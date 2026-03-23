Történelmi zuhanás: kíméletlen gazdasági lejtmenetet előtt állnak az európai családok

Az eurózóna fogyasztói bizalmi indexe márciusban 2023 vége óta nem látott mélypontra süllyedt, miközben az iráni konfliktus és az energiaárak megugrása egyre komolyabb nyomást helyez a háztartásokra és a gazdaság egészére.

Az Európai Bizottság hétfőn közzétett felmérése szerint a fogyasztói bizalmi mutató az euróövezetben márciusban -16,3 pontra esett a februári, felfelé korrigált -12,3 pontról. Ezzel jócskán alulmúlta a Reuters által megkérdezett elemzők -14,4 pontos várakozását. A teljes EU-ra vetítve az index a korábbi -11,8 pontról -15,2 pontra csökkent.

A Capital Economics elemzője, Andrew Kenningham szerint

a márciusi, több mint négypontos visszaesés a valaha mért legnagyobb zuhanások egyike a pandémia kitörését és az ukrajnai konfliktust leszámítva.

Hozzátette: az olaj- és gázárakra vonatkozó jelenlegi előrejelzéseik alapján a háztartási fogyasztás visszaesésére és a GDP stagnálására számítanak a következő két negyedévben.

Az olajárak az Irán elleni amerikai–izraeli háború kezdete óta meredeken emelkedtek. Ez azonnal megdobta az üzemanyagárakat, és felgyorsította az inflációs várakozásokat. A pénzpiaci szereplők már beárazták, hogy az Európai Központi Bank kénytelen lesz kamatot emelni az árnövekedés megfékezésére. Ez a lépés egyes jelzáloghitelek kamatainak emelkedésében is megmutatkozik. A háztartásokat így kettős szorítás sújtja, mivel egyszerre nőnek az üzemanyagárak és a hiteltörlesztési terhek, ami érzékelhetően csökkenti a rendelkezésre álló jövedelmüket.

Mindez olyan időszakban történik, amikor a bérnövekedési nyomás végre mérséklődött az eurózónában. Az EKB saját, bérdinamikát követő mutatója idén 2,6 százalékos, megállapodásokon alapuló béremelkedést jelez. Ez nagyjából összhangban áll a jegybank 2 százalékos inflációs céljával.

Az energiaárak megugrása miatt azonban az infláció biztosan gyorsulni fog.

Az EKB legkedvezőbb forgatókönyve 2,6 százalékos, míg a súlyosabb változat 4 százalék feletti pénzromlást vetít előre az idei évre.

Az EKB jellemzően átnéz (azaz monetáris politikai reakció nélkül hagyja) az átmeneti energiaár-sokkokon. A döntéshozók ugyanakkor egyértelművé tették: kamatemelésre készülnek, ha az infláció tartósan a cél felett ragad. Peter Kazimir, az EKB Kormányzótanácsának tagja úgy fogalmazott, hogy a következő hónapok megugró inflációjával keveset tudnak kezdeni, ugyanakkor kiemelte, hogy ha az árstabilitás tartós veszélybe kerül, kellő határozottsággal fognak fellépni.

Forrás: Reuters

