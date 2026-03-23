Váratlan eredményt hozott a friss kutatás: egy rágcsáló lehet az emberiség titkos fegyvere a klímaharcban

A vizes élőhelyek nagy mennyiségű szén-dioxidot képesek megkötni, ezzel jelentősen hozzájárul a globális klímaváltozás hatásai elleni küzdelemhez. A tanulmány azt mutatta ki, hogy a kisebb patakokon felépített hódgátak és a mögötte kialakuló tavak nettó szén-dioxid megkötővé tehetnek egy területet. Kiemelik, hogy Európában egy időben jóformán teljesen eltűntek az eurázsiai hódok a vadászat miatt. Az utóbbi években a természetvédelmi intézkedéseknek köszönhetően egyre nagyobb területekre térnek vissza, tevékenységükkel pedig jelentős hatást gyakorolnak a tájra. Közgazdasági szempontból sem elhanyagolható a jelenlétük: új formálják újra a vizes élőhelyeket, hogy arra nem kell jóformán semmit sem költeni.

A hódok nem fogják megoldani a klímaváltozás problémáját, de kutatásunk azt mutatja, hogy ezek a természetes mérnökök csendesen segíthetnek a folyók tájainak több szén-dioxid-tárolásában az elkövetkező évtizedekben

– emelte ki Lukas Hallberg, a tanulmány vezető szerzője, a Birminghami Egyetem kutatója.

Az eredményeket a Communications Earth and Environment folyóiratban publikálták. A tanulmány alapjául egy 800 méter hosszú patakszakasz vizsgálata szolgált, ahol a hódok befolyásolják a vízháztartást. A terület 2010 előtt leginkább ártérként funkcionált, melyen sok fa nőtt. Amint a nagytestű rágcsálók elkezdtek a pataknál otthonra lelni, megváltozott a környezet: a nagyobb fákat kidöntötték a gátak számára, utat és fényt nyitva a kisebb növények számára. Megmérték a víz környékén a szén mennyiségét, és arra jutottak, hogy ezek alapján nettó elnyelő lett a terület, évente körülbelül 832-1129 hordó olajfogyasztásnak megfelelő mennyiségben.

Az eredmények alapján arra jutottak, hogy csak Svájcban az éves kibocsátás mintegy 1,2-1,8 százalékát lehet hódok segítségével megkötni.

Kifejezetten törekedtek arra, hogy ne dimenzionálják túl az állatok képességeit, de még így is határozottan magas eredmények jöttek ki.

