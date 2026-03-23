Rossz hírt kaptak a magyar előfizetők: jócskán megemeli az árait a népszerű streamingóriás

A streamingszolgáltató e-mailben tájékoztatja a felhasználókat az árváltozásról. A meglévő előfizetők a számlázási fordulónapjuktól függően,
várhatóan az áprilisi terheléseknél szembesülnek először a magasabb havidíjakkal.
A cég weboldala alapján mindhárom csomag díja arányosan emelkedett. A HD minőséget biztosító Alap csomag havidíja 2900-ról 3200 forintra nőtt. A Standard csomag 4000-ről 4500 forintra, míg a legmagasabb szintet jelentő Prémium előfizetés 5100-ról 5700 forintra drágult.
Ezzel párhuzamosan a vendégfelhasználók után fizetendő pótdíj is emelkedett. A fiókmegosztásért 1200 helyett immár 1400 forintot számítanak fel.
A Netflix legutóbb 2024 őszén emelt a hazai tarifáin.
