: ÁKK.

Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 3 hónapos lejáratú papír referenciahozama 27 bázisponttal emelkedett,

a 3 éves lejáratú állampapír hozama 148 bázisponttal nőtt.

Már a pénteki FRA-árazások mutatták, hogy valami nincs rendben: míg egy hónapja még 3-4 jegybanki kamatvágást árazott a bankközi piac, a múlt hét végén három kamatemelést mutattak a határidős kamatmegállapodások. Az állampapírpiaci hozamok mai alakulását látva valószínű, hogy az FRA piac ma tovább haladt a szétesés útján.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

Címlapkép forrása: JJ Gouin