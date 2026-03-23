Rossz hírt kaptak a magyar előfizetők: jócskán megemeli az árait a népszerű streamingóriás
Gazdaság

A Netflix több mint 10 százalékkal emeli magyarországi előfizetési díjait. Az új tarifák az újonnan csatlakozók számára már érvényesek, a meglévő ügyfelek pedig a tavaszi számlázási ciklustól fizetnek többet - írta meg a HVG.

A streamingszolgáltató e-mailben tájékoztatja a felhasználókat az árváltozásról. A meglévő előfizetők a számlázási fordulónapjuktól függően,

várhatóan az áprilisi terheléseknél szembesülnek először a magasabb havidíjakkal.

A cég weboldala alapján mindhárom csomag díja arányosan emelkedett. A HD minőséget biztosító Alap csomag havidíja 2900-ról 3200 forintra nőtt. A Standard csomag 4000-ről 4500 forintra, míg a legmagasabb szintet jelentő Prémium előfizetés 5100-ról 5700 forintra drágult.

Ezzel párhuzamosan a vendégfelhasználók után fizetendő pótdíj is emelkedett. A fiókmegosztásért 1200 helyett immár 1400 forintot számítanak fel.

A Netflix legutóbb 2024 őszén emelt a hazai tarifáin.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

