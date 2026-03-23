Vakarják a fejüket a kutatók: olyan lény jelent meg Horvátországban, aminek nem kéne ott lennie

A monroviai doktorhal (Acanthurus monroviae) természetes élőhelye a trópusi Atlanti-óceán, így a faj jóval melegebb vizekhez szokott. Az első északi adriai példányt 2024-ben dokumentálták, ami önmagában is váratlan volt.

A kutatókat azonban még jobban meglepte, hogy nemrég újabb egyedet azonosítottak.

Ez arra utalhat, hogy a hal átvészelte a telet a hideg vízben, ami rendkívül szokatlan jelenség lenne. Egy másik lehetséges magyarázat szerint több példány egymástól függetlenül jutott az Adriára. Ezt a feltevést azonban nehéz megindokolni, mivel az összes észlelés viszonylag kis területen, Kostrena község közelében történt.

A rijekai Természettudományi Múzeum tengerbiológusa, Marcelo Kovačić elmondta, hogy a doktorhal nem az egyetlen meglepő jövevény. Három másik, szintén ismeretlen eredetű faj is felbukkant az északi Adrián. A kutatók kizárták, hogy ezek a példányok saját erejükből tették volna meg a hatalmas távolságot. Jelenleg más magyarázatokat vizsgálnak, például az akváriumi egyedek véletlen szabadon engedését vagy a hajók ballasztvizével történő behurcolást. A modern hajózási előírások miatt azonban ez utóbbi eshetőség kevésbé valószínű.

A szakemberek a lakosság segítségét is kérik. Arra biztatják a horgászokat, búvárokat és a tengeren járókat, hogy jelentsék a doktorhalakkal kapcsolatos megfigyeléseiket a rijekai múzeumnak. A faj legjellegzetesebb ismertetőjegye a faroktő közelében található éles, pengeszerű tövis. Ezt az állat védekezésre használja, és akár emberi sérülést is okozhat. Egy szigonyos halász által begyűjtött példány már a múzeum tudományos gyűjteményébe került, a tudományos vizsgálata jelenleg is tart.

Bár a doktorhal egyelőre nem jelent komolyabb fenyegetést az adriai ökoszisztémára, egy másik idegenhonos faj annál nagyobb gondot okoz. A kék tarisznyarák az elmúlt tizenöt évben regisztrált tizenhét új rákfaj egyike az Adriai-tengerben.

Ez az állat egy agresszív ragadozó, amelynek az Adrián nincsenek természetes ellenségei, szaporodási képessége pedig kiemelkedő.

Kártétele már jól érezhető a Neretva torkolatánál és Pula térségében, ahol a halászatot és az őshonos tengeri élővilágot egyaránt veszélyezteti. Rijeka környékén egyelőre csak ritkán fordul elő, de az állománya gyorsan növekedhet. Az inváziós faj egyetlen gyenge pontja, hogy kiváló alapanyag a konyhában, így a kulináris hasznosítása egyre elterjedtebbé válik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images