Soha nem látott olajpiaci sokk jöhet – Brutálisan megemelte prognózisát a Goldman Sachs

A Goldman Sachs elemzői szerint a Brent olaj átlagára 2026-ban 85 dollár lehet hordónként, szemben a korábbi 77 dolláros prognózissal.

A nyugat-texasi WTI esetében az új előrejelzés 79 dollár, a korábbi 72 dollár helyett.

A bank számításai szerint az előrejelzés módosítása részben azon a feltételezésen alapul, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül zajló olajszállítások hat hétig a normál szint mindössze 5 százalékán működnek, majd ezt követően egy hónapig tartó fokozatos helyreállás következik. A Goldman Sachs becslése szerint

ez összességében több mint 800 millió hordónyi kiesést jelenthet a globális kínálatban.

A közel-keleti energiapiacokat az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja rázta meg, amely már a negyedik hete tart, egyelőre a konfliktus rendezésének jelei nélkül. Donald Trump amerikai elnök két napos ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására, ellenkező esetben az amerikai hadsereg iráni erőműveket támadhat. Teherán válaszlépésekkel fenyegetőzött.

A helyzet súlyosságát az is jelzi, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője, Fatih Birol szerint

a jelenlegi fennakadások hatása a hetvenes évek két nagy olajválságának és a 2022-es európai gázválságnak az együttes hatásával ér fel.

A Goldman Sachs elemzői szerint a mostani sokk rámutathat arra is, hogy a globális energiarendszer mennyire sérülékeny. A kínálat jelentős része továbbra is a Közel-Keleten koncentrálódik, miközben az infrastruktúra és a szállítási útvonalak – különösen a Hormuzi-szoros – kulcsfontosságú szűk keresztmetszetet jelentenek.

A bank becslése szerint a közel-keleti olajtermelés kiesése a jelenlegi napi 11 millió hordóról akár napi 17 millió hordóra is emelkedhet a csúcsponton, feltételezve, hogy a szoros teljes újranyitását követően négy hét alatt áll helyre a termelés.

A Goldman ugyanakkor megjegyezte, hogy rövid távon a globális olajkészletek még mindig növekednek az OECD-országokban, mivel a háború előtt a globális kínálat meghaladta a keresletet. Emiatt a piaci szűkösség egyelőre elsősorban Ázsiában jelentkezik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio