  • Megjelenítés
Váratlan eredményt hozott a friss kutatás: egy rágcsáló lehet az emberiség titkos fegyvere a klímaharcban
Gazdaság

Portfolio
Egy svájci kutatás megállapította, hogy a szén-dioxid kibocsátási harcban meglepő módon egy rágcsáló nagy segítségére lehet az emberiségnek – írja a Live Science.
A vizes élőhelyek nagy mennyiségű szén-dioxidot képesek megkötni, ezzel jelentősen hozzájárul a globális klímaváltozás hatásai elleni küzdelemhez. A tanulmány azt mutatta ki, hogy a kisebb patakokon felépített hódgátak és a mögötte kialakuló tavak nettó szén-dioxid megkötővé tehetnek egy területet. Kiemelik, hogy Európában egy időben jóformán teljesen eltűntek az eurázsiai hódok a vadászat miatt. Az utóbbi években a természetvédelmi intézkedéseknek köszönhetően egyre nagyobb területekre térnek vissza, tevékenységükkel pedig jelentős hatást gyakorolnak a tájra. Közgazdasági szempontból sem elhanyagolható a jelenlétük: új formálják újra a vizes élőhelyeket, hogy arra nem kell jóformán semmit sem költeni.

A hódok nem fogják megoldani a klímaváltozás problémáját, de kutatásunk azt mutatja, hogy ezek a természetes mérnökök csendesen segíthetnek a folyók tájainak több szén-dioxid-tárolásában az elkövetkező évtizedekben

– emelte ki Lukas Hallberg, a tanulmány vezető szerzője, a Birminghami Egyetem kutatója.

Az eredményeket a Communications Earth and Environment folyóiratban publikálták. A tanulmány alapjául egy 800 méter hosszú patakszakasz vizsgálata szolgált, ahol a hódok befolyásolják a vízháztartást. A terület 2010 előtt leginkább ártérként funkcionált, melyen sok fa nőtt. Amint a nagytestű rágcsálók elkezdtek a pataknál otthonra lelni, megváltozott a környezet: a nagyobb fákat kidöntötték a gátak számára, utat és fényt nyitva a kisebb növények számára. Megmérték a víz környékén a szén mennyiségét, és arra jutottak, hogy ezek alapján nettó elnyelő lett a terület, évente körülbelül 832-1129 hordó olajfogyasztásnak megfelelő mennyiségben.

Még több Gazdaság

Az eredmények alapján arra jutottak, hogy csak Svájcban az éves kibocsátás mintegy 1,2-1,8 százalékát lehet hódok segítségével megkötni.

Kifejezetten törekedtek arra, hogy ne dimenzionálják túl az állatok képességeit, de még így is határozottan magas eredmények jöttek ki.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility