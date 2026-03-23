Váratlan bejelentést tett a Pfizer: megérkezhet a vakcina a rohamosan terjedő, alattomos betegség ellen

Az eredmények elemzése során arra jutottak, hogy a vizsgálatok nem feleltek meg teljesen a klinikai hatékonysági kritériumoknak. Az adatok értelmezését ugyanis megnehezítette az a körülmény, hogy a páciensek jelentős részénél nem alakult ki a Lyme-kór. A Kanadában, Európában és az Egyesült Államokban végzett kutatás során ugyanis olyan embereket kerestek, akiknél magas a Lyme-kór kialakulásának veszélye. Az eredményeket torzítja, hogy végül a vártnál kevesebben fertőződtek meg.

A fejlesztő Pfizer azt mondta, hogy bízik a vakcinája potenciáljában, és a jövőben a szabályozó hatóságokhoz is benyújtja az engedélyezési kérelmét.

Az eredmények optimizmusra adnak okot a vállalat kilátásait illetően, mivel a Covid-19 után nehezen találták meg a helyüket. Albert Bourla vezérigazgató a rák és az elhízás elleni küzdelem jegyében előnytelen üzleteket kötött. A cégnek ugyanakkor az egyik legfontosabb támaszát továbbra is az oltóanyagok adják, melyekből folyamatosan tartanak a fejlesztések. A Lyme-kór elleni oltás egyedülálló lehetne a piacon, mivel jelenleg nincs forgalomban egyetlen ilyen sem. Az 1990-es években a GSK piacra dobott egyet, de 2002-ben a csekély érdeklődés miatt végül kivonták a piacról. Akkoriban évi 16 ezer fertőzést jelentettek, többségét az Egyesült Államok keleti partvidékéről. Az azóta eltelt időszakban radikálisan megugrott a Lyme-kór miatti megbetegedések száma. Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központja (CDC) becslései szerint

évente mintegy 476 ezer embert diagnosztizálnak és kezelnek ilyen kórral. Európában szintén emelkedik a megbetegedések száma.

A Lyme-kórt kullancsok által terjesztett baktérium okozza. Kezdetekben láz, bőrkiütés, fáradtság jelentkezik, később kezelés nélkül súlyosabb következményekhez is vezethet. A most fejlesztett vakcina működési elve hasonló a GSK korábbi oltóanyagához: a szervezetben olyan antitestek termelődését serkenti, amelyek semlegesítik a kullancsban élő, Lyme-kórt okozó baktériumokat. Amennyiben a hatóságok jóváhagyják az anyagot, akkor az embereknek évente kellene emlékeztető oltást kellene kapniuk.

