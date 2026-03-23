Óriási hozamemelkedés a magyar állampapírpiacon

A hozamgörbe minden pontján érdemi hozamemelkedés történt, már a legrövidebb lejáraton is: egy kereskedési nap alatt 11 bázisponttal került feljebb a 3 hónapos lejáratú papír referenciahozama. A legnagyobb elmozdulást a 3 éves lejáratú állampapírnál látunk: a hozam 48 (!) bázisponttal nőtt.
Az elvárt hozamok érdemi emelkedése feltehetően hazai okokra vezethető vissza. A geopolitikai feszültségek hatása kicsi lehet, hiszen a lengyel hozamok ma nem mozdultak el érdemben. A pénzpiac mindenesetre nem különösebben nyugodt. Úgy halljuk, mindenféle pletykák keringenek, többek között váratlan jegybanki kamatemelésről (akár valamilyen új eszköz bevezetésével), illetve a devizatartalék terhére történő intervenciókról. Ezek elég meredek spekulációnak tűnnek, kérdés, hogy ekkora ereje lenne-e a piacon, mint amit látunk. Mindenesetre a nem mindennapi helyzetre jellemző, hogy a nagyon jelentős hozamemelkedéssel párhuzamosan a forint látványosan erősödik.
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Hozam (%)
|Egynapos változás
|Egy hónapos változás
|2026-03-23
|3M
|D260624
|6.29
|0.11
|0.27
|2026-03-23
|6M
|D261028
|6.34
|0.15
|0.35
|2026-03-23
|12M
|D270217
|6.38
|0.21
|0.45
|2026-03-23
|3Y
|2029/C
|7.54
|0.48
|1.48
|2026-03-23
|5Y
|2031/B
|7.52
|0.38
|1.37
|2026-03-23
|10Y
|2035/A
|7.46
|0.17
|0.97
|2026-03-23
|15Y
|2041/A
|7.43
|0.15
|0.71
|2026-03-23
|20Y
|2051/G
|7.43
|0.15
|0.54
|Adatok forrása: ÁKK.
Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 3 hónapos lejáratú papír referenciahozama 27 bázisponttal emelkedett,
a 3 éves lejáratú állampapír hozama 148 bázisponttal nőtt.
Már a pénteki FRA-árazások mutatták, hogy valami nincs rendben: míg egy hónapja még 3-4 jegybanki kamatvágást árazott a bankközi piac, a múlt hét végén három kamatemelést mutattak a határidős kamatmegállapodások. Az állampapírpiaci hozamok mai alakulását látva valószínű, hogy az FRA piac ma tovább haladt a szétesés útján.
Additional adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: JJ Gouin
